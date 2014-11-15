Kingston yüksek hızlara sahip yeni SD ve microSD kartlarını duyurdu





Bellek konularında yaşanan hızlı gelişmeler dahili depolama ürünlerinin yanında harici depolama ürünlerine de kısa sürede yansıyor. SD ve microSD kartların ulaştığı veri transfer oranları buna örnek olarak verilebilir. Firmaların yüksek hızda veri transferi imkanı sunan hafıza kartları üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Kingston bunlardan birisi.





Firmanın yüksek veri transferi hızlarına sahip yeni SD ve microSD kartlarını duyurdu. Yeni kartlar microSDHC/SDXC ve SDHC/SDXC formatlarında üretilmiş. Kartlarda yüksek hız ve en düşük gecikmeyi ifade eden Class 10 ve UHS-1 standartları mevcut. Ayrıca 256GB'a kadar giden kapasitelere sahipler.





Seri içerisinde SD kartlar 45MB/s yazma hızı, 90MB/s okuma hızlarına ulaşıyor. MicroSD kartlar ise minimum 10MB/s veri aktarım hızlarına sahip ancak üst seviyeler belirtilmemiş. Bu hızlar elbette kullanılan cihazlar da aynı standartları taşıdığında geçerli.





Kingston microSDHC/SDXC kart serisi 4GB-128GB arasında değişen kapasitelere sahip. SDHC/SDXC kart serisi ise 16GB kapasiteden başlıyor ve 256GB kapasiteye kadar gidiyor. Kingston henüz kartların fiyatlarını açıklamadı.

http://www.businesswire.com/news/home/20141112005110/en/Kingston-Digital-Lets-Users-Capture-Action-Double#.VGVmavmUeaq