Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston HyperX H20 serisi su soğutmalı bellek kitlerini Avrupa'da satışa sunuyor

Hız aşırtmacılar için hazırlanan HyperX H20 serisi, sıcak yaz günlerinde daha yüksek saat hızlarına daha serin bir şekilde ulaşmanızı vaad ediyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
12
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kingston resmi tanıtımını geçtiğimiz hafta yaptığı HyperX H20 serisi su soğutmalı bellek kitlerini Avrupa'da satışa sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan, modeline göre çift ve üç kanal formundaki yeni bellek kitleri, özel olarak tasarlanan ısı dağıtıcı ile sıvı soğutma sistemleriyle kullanıma hazır olarak geliyorlar.

Kingston tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulan yeni bellek kitlerinin teknik özellikleri ve belirlenen fiyat bilgileri şu şekilde;

- KHX2000C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2000 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 134 Avro
- KHX2133C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2133 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 176 Avro
- KHX2000C9AD3W1K3/6GX - 6GB kit (2GB x 3) | 2000 MHz | CL 9-10-9-27 | 1.65V | 200 Avro


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
Zamanlamalar çok kötü cl7 olmalıydı.pcb rengi iğrenç aynı intel gibi yeşil kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkprincé 9 yıl
Zamanlamada sıkıntı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerista 9 yıl
Şu zamanlamayı anlatın da biz de öğrenelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fayn88 9 yıl
hiç olmamış hızlar iyi ama zamanlamalar kötü :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpawnOnur 9 yıl
CL 9...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alidarkstone 9 yıl
Bu timinglerle işi zor Kingston ın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 9 yıl

alidarkstone

Bu timinglerle işi zor Kingston ın...

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9034 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, kingston ve bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Mafia 2 PhysX test sonuçları 9 yıl Cem Yılmaz ile Türk Telekom Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim