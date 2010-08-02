Kingston HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu

Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırladığı HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu. İkisi çift kanal ve biri üç kanal olmak üzere üç yeni bellek kiti sunan Kingston, su soğutma sistemleriyle kullanım için özel bir soğutucu tasarımına gitti. Intel XMP desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif erişim sürelerine çıkabilen yeni bellek kitleri modeline göre 2000MHz ile 2133MHz hızlarında çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Kingston'un su soğutma sistemleriyle kullanıma hazır HyperX H20 serisi yeni bellek kitleri şu şekilde.

- KHX2000C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2000 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 157$

- KHX2133C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2133 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 205$

- KHX2000C9AD3W1K3/6GX - 6GB kit (2GB x 3) | 2000 MHz | CL 9-10-9-27 | 1.65V | 235$

Kingston tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.