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Kingston, HyperX'in 10. yılına özel iki yeni bellek kiti daha tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kingston, HyperX'in 10. yılına özel iki yeni bellek kiti daha tanıttı

Kingston, yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan HyperX serisinin 10. yılı şerefine hazırladığı yeni bellek kitlerini tanıtmaya devam ediyor. Kingston, bu kapsamda HyperX Black ve HyperX Beast olarak adlandırılan iki yeni ürünü HyperX ailesine dahil etti. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımlarına sahip olan bellekler için Kingston, kullanıcılarına farklı özelliklere sahip çok sayıda model sunuyor.

Bu bellek kitlerinden ilki HyperX Beast, ikili ve dörtlü kitler halinde 8 GB'tan 64 GB'a kadar değişen kapasitelere sahipken, 1600 MHz ve 2400 MHz arasında değişen saat hızlarında karşımıza çıkıyor. HyperX Black ise, 4 GB ve 8 GB'lık modüllerin yanı sıra, 8 GB ve 16 GB'lık çift kanal kit ile 1333 MHz ve 1600 MHz arasında değişen saat hızları ile sunuluyor. JEDEC'in DDR 3 bellekler için belirlediği standart voltaj değeri olan 1.5v ve 1.6v değerleri arasında çalışan bellek kitlerinin XMP profillerini desteklediğini ve ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım.

HyperX serisinin 10. Yılı için özel olarak hazırlanan HyperX Beast ve HyperX Black'in teknik özellikleri ve kapasiteleri hakkındaki detaylar şu şekilde:

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Recharged 6 yıl
babacaka1234512
Çok karizmatik duruyor.

İstenilen performansı verdikten sonra çokta fazla karizmasına bakmaz kimse diye düşünüyorum.Tasarım olarak güzel ürünler orası ayrı.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Özellik ve tasarım çok iyi olmuş ama 64gb ram ne için kullanılacak onu düşünüyorum
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drserk 6 yıl
ddr4 çıkmayacak mı merak ediyorum...
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WmGMD 6 yıl
Çok karizmatik duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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DaRKFoRCeS 6 yıl WmGMD
babacaka1234512
Çok karizmatik duruyor.

+1 bizdeki pc dede hyperx var DDR2 gerçekten güzel duruyor
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deniz_sea 6 yıl
yazınızda veya görselde hata var bellek PCB'leri siyah değil yeşil, sadece soğutucu tasarımı siyah yapılmış. bilginize...
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..Knight.. 6 yıl deniz_sea
deniztoyota

yazınızda veya görselde hata var bellek PCB'leri siyah değil yeşil, sadece soğutucu tasarımı siyah yapılmış. bilginize...

"Our customers and fans have asked us to come out with HyperX memory featuring black PCBs to better match their system designs," said Larry Yang, HyperX business manager, Kingston. "We are able to match good looks with high performance. The black on black combination allows for easy pairing with any color component on the market."

Belleklerin baskılı devre renkleri siyah. Yazıda veya görsellerde hata yok.
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