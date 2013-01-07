Kingston, DataTraveler Ultimate 3.0 serisi USB 3.0 belleklerini tanıttı

SSD, flash bellek kartı ve USB bellek gibi başarılı veri depolama çözümlerine imza atan Kingston, DataTraveler Ultimate 3.0 serisi yeni USB belleklerini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor.

Uç kısmındaki anahtarlık deliği dahil olmak üzere 85.40 mm x 22.76 mm x 11.6 mm boyutlarında tasarlanan DataTraveler Ultimate 3.0'ın şık görünümünde, yüksek performans ile kapasiteyi bir arada toplayan DataTraveler HyperX Predator 3.0 serisinden ilham alındığı dile getiriliyor. Sürgülü mekanizma sayesinde kapağın kaybolması gibi problemler ortadan kalkıyor.



Bellekleri, anakartımızın USB 3.0 portuna bağladığımızda saniyede 150 MB'a kadar okuma hızını ve saniyede 70 MB'a kadar yazma hızını görebiliyoruz. Eğer anakartımızın USB 2.0 portunu tercih edersek okuma hızı saniyede 30 MB'a kadar, yazma hızı ise saniyede 20 MB'a kadar düşüş gösteriyor.



Yalnızca 32 GB'lık ve 64 GB'lık depolama alanı seçeneklerine sahip olan DataTraveler Ultimate 3.0 serisi, Kingston tarafından 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunulacak. Yine fiyat bilgisi verilmemiş.



http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#DTU30G3