Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi

Katı durum diskleri yani SSD sektöründe SSDNow ailesi ile faaliyet gösteren depolama devi Kingston, CES 2016 fuarında işletmelere yönelik olarak performans ve güvenlik odaklı hazırladığı KC400 serisini duyurdu. Yeni seri, sunucularda HDD tabanlı sistemlerden 15 kat daha performanslı olduğu iddiasında.

Kingston'un kendi NAND belleklerini kullandığı ifade edilen seride 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasiteler karşımıza çıkıyor. Üst seviye performans için yine üst seviye Phison PS3110-S10 kontrolcüsü kullanılmış. 4 çekirdekli ve 8 kanallı olan kontrolcü yüksek hız verilerine ulaşabiliyor.





KC400 serisinde sürekli okuma hızları 550MB/s seviyesinde. Sürekli yazma hızları ise sırasıyla 450MB/s-540MB/S-530MB/s-530MB/s şeklinde sıralanıyor. Yine rastgele okuma performansı 99 000 IOPS iken, rastgele yazma performansı da 87 000-88 000-86 000-89 000 olarak ölçülmüş. Seride 256GB kapasiteli modelin fiyat-performans açısından öne çıkacağı görülüyor.





SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) arabirimini kullanan seride uçtan uca veri alan koruması yanında SmartECC ve SmartRefresh teknolojileri hata durumunda verileri tekrar oluşturuyor ve okuma hatalarına karşı koruma sağlıyor. Güç kaybı yönetimi ise beklenmedik güç kayıplarında geri yükleme yapabiliyor.





Serinin toplam yazma boyut sınırı ise 150TB-300TB-800TB-1600TB olarak belirlenmiş. 5 yıl garanti ve ücretsiz teknik destek ile gelecek olan serinin satışlarına önümüzdeki haftalarda başlanacak.





http://www.guru3d.com/news-story/kingston-launches-phison-based-ssdnow-kc400-series.html