Kingston'dan mobil cihazlar için mini ağ depolama çözümü; Wi-Drive

Depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Kingston, özellikle iPad ve iPhone olmak üzere akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına hitap eden kablosuz depolama birimi Wi-Drive'ı ürün gamına ekledi.

Mobil cihazlar için mini bir ağ depolama çözümü olan Wi-Drive, internet tarayıcısına sahip her türlü cihaz ile uyumlu çalışıyor. 16 GB veya 32GB'lık depolama alanı sunan ürün, aynı anda üç cihaza kadar destek sunarken; üzerinde bulundurduğu dahili batarya ile 4 saate kadar herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. 121.5mm x 61.8mm x 9.8mm'lik fiziksel boyutları ile oldukça taşınabilir formda olan Wi-Drive'a içerik atmak içinse bilgisayara USB ile bağlanılması yeterli.

Wi-Drive'ın ayrıca, iOS platformu için özel olarak hazırlanmış, kullanıcıların Safari kullanmadan Wi-Drive'a ulaşabilmelerini sağlayan bir de uygulaması bulunuyor.

Kablosuz iletişimini 802.11g/n standartı üzerinden gerçekleştiren Wi-Drive'ın 16GB'lık modelinin satış fiyatı 130 dolar, 32GB'lık modelinin ise 175 dolar olarak belirlenirken; raflardaki yerini alacağı tarih şimdilik bilinmiyor.