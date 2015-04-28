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Kingston, HyperX Savage SSD ürünlerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston, HyperX Savage SSD ürünlerini duyurdu

HyperX Savage markası altında üst seviye RAM modellerine yer veren Kingston, markasını SSD modelleri ile genişletme kararı aldı. İlk olarak CES 2015 fuarında görücüye çıkan HyperX Savage SSD ürünleri şimdi resmi olarak lanse edildi. HyperX Savage serisi HyperX 3K serisinin yerini alacak. 

Savage ürünleri anodize edilmiş kırmızı muhafazaları ile dikkat çekiyor ve sistem toplayanlar bu sayede tek bir renk şemasını kasalarına uygulayabiliyor. RAM modellerinde olduğu gibi SSD modelleri de üst seviye olarak bu marka altında toplanacak. 

HyperX Savage SSD serisinde diğer bir öne çıkan nokta 8 kanallı Phison S10 kontrolcüsüne yer vermesi. 4 çekirdekli olan Phison P10; uçtan uca veri koruma, 100 000 IOPS kontrol kapasitesi, yüksek performans, TLC NAND desteği gibi gelişmiş özellikler ile yüksek hızlara imkan tanıyor. Bu bakımdan seride okuma hızı olarak 560MB/s, yazma hızı olarak da 530MB/s seviyelerine çıkılabiliyor. Sadece başlangıç modeli 360MB/s yazma hızına sahip. 

HyperX Savage SSD ürünleri 120GB/240GB/480GB/960GB şeklinde değişen kapasitelere sahip. Seride aksesuarları ile birlikte sadece sürücü olmak üzere özel bir paket bulunacak. Ayrıca harici USB 3.0 kutusu ve Acronis True Image yazılımı ile donatılmış bir paket daha olacak. Seride hatalar arası zaman olarak 1 milyon saat ölçülmüş.

3 yıl garanti ile gelen seride 120GB kapasiteli versiyon 280TL, 240GB kapasiteli versiyon 460TL, 480GB kapasiteli versiyon 900TL şeklinde yaklaşık fiyat etiketine sahip. 960GB kapasiteli versiyon için henüz fiyat belli değil.  

http://www.businesswire.com/news/home/20150427005154/en/HyperX-Launches-Savage-SATA-based-SSD#.VT90Ia28PGc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 4 yıl
240 gb lık ssd ler 230 tl bandına düşmeleri gerek kaç yıl oldu hala daha olması gereken yerde değiller... piyasa ssd kaynadı fiyatlar ucuk derecede kimse dolara bağlamasın 5 yıldan beri takip ediyorum uçuk rakam ancak okumaya yarar haber :D alınacak kıvamda değiller...
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Castle Bravo 4 yıl
Sürekli yeni modeller çıkıyor; ancak bu durum fiyatlara yeterince yansımıyor.
Alt modeller ile PCI-E modeller arasında dahi, günlük kullanımda performans farkı hissedilmiyorken, yeni model duyuruları anlamsız geliyor.
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interwap 4 yıl
Fiyatlar hangi paketin?
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