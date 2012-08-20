Kingston, HyperX Predator serisi yeni belleklerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek üreticisi Kingston, performans tutkunları için geliştirdği HyperX Predator serisi yeni DDR3 çözümlerini tanıttı. Ağırlıklı olarak hız aşırtma tutkunları ve oyuncuların hedef alındığı yeni bellekler, 4GB ve 8GB kapasiteli modüller ya da bu modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan kitler olarak alınabiliyor. Modeline göre en düşük bellek hızı frekansının 1600MHz olarak belirlendiği yeni belleklerde en hızlı olan çözümün saat hızı ise 2666MHz.
Çalışma hızına bağlı olarak CAS değerleri CL9 ve CL11 arasında değişen bellekler, yine modeline göre 1.5v ve 1.65v DRAM gerilim değerleriyle geliyor. Hem AMD hem de Intel platformlarıyla uyumlu olan yeni bellekler aynı zamanda Intel'in XMP olarak bilinen Ekstrem Bellek Profillerine de destek sunuyor. AMD tarafında A75, A87, A88, A89, A78 ve E35, Intel tarafında ise P55, H67, P67, Z68, H61 (AG) ve Z77 yonga setleriyle uyumlu olan HyperX Predator serisi belleklerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.
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İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. Team, Transcend, Adata, Corsair adam gibi firmalardır.
Benim eski 4gb Hyperx ler de 1.65 idi ama soğutmaları ufaktı
@SystemApps
64GB SSD parsına alırsın 2666 Mhz lik olanları :)
demiş
2666 Mhz CL9 nerede yazıyor ?