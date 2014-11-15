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Kingston yüksek hızlara sahip yeni SD ve microSD kartlarını duyurdu

4 yıl
2,4b
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11
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston yüksek hızlara sahip yeni SD ve microSD kartlarını duyurdu

Bellek konularında yaşanan hızlı gelişmeler dahili depolama ürünlerinin yanında harici depolama ürünlerine de kısa sürede yansıyor. SD ve microSD kartların ulaştığı veri transfer oranları buna örnek olarak verilebilir. Firmaların yüksek hızda veri transferi imkanı sunan hafıza kartları üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Kingston bunlardan birisi.

Firmanın yüksek veri transferi hızlarına sahip yeni SD ve microSD kartlarını duyurdu. Yeni kartlar microSDHC/SDXC ve SDHC/SDXC formatlarında üretilmiş. Kartlarda yüksek hız ve en düşük gecikmeyi ifade eden Class 10 ve UHS-1 standartları mevcut. Ayrıca 256GB'a kadar giden kapasitelere sahipler. 

Seri içerisinde SD kartlar 45MB/s yazma hızı, 90MB/s okuma hızlarına ulaşıyor. MicroSD kartlar ise minimum 10MB/s veri aktarım hızlarına sahip ancak üst seviyeler belirtilmemiş. Bu hızlar elbette kullanılan cihazlar da aynı standartları taşıdığında geçerli. 

Kingston microSDHC/SDXC kart serisi 4GB-128GB arasında değişen kapasitelere sahip. SDHC/SDXC kart serisi ise 16GB kapasiteden başlıyor ve 256GB kapasiteye kadar gidiyor. Kingston henüz kartların fiyatlarını açıklamadı.  

http://www.businesswire.com/news/home/20141112005110/en/Kingston-Digital-Lets-Users-Capture-Action-Double#.VGVmavmUeaq Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
almak isteyenler için şuan türkiye de en iyisi samsung ultra 64 gb 250 TL civarında bir fiyat etiketi var
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meego 4 yıl
şakamı bu ya micro sd saniyde 10mb diyor. Sandisk saniyede 90mb yazıyor.
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DonsuzBalık 4 yıl
şimdi nasıl oluyoda bu micro sd ler normal ssd lerden daha dayanıklı oluyor hiç düşündünüzmü düşünün bence
256 gb micro ssd alan adam veya ben hiç bozulur dşye düşünmem ama ssdlerde öyle bir sorun var
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Aske 4 yıl
ssd ler hala sorunlu benim icin. tam donanımlı calısmıyor.
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UNF0RGIVEN 4 yıl
Sene 2014 olmuş halen en çok tercih edilen telefonlar içinde sd kart desteklemeyenler var
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bingbang 4 yıl UNF0RGIVEN
UNF0RGIVEN
Sene 2014 olmuş halen en çok tercih edilen telefonlar içinde sd kart desteklemeyenler var

Sd nereye sığacak Allasen.
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N0YAN 4 yıl UNF0RGIVEN
UNF0RGIVEN

Sene 2014 olmuş halen en çok tercih edilen telefonlar içinde sd kart desteklemeyenler var

vurdu köşeden gol oldu
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N. Chomsky 4 yıl UNF0RGIVEN
UNF0RGIVEN
Sene 2014 olmuş halen en çok tercih edilen telefonlar içinde sd kart desteklemeyenler var


Onu bırak, bu devirde daha radyosu, bluetoothu olmayan telefon var.
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