Kingston'dan 1 TB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek: DT HyperX Predator 3.0

Haber Editörü
Arşiv meraklılarının sürekli artan kapasite ihtiyacına, Kingston, DataTraveler HyperX Predator 3.0 serisi USB bellekleriyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sevkiyatına başlandığı açıklanan yeni serinin, gerek kapasite hususunda gerekse performans hususunda limitleri zorladığını söylemek mümkün.
Üzerindeki anahtarlık deliği hesaba katıldığında 88.53 mm x 26.94 mm x 21 mm ebatlarında tasarlanan ve ekstra dayanıklılık için kasası, çinko alaşımlı metalden imal edilen DataTraveler HyperX Predator 3.0'da, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. 1 TB'lık modelin, 2013 yılının ilk çeyreği sonrası satışa sunulmasının planlandığını belirtmekte fayda var.
USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veren DataTraveler Hyper X Predator 3.0, saniyede 240 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 160 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor. Belleği, anakartımızın USB 2.0 portuna bağladığımızda ise okuma ve yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar düşüyor.
Kingston, yeni serinin fiyatı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmamış. 512 GB'lık veya 1 TB'lık dosya arşivini cebimizde rahatça taşıyabilecek olmamız güzel bir gelişme.
http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#DTHXP30 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar 1 tb fiyati 4000 dolar 512 gb ise 1700 dolar ucuzmış yaaa :)
Mantıken 1 tb olanın 3400$ dan ucuz olması gerekmez mi? Fiyat zaten saçma, Bir bellek olsun diye fazladan 600 dolar daha da saçma.
Nerden aldın? Ben de alayım. En düşük 169 a buldum.
2020 demi ? 2008- 2009 da 32GB ta uzaylı gibi bakıyoduk, 3 yıl sonra 1 TB geldi, 2020 yi bu kadar dar vizyonla görmek hata olur ;)
hocam keşke gece 3 deki xperia Z yi bekleseydin. Popüler bir haberde şu yorumu yapsan binbaşılığını 1000 + ile kutlardık. Hayırlı olsun nice 1000lere ;)
1TB--1000TL olur herhalde..