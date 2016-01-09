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Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi

Depolama sektörünün devlerinden birisi olan Kingston, CES 2016 tüketici elektroniği fuarını da boş geçmeyerek, performans ve güvenliğe odaklandığı yeni KC400 SSD serisini tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi

Katı durum diskleri yani SSD sektöründe SSDNow ailesi ile faaliyet gösteren depolama devi Kingston, CES 2016 fuarında işletmelere yönelik olarak performans ve güvenlik odaklı hazırladığı KC400 serisini duyurdu. Yeni seri, sunucularda HDD tabanlı sistemlerden 15 kat daha performanslı olduğu iddiasında. 
Kingston'un kendi NAND belleklerini kullandığı ifade edilen seride 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasiteler karşımıza çıkıyor. Üst seviye performans için yine üst seviye Phison PS3110-S10 kontrolcüsü kullanılmış. 4 çekirdekli ve 8 kanallı olan kontrolcü yüksek hız verilerine ulaşabiliyor. 

KC400 serisinde sürekli okuma hızları 550MB/s seviyesinde. Sürekli yazma hızları ise sırasıyla 450MB/s-540MB/S-530MB/s-530MB/s şeklinde sıralanıyor. Yine rastgele okuma performansı 99 000 IOPS iken, rastgele yazma performansı da 87 000-88 000-86 000-89 000 olarak ölçülmüş. Seride 256GB kapasiteli modelin fiyat-performans açısından öne çıkacağı görülüyor. 

SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) arabirimini kullanan seride uçtan uca veri alan koruması yanında SmartECC ve SmartRefresh teknolojileri hata durumunda verileri tekrar oluşturuyor ve okuma hatalarına karşı koruma sağlıyor. Güç kaybı yönetimi ise beklenmedik güç kayıplarında geri yükleme yapabiliyor. 

Serinin toplam yazma boyut sınırı ise 150TB-300TB-800TB-1600TB olarak belirlenmiş. 5 yıl garanti ve ücretsiz teknik destek ile gelecek olan serinin satışlarına önümüzdeki haftalarda başlanacak. 


http://www.guru3d.com/news-story/kingston-launches-phison-based-ssdnow-kc400-series.html Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl
ylmzsngl
Bu boyutları görünce insanın başı dönüyor. Full kapasite ile çalısan bir cihazın garanti süresi içerisinde yanması durumunda, verilerin ücretsiz geri kazanılması gibi bir hizmet var mı bilemiyoeum ama bu kapasitedeki cihazların güvenliği açısından bakıldığında kendisinden çok içerisindeki veriler daha önemli. Dolayısı ile bu sigortanın da yapılması gerekir bence.

SSD'de veri geri kazanma gibi bir şey çok ama çok zor. Plaka disk'lerde veri kazındığı için izi durmaktadır, ama SSD'nin elektirik arızası yaşaması durumunda her şey anında gider. Ama bu ihtimalde çok düşüktür. Veri güvenliği isteyen kişi ek olarak raid-1 yaptığı 2 tane HDD kullanmalıdır. SSD veri depolamak için değil veri işlemek için kullanılır..
Yaklaşık 2 yıl sonra fiyatları düştüğünde, kapasitesi arttığında Raid-1 yapılabilir hale gelir bu sayede HDD'den tamamiyle kurtuluruz.
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lordakrep 3 yıl
Bence bu tip ürünler kullanıp verileri önemli olanlar raid yapısı kullanmaları gerek. Eğer kullanmazlar ise kimsenin yardımcı olacağını sanmam.
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ylmzsngl 3 yıl
Bu boyutları görünce insanın başı dönüyor. Full kapasite ile çalısan bir cihazın garanti süresi içerisinde yanması durumunda, verilerin ücretsiz geri kazanılması gibi bir hizmet var mı bilemiyoeum ama bu kapasitedeki cihazların güvenliği açısından bakıldığında kendisinden çok içerisindeki veriler daha önemli. Dolayısı ile bu sigortanın da yapılması gerekir bence.
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