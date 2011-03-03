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Kingston'dan dizüstü bilgisayarlar için 2133MHz'de çalışan bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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8
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan dizüstü bilgisayarlar için 2133MHz'de çalışan bellek kiti
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, devam etmekte olan CeBIT 2011 Fuarı'nda yeni nesil bellek ve depolama çözümlerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın tanıttığı yeni ürünler arasında, Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil platformuna yönelik bellek kitleri de bulunuyor.

Kingston'ın HyperX serisi altında hazırladığı SO-DIMM formundaki yeni bellek kiti, 2GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşuyor. HyperX serisinden alıştığımız mavi renkli özel soğutucu ile donatılan bellek kiti, Intel'in XMP teknolojisini de destekliyor ve bu sayede daha agresif erişim sürelerine olanak tanınabiliyor. Intel'in mevcut ürün gamındaki Core i7-2920XM işlemcisiyle kullanılan bellek kitinin tanıtımı, Huron River platformunu temel alan HTPC üzerinde yapılırken, "Desktop Replacement" olarak bilinen ve performans olarak üst seviye masaüstü bilgisayarları aratmayan dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Kingston'dan dizüstü bilgisayarlar için 2133MHz'de çalışan bellek kiti
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http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-kingston-so-dimm-la-2133mhz-cl8 Yorum Yaz
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cengizhan72 8 yıl
Kaynak sayfaya girerseniz fiyatı konusunda bir detay yok fakat performansına bakabilirsiniz. lab501.ro/...
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erdekuru 8 yıl
herkes ayrı bişey anlamış :)
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rx7enes 8 yıl
benim anladığım fiyatın ve performansın kralı galiba bunu demek istedi
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Quad_core2 8 yıl
Dogru söylüyor arkadaş fiyatı çok uygun kingston un ve marka yorumu :)
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Tanarri 8 yıl
arkdaş marka hakkında yorum yaptı sanırım ürün hakkında değil!
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zotti52 8 yıl
:))
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
acaba fiyatını acıklanmadan nasıl f/p oldugunu anladın.. cok merak ettım snedekı bu yetenegi..
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furkant1 8 yıl
Fiyat/performans kralı..
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