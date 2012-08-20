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Kingston, HyperX Predator serisi yeni belleklerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Kingston, performans tutkunları için geliştirdği HyperX Predator serisi yeni DDR3 çözümlerini tanıttı. Ağırlıklı olarak hız aşırtma tutkunları ve oyuncuların hedef alındığı yeni bellekler, 4GB ve 8GB kapasiteli modüller ya da bu modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan kitler olarak alınabiliyor. Modeline göre en düşük bellek hızı frekansının 1600MHz olarak belirlendiği yeni belleklerde en hızlı olan çözümün saat hızı ise 2666MHz.
Çalışma hızına bağlı olarak CAS değerleri CL9 ve CL11 arasında değişen bellekler, yine modeline göre 1.5v ve 1.65v DRAM gerilim değerleriyle geliyor. Hem AMD hem de Intel platformlarıyla uyumlu olan yeni bellekler aynı zamanda Intel'in XMP olarak bilinen Ekstrem Bellek Profillerine de destek sunuyor. AMD tarafında A75, A87, A88, A89, A78 ve E35, Intel tarafında ise P55, H67, P67, Z68, H61 (AG) ve  Z77 yonga setleriyle uyumlu olan HyperX Predator serisi belleklerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

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karayulun 7 yıl
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. Team, Transcend, Adata, Corsair adam gibi firmalardır.
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SystemApps 7 yıl
cl9 2666mhz bellek varsa hemen alalım :) hatta ramdisk yapar kullanırım ssd alana kadar :D
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Soğutması neden büyük ki ? 2666 olanlar muhtmelen 1.65 Volt olacak.

Benim eski 4gb Hyperx ler de 1.65 idi ama soğutmaları ufaktı

@SystemApps

64GB SSD parsına alırsın 2666 Mhz lik olanları :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Artık yüksek bellek kullanmıyorum. Geçenlerde kullandığım Corsair Vengeance belleklerimi arkadaşıma sattım. Yerine yine Corsair in Vengeance serisinin yeni düşük profil olan LP yani Low Profile modelini aldım. Zaten memnundum, yine çok memnunum. Ram de Corsair gibi bu alanda profesyonelleşmiş bir markanın fiyatları bu kadar iyiyken kolay kolay şaşmam...
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JoeyBane 7 yıl
3 Ghz Corsair'den sonra bir anda HyperX haberi duyulmaya başlandı. Birileri tutuştu mu ne.
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legend_01 7 yıl
çok güzel haber ama fiyat umarım çok tuzlu olmaz. Bu arada 2666Mhz cl9 değildir sanmıyorum.
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Virinom 7 yıl
Fiyatlar açısından pek alınabilir olmayacaktır fakat rekor kırmak isteyenler veya maddi durumu çok iyi olanlar için 2666 Mhz Cl9 piyasadaki en iyi ram olacaktır.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Modeline göre en düşük bellek hızı frekansının 1600MHz olarak belirlendiği yeni belleklerde en hızlı olan çözümün saat hızı ise 2666MHz.
demiş.

CL9 ve CL11 arasında değişen bellekler
demiş


2666 Mhz CL9 nerede yazıyor ?
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