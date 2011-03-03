Kingston'dan dizüstü bilgisayarlar için 2133MHz'de çalışan bellek kiti

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, devam etmekte olan CeBIT 2011 Fuarı'nda yeni nesil bellek ve depolama çözümlerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın tanıttığı yeni ürünler arasında, Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil platformuna yönelik bellek kitleri de bulunuyor.

Kingston'ın HyperX serisi altında hazırladığı SO-DIMM formundaki yeni bellek kiti, 2GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşuyor. HyperX serisinden alıştığımız mavi renkli özel soğutucu ile donatılan bellek kiti, Intel'in XMP teknolojisini de destekliyor ve bu sayede daha agresif erişim sürelerine olanak tanınabiliyor. Intel'in mevcut ürün gamındaki Core i7-2920XM işlemcisiyle kullanılan bellek kitinin tanıtımı, Huron River platformunu temel alan HTPC üzerinde yapılırken, "Desktop Replacement" olarak bilinen ve performans olarak üst seviye masaüstü bilgisayarları aratmayan dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-kingston-so-dimm-la-2133mhz-cl8