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Kingston'dan Sandy Bridge işlemciler için HyperX serisi yeni bellek kitleri geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan Sandy Bridge işlemciler için HyperX serisi yeni bellek kitleri geliyor
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Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı, anakart üreticileri kadar bellek üreticilerini de heyecanlandırmış durumda. Çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyan Sandy Bridge'de, IMC yani bellek kontrolcüsüyle ilgili de çeşitli güncellemeler olduğunda, bellek üreticilerinin yeni nesil bellek kitleriyle P67 çipseti üzerinde en yüksek performansı hedeflemeleri bekleniyor.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston da, Sandy Bridge için yeni bellek kitleri hazırlayan firmalar arasında yer alıyor. HyperX Genesis altında daha iyi hava akımı sağlamak üzere geliştirilmiş, düşük profilli soğutucu tasarımına sahip olan bellek kitlerinin, Yeşil, Mavi ve Gri gibi farklı renk seçenekleriyle sunulacaklar.

Teknik özellikler henüz açıklanmayan Sandy Bridge odaklı çift kanal DDR3 bellek kitleri, aynı zamanda diğer platformlarla da kullanılabilecek.

Kingston'dan Sandy Bridge işlemciler için HyperX serisi yeni bellek kitleri geliyor
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Kingston'dan Sandy Bridge işlemciler için HyperX serisi yeni bellek kitleri geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
Platform odaklı Ram' ler, dual kitleri ifade ediyor ki, 2 X 8 GB ile 2 X 16 GB Ram' ler yolda, yakında geliyor..
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_ELNINO_ 7 yıl
hocam ben imzamdaki ram i aldım. fakat işlemcimle uymuyormuş daha kullanmadım. 1.5v almam gerekiyormuş. Kingston un varmı 1.5v luk 1600mhz 4gb tek modül.
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canpinar 8 yıl
para tuzagı default ddr3 ler ilede sandy bridge kullanılır sinir oluyorum şu piyasa işlerine :X
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miscellaneous 8 yıl
satış tekniği işte aynen para tuzağı denebilir aynı malı aklayıp paklayıp yeni çıkardık diolar :D

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