Kingston'dan Sandy Bridge işlemciler için HyperX serisi yeni bellek kitleri geliyor

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı, anakart üreticileri kadar bellek üreticilerini de heyecanlandırmış durumda. Çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyan Sandy Bridge'de, IMC yani bellek kontrolcüsüyle ilgili de çeşitli güncellemeler olduğunda, bellek üreticilerinin yeni nesil bellek kitleriyle P67 çipseti üzerinde en yüksek performansı hedeflemeleri bekleniyor.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston da, Sandy Bridge için yeni bellek kitleri hazırlayan firmalar arasında yer alıyor. HyperX Genesis altında daha iyi hava akımı sağlamak üzere geliştirilmiş, düşük profilli soğutucu tasarımına sahip olan bellek kitlerinin, Yeşil, Mavi ve Gri gibi farklı renk seçenekleriyle sunulacaklar.

Teknik özellikler henüz açıklanmayan Sandy Bridge odaklı çift kanal DDR3 bellek kitleri, aynı zamanda diğer platformlarla da kullanılabilecek.