Kingston'dan HyperX'in 10. yılına özel bellek kitleri

Kingston yüksek performanslı bellek kitlerini konumlandırdığı HyperX serisinin 10. Yılı şerefine hazırladığı yeni bellek kitlerini tanıttı. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ile serinin diğer üyelerinden ayrılan yeni bellekler için Kingston, kullanıcılara farklı özeliklere sahip çok sayıda model alternatifi sunuyor. Saat hızları 1600MHz ile 2400MHz aralığında değişen bellek kitleri yine modeline göre 1.35v düşük voltaj değeri, JEDEC’in DDR3 bellekler için belirlediği standart voltaj değeri olan 1.5v ve 1.65v değerlerinde görev yapan bellekler, 2 ya da 4GB kapasiteli modüller halinde 32GB’a kadar alınabiliyor.



Erişim sürelerinin daha kolay ayarlanabilmesi adına XMP profillerini destekleyen bellekler aynı zamanda ömür boyu garanti ile geliyorlar. 10. Yıl için hazırlanan yeni belleklerin teknik özellik ve kapasite bazında detayları şu şekilde;



· KHX16C9X3/4: 4GB 1600MHz DDR3 CL9

· KHX16C9X3K2/8X: 8GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL9 XMP

· KHX16C9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 XMP

· KHX16C9X3/8: 8GB 1600MHz DDR3 CL9

· KHX16C9X3K2/16X: 16GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL9 XMP

· KHX16C9X3K4/32X: 32GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 XMP

· KHX16LC9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 Low Voltage (1.35V) XMP

· KHX16LC10X3K2/16X: 16GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL10 Low Voltage (1.35V) XMP

· KHX18C9X3/4: 4GB 1866MHz DDR3 CL9

· KHX18C9X3K2/8X: 8GB Kit of 2 1866MHz DDR3 CL9 XMP

· KHX18C9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1866MHz DDR3 CL9 XMP

·KHX21C11X3K4/16X: 16GB Kit of 4 2133MHz DDR3 CL11 XMP

· KHX24C11X3K4/16X: 16GB Kit of 4 2400MHz DDR3 CL11 XMP