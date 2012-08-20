Kingston, HyperX Predator serisi yeni belleklerini duyurdu

Bellek üreticisi Kingston, performans tutkunları için geliştirdği HyperX Predator serisi yeni DDR3 çözümlerini tanıttı. Ağırlıklı olarak hız aşırtma tutkunları ve oyuncuların hedef alındığı yeni bellekler, 4GB ve 8GB kapasiteli modüller ya da bu modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan kitler olarak alınabiliyor. Modeline göre en düşük bellek hızı frekansının 1600MHz olarak belirlendiği yeni belleklerde en hızlı olan çözümün saat hızı ise 2666MHz.

Çalışma hızına bağlı olarak CAS değerleri CL9 ve CL11 arasında değişen bellekler, yine modeline göre 1.5v ve 1.65v DRAM gerilim değerleriyle geliyor. Hem AMD hem de Intel platformlarıyla uyumlu olan yeni bellekler aynı zamanda Intel'in XMP olarak bilinen Ekstrem Bellek Profillerine de destek sunuyor. AMD tarafında A75, A87, A88, A89, A78 ve E35, Intel tarafında ise P55, H67, P67, Z68, H61 (AG) ve Z77 yonga setleriyle uyumlu olan HyperX Predator serisi belleklerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.