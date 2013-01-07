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Kingston'dan 1 TB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek: DT HyperX Predator 3.0

6 yıl
2,4b
1
39
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Arşiv meraklılarının sürekli artan kapasite ihtiyacına, Kingston, DataTraveler HyperX Predator 3.0 serisi USB bellekleriyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sevkiyatına başlandığı açıklanan yeni serinin, gerek kapasite hususunda gerekse performans hususunda limitleri zorladığını söylemek mümkün.
Üzerindeki anahtarlık deliği hesaba katıldığında 88.53 mm x 26.94 mm x 21 mm ebatlarında tasarlanan ve ekstra dayanıklılık için kasası, çinko alaşımlı metalden imal edilen DataTraveler HyperX Predator 3.0'da, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. 1 TB'lık modelin, 2013 yılının ilk çeyreği sonrası satışa sunulmasının planlandığını belirtmekte fayda var.
USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veren DataTraveler Hyper X Predator 3.0, saniyede 240 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 160 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. Belleği, anakartımızın USB 2.0 portuna bağladığımızda ise okuma ve yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar düşüyor.
Kingston, yeni serinin fiyatı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmamış. 512 GB'lık veya 1 TB'lık dosya arşivini cebimizde rahatça taşıyabilecek olmamız güzel bir gelişme.

http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#DTHXP30 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
sanalmercek.com/...
Arkadaşlar 1 tb fiyati 4000 dolar 512 gb ise 1700 dolar ucuzmış yaaa :)
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umut5513 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sanalmercek.com/...
Arkadaşlar 1 tb fiyati 4000 dolar 512 gb ise 1700 dolar ucuzmış yaaa :)

Mantıken 1 tb olanın 3400$ dan ucuz olması gerekmez mi? Fiyat zaten saçma, Bir bellek olsun diye fazladan 600 dolar daha da saçma.
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Lovelorn Rhapsody 6 yıl
Fiyatı çok can yakar. Uygun bir şey olursa direk alıcam
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: Mr.Loney
120 liraya sandisk extreme 64gb almıştım bunu görünce pişman oldum :D

Nerden aldın? Ben de alayım. En düşük 169 a buldum.
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K.can.tas 6 yıl


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xmasx 6 yıl
Ben bisey sormak istiyorum arkadaslar, usb belleklerde kullanilan flash yongalariyla, ssd lerde kullanilan NAND flash yongalari aynimi? Yani ayni mimaridemi yoksa?
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FERFEROS 6 yıl
Kaybolursa sıkıntı olur.
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bayraak 6 yıl
Demekki okadarcık şeye bukadar şey sığıyorsa. Bizim normalde SSD diye kullandıklarımıza 10 TB sığması lazım. Bu arada benim harddiskten kat kat daha iyi :D
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Sanat Günesi 6 yıl
Bu hızla giderse 2020'de 3-5 tb'lik Usb bellekler görmek pekte hayal değil sanırım. Şu ssd'lerde o zamana kadar umarım mekanik disklerin yerini alır.
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artenis 6 yıl Sanat Günesi
tersol

Bu hızla giderse 2020'de 3-5 tb'lik Usb bellekler görmek pekte hayal değil sanırım. Şu ssd'lerde o zamana kadar umarım mekanik disklerin yerini alır.

2020 demi ? 2008- 2009 da 32GB ta uzaylı gibi bakıyoduk, 3 yıl sonra 1 TB geldi, 2020 yi bu kadar dar vizyonla görmek hata olur ;)
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xmasx 6 yıl
Wow.. Hic bu kadarini beklemiyordum. USB 3.0 ile 256 gb zorlarlar demistim, 1 tb korkunc!!!!!!
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redbloodedman 6 yıl
Zordion
400$ gibi bir fiyattan satilir herhalde. Bu mesajim ile de binbasi olurum.

hocam keşke gece 3 deki xperia Z yi bekleseydin. Popüler bir haberde şu yorumu yapsan binbaşılığını 1000 + ile kutlardık. Hayırlı olsun nice 1000lere ;)
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AnGets 6 yıl
500GB--500 TL
1TB--1000TL olur herhalde..
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