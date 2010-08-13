Kingston HyperX H20 serisi su soğutmalı bellek kitlerini Avrupa'da satışa sunuyor

Kingston resmi tanıtımını geçtiğimiz hafta yaptığı HyperX H20 serisi su soğutmalı bellek kitlerini Avrupa'da satışa sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan, modeline göre çift ve üç kanal formundaki yeni bellek kitleri, özel olarak tasarlanan ısı dağıtıcı ile sıvı soğutma sistemleriyle kullanıma hazır olarak geliyorlar.

Kingston tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulan yeni bellek kitlerinin teknik özellikleri ve belirlenen fiyat bilgileri şu şekilde;

- KHX2000C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2000 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 134 Avro

- KHX2133C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2133 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 176 Avro

- KHX2000C9AD3W1K3/6GX - 6GB kit (2GB x 3) | 2000 MHz | CL 9-10-9-27 | 1.65V | 200 Avro