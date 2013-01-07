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Kingston, DataTraveler Ultimate 3.0 serisi USB 3.0 belleklerini tanıttı

6 yıl
713
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6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SSD, flash bellek kartı ve USB bellek gibi başarılı veri depolama çözümlerine imza atan Kingston, DataTraveler Ultimate 3.0 serisi yeni USB belleklerini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor.
Uç kısmındaki anahtarlık deliği dahil olmak üzere 85.40 mm x 22.76 mm x 11.6 mm boyutlarında tasarlanan DataTraveler Ultimate 3.0'ın şık görünümünde, yüksek performans ile kapasiteyi bir arada toplayan DataTraveler HyperX Predator 3.0 serisinden ilham alındığı dile getiriliyor. Sürgülü mekanizma sayesinde kapağın kaybolması gibi problemler ortadan kalkıyor.
Bellekleri, anakartımızın USB 3.0 portuna bağladığımızda saniyede 150 MB'a kadar okuma hızını ve saniyede 70 MB'a kadar yazma hızını görebiliyoruz. Eğer anakartımızın USB 2.0 portunu tercih edersek okuma hızı saniyede 30 MB'a kadar, yazma hızı ise saniyede 20 MB'a kadar düşüş gösteriyor.
Yalnızca 32 GB'lık ve 64 GB'lık depolama alanı seçeneklerine sahip olan DataTraveler Ultimate 3.0 serisi, Kingston tarafından 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunulacak. Yine fiyat bilgisi verilmemiş.

http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#DTU30G3 Yorum Yaz
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karayulun 6 yıl
Bu durumda, voyager gt turbo'ya bir göz atmak lazım!
bir zamanlar voyager gt 2.0 16 gb modeli vardı. okuma hızı 34, yazma hızı 28 mbs ve fiyatı 86 lira idi. aynı zamanda piyasada kinston hyper x usb 2.0 8 gb'lık model vardı. okuma ve yazma hızları 20-20 mbs ve fiyatı 115 tl idi. aradaki farklara bakalım:
O zamanlar Corsair, Flash Voyager GT ile hız ve kapasitesinin yanında, dayanıklılığı ve fiyatıyla da kinston'dan daha ünlü olmamasına rağmen daha eli açık bir durumdaydı. kingston başından beri hep aynıydı. çok kazanırsa ucuz satan, birazcık satmasa hemen eli sıkı davranandı. kısacası kingston hiç bir zaman corsair'in yanına gelemez. corsair, mücadeleci ve azimli bir şirket.
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karayulun 6 yıl
voyager gt turbo'ya bir göz atmak lazım!
bir zamanlar voyager gt 2.0 16 gb modeli vardı. okuma hızı 34, yazma hızı 28 mbs ve fiyatı 86 lira idi. aynı zamanda piyasada kinston hyper x usb 2.0 8 gb'lık model vardı. okuma ve yazma hızları 20-20 mbs ve fiyatı 115 tl idi. aradaki farklara bakalım:
corsair; hız, dayanıklılık ve fiyat açısından kinston'dan daha ünlü olmamasına rağmen daha eli açık bir durumdaydı. kingston hep aynıydı. çok kazanırsa ucuz satan, durumlar kötüleşirse eli sıkı davranandı. kısacası kingston hiç bir zaman corsair'in yanına gelemez. corsair, mücadeleci ve azimli bir şirket.
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vahit.lafci 6 yıl
@meego hocam yanlış bakmışsınız ebayda 38 dolar felan şu an. yakında düşer fiyatlar
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meego 6 yıl
$1,750 dolardan başlaycakmış
Yani 3.112tl
Çok fazla degilmi...
1 Yanıt Yanıtla
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marseltalon 6 yıl meego
meego

$1,750 dolardan başlaycakmış
Yani 3.112tl
Çok fazla degilmi...

nerde
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fbkaya 6 yıl
5 yıllık garanti iyiymiş, ben hep 3.yılda bozuyorum
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