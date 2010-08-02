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Kingston HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırladığı HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu. İkisi çift kanal ve biri üç kanal olmak üzere üç yeni bellek kiti sunan Kingston, su soğutma sistemleriyle kullanım için özel bir soğutucu tasarımına gitti. Intel XMP desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif erişim sürelerine çıkabilen yeni bellek kitleri modeline göre 2000MHz ile 2133MHz hızlarında çalışıyor ve CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Kingston'un su soğutma sistemleriyle kullanıma hazır HyperX H20 serisi yeni bellek kitleri şu şekilde.

  - KHX2000C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2000 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 157$
  - KHX2133C9AD3W1K2/4GX - 4GB kit (2GB x 2) | 2133 MHz | CL 9-11-9-27 | 1.65V | 205$
  - KHX2000C9AD3W1K3/6GX - 6GB kit (2GB x 3) | 2000 MHz | CL 9-10-9-27 | 1.65V | 235$

Kingston tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.

Kingston HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu
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Kingston HyperX H2O serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu
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NecroCyber-777 8 yıl
ramler 2350 mhz görüyor gerçi konu hortladı ama yeni aldık söylemek istedim sadece ve satılık ayrıca:)
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::Ashes:: 9 yıl
120 liraya soğutucus alırım yada 300liradan 2x4 gb alırım..
2000mhz cl9 sıradan birdeğer 1600mhz cl7 alsan o değere yine çıkar..
gskill gibi 2000 cl6 yapsa aynı fiyat olsa alınır.. gerçi ben yine almam :)
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alperen_69 9 yıl
bide pc içinde artık bu kadar su olayıda yani [>:]
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melyyh 9 yıl
bu frekans , bu zamanlama , birde su soğutma. eminim üzerine alminyum plaka konumlasa bile stabilite sağlanabilir rahatlıkla.
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quzman 9 yıl
157$'a 4Gb 2000Mhz CL9 ram hem de su soğutma düzeneğine sahip .
Rezalet diyenler bi daha düşünsün ...
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StreamRolleR 9 yıl

quzman

157$'a 4Gb 2000Mhz CL9 ram hem de su soğutma düzeneğine sahip .
Rezalet diyenler bi daha düşünsün ...

CL9 değil canım 9 11 9 27
Cl9 9 9 9 24 tür
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Momo-Oz 9 yıl
maksat görüntü işte at çöpe gitsin
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Tolgá 9 yıl
Su ile soğutulmayı hak etmiyorlar bence.pcb rengi iğrenç çok kötü duruyor zamanlamalar kötü cl8 olabilirdi en azından.
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AtiMX4 9 yıl
Kingston işini bilmiyor.Böyle değerler mi olur ya...
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StreamRolleR 9 yıl
şu değerlere bak rezalet
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hapocod 9 yıl
değişik bir çözüm ama su soğutma ya ihtiyaç duyacak kadar ısınacağını zannetmiyorum..
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