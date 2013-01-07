Kingston'dan 1 TB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek: DT HyperX Predator 3.0

Arşiv meraklılarının sürekli artan kapasite ihtiyacına, Kingston, DataTraveler HyperX Predator 3.0 serisi USB bellekleriyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sevkiyatına başlandığı açıklanan yeni serinin, gerek kapasite hususunda gerekse performans hususunda limitleri zorladığını söylemek mümkün.



Üzerindeki anahtarlık deliği hesaba katıldığında 88.53 mm x 26.94 mm x 21 mm ebatlarında tasarlanan ve ekstra dayanıklılık için kasası, çinko alaşımlı metalden imal edilen DataTraveler HyperX Predator 3.0'da, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. 1 TB'lık modelin, 2013 yılının ilk çeyreği sonrası satışa sunulmasının planlandığını belirtmekte fayda var.



USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veren DataTraveler Hyper X Predator 3.0, saniyede 240 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 160 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. Belleği, anakartımızın USB 2.0 portuna bağladığımızda ise okuma ve yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar düşüyor.

Kingston, yeni serinin fiyatı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmamış. 512 GB'lık veya 1 TB'lık dosya arşivini cebimizde rahatça taşıyabilecek olmamız güzel bir gelişme.



http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#DTHXP30