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Kingston'dan HyperX'in 10. yılına özel bellek kitleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
8
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston yüksek performanslı bellek kitlerini konumlandırdığı HyperX serisinin 10. Yılı şerefine hazırladığı yeni bellek kitlerini tanıttı. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ile serinin diğer üyelerinden ayrılan yeni bellekler için Kingston, kullanıcılara farklı özeliklere sahip çok sayıda model alternatifi sunuyor. Saat hızları 1600MHz ile 2400MHz aralığında değişen bellek kitleri yine modeline göre 1.35v düşük voltaj değeri, JEDEC’in DDR3 bellekler için belirlediği standart voltaj değeri olan 1.5v ve 1.65v değerlerinde görev yapan bellekler, 2 ya da 4GB kapasiteli modüller halinde 32GB’a kadar alınabiliyor.

Erişim sürelerinin daha kolay ayarlanabilmesi adına XMP profillerini destekleyen bellekler aynı zamanda ömür boyu garanti ile geliyorlar. 10. Yıl için hazırlanan yeni belleklerin teknik özellik ve kapasite bazında detayları şu şekilde;

·  KHX16C9X3/4: 4GB 1600MHz DDR3 CL9
·  KHX16C9X3K2/8X: 8GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL9 XMP
·  KHX16C9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 XMP
·  KHX16C9X3/8: 8GB 1600MHz DDR3 CL9
·  KHX16C9X3K2/16X: 16GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL9 XMP
·  KHX16C9X3K4/32X: 32GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 XMP
·  KHX16LC9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1600MHz DDR3 CL9 Low Voltage (1.35V) XMP
·  KHX16LC10X3K2/16X: 16GB Kit of 2 1600MHz DDR3 CL10 Low Voltage (1.35V) XMP
·  KHX18C9X3/4: 4GB 1866MHz DDR3 CL9
·  KHX18C9X3K2/8X: 8GB Kit of 2 1866MHz DDR3 CL9 XMP
·  KHX18C9X3K4/16X: 16GB Kit of 4 1866MHz DDR3 CL9 XMP
·KHX21C11X3K4/16X: 16GB Kit of 4 2133MHz DDR3 CL11 XMP
·  KHX24C11X3K4/16X: 16GB Kit of 4 2400MHz DDR3 CL11 XMP

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freekays 6 yıl
Kingston bu ürünle kaybettiği itibarı yeniden tazeleyecektir
ayrıca sistem performans standartları yükselmeye devam ediyor
4 ghz cpu
1600 - 2400 mhz - 2 x 4 gb ram
2 gb ekran kartı
2 tb hdd
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ugurmurat360x 6 yıl
Patriot bundan yıllar önce 2000 mhz cl8 yapmış,hatta ben bu ramleri 1866 mhz 7-7-7-20 rahatlıkla hatta 1.65 volt yerine 1.5 volt vererek kullanıyorum.Kingston'da çıkmış tıpkı diğerleri gibi bu ramler çok özel diye hava atıyor.Özel olan ne ? teknolojinin geriye doğru gitmesi mi ? bir cl9 tutturmuş gidiyorsunuz,özeliniz buysa sağolun ben almayayım.Tek gelişen voltaj değerleri ama artık o kadarda olsun bir zahmet.
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fbkaya 6 yıl
hep pazara sürüş tekniği bunlar
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SEO-Uzmanı 6 yıl
dünya üzerinde DDR3 te 5-5-5-15 kullanan sınırlı sayıda kişiden biriyim :)
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sabe 6 yıl
Fiyatlarıda düşürseler iyi olur 10. yıl şerefine.
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Erai 6 yıl
Özel ram yapmışlar ama 2133mhz CL11, ayıptır yav...
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