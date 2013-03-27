Kingston, HyperX'in 10. yılına özel iki yeni bellek kiti daha tanıttı





Kingston, yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan HyperX serisinin 10. yılı şerefine hazırladığı yeni bellek kitlerini tanıtmaya devam ediyor. Kingston, bu kapsamda HyperX Black ve HyperX Beast olarak adlandırılan iki yeni ürünü HyperX ailesine dahil etti. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımlarına sahip olan bellekler için Kingston, kullanıcılarına farklı özelliklere sahip çok sayıda model sunuyor.





Bu bellek kitlerinden ilki HyperX Beast, ikili ve dörtlü kitler halinde 8 GB'tan 64 GB'a kadar değişen kapasitelere sahipken, 1600 MHz ve 2400 MHz arasında değişen saat hızlarında karşımıza çıkıyor. HyperX Black ise, 4 GB ve 8 GB'lık modüllerin yanı sıra, 8 GB ve 16 GB'lık çift kanal kit ile 1333 MHz ve 1600 MHz arasında değişen saat hızları ile sunuluyor. JEDEC'in DDR 3 bellekler için belirlediği standart voltaj değeri olan 1.5v ve 1.6v değerleri arasında çalışan bellek kitlerinin XMP profillerini desteklediğini ve ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım.





HyperX serisinin 10. Yılı için özel olarak hazırlanan HyperX Beast ve HyperX Black'in teknik özellikleri ve kapasiteleri hakkındaki detaylar şu şekilde: