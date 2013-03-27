Kingston, HyperX'in 10. yılına özel iki yeni bellek kiti daha tanıttı

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Kingston, yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan HyperX serisinin 10. yılı şerefine hazırladığı yeni bellek kitlerini tanıtmaya devam ediyor. Kingston, bu kapsamda HyperX Black ve HyperX Beast olarak adlandırılan iki yeni ürünü HyperX ailesine dahil etti. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımlarına sahip olan bellekler için Kingston, kullanıcılarına farklı özelliklere sahip çok sayıda model sunuyor.
Bu bellek kitlerinden ilki HyperX Beast, ikili ve dörtlü kitler halinde 8 GB'tan 64 GB'a kadar değişen kapasitelere sahipken, 1600 MHz ve 2400 MHz arasında değişen saat hızlarında karşımıza çıkıyor. HyperX Black ise, 4 GB ve 8 GB'lık modüllerin yanı sıra, 8 GB ve 16 GB'lık çift kanal kit ile 1333 MHz ve 1600 MHz arasında değişen saat hızları ile sunuluyor. JEDEC'in DDR 3 bellekler için belirlediği standart voltaj değeri olan 1.5v ve 1.6v değerleri arasında çalışan bellek kitlerinin XMP profillerini desteklediğini ve ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım.
HyperX serisinin 10. Yılı için özel olarak hazırlanan HyperX Beast ve HyperX Black'in teknik özellikleri ve kapasiteleri hakkındaki detaylar şu şekilde:
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İstenilen performansı verdikten sonra çokta fazla karizmasına bakmaz kimse diye düşünüyorum.Tasarım olarak güzel ürünler orası ayrı.
+1 bizdeki pc dede hyperx var DDR2 gerçekten güzel duruyor
"Our customers and fans have asked us to come out with HyperX memory featuring black PCBs to better match their system designs," said Larry Yang, HyperX business manager, Kingston. "We are able to match good looks with high performance. The black on black combination allows for easy pairing with any color component on the market."
Belleklerin baskılı devre renkleri siyah. Yazıda veya görsellerde hata yok.