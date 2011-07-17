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Kingston'dan mobil cihazlar için mini ağ depolama çözümü; Wi-Drive

7 yıl
11,4b
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Kingston, özellikle iPad ve iPhone olmak üzere akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına hitap eden kablosuz depolama birimi Wi-Drive'ı ürün gamına ekledi.

Mobil cihazlar için mini bir ağ depolama çözümü olan Wi-Drive, internet tarayıcısına sahip her türlü cihaz ile uyumlu çalışıyor. 16 GB veya 32GB'lık depolama alanı sunan ürün, aynı anda üç cihaza kadar destek sunarken; üzerinde bulundurduğu dahili batarya ile 4 saate kadar herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. 121.5mm x 61.8mm x 9.8mm'lik fiziksel boyutları ile oldukça taşınabilir formda olan Wi-Drive'a içerik atmak içinse bilgisayara USB ile bağlanılması yeterli.

Wi-Drive'ın ayrıca, iOS platformu için özel olarak hazırlanmış, kullanıcıların Safari kullanmadan Wi-Drive'a ulaşabilmelerini sağlayan bir de uygulaması bulunuyor.

Kablosuz iletişimini 802.11g/n standartı üzerinden gerçekleştiren Wi-Drive'ın 16GB'lık modelinin satış fiyatı 130 dolar, 32GB'lık modelinin ise 175 dolar olarak belirlenirken; raflardaki yerini alacağı tarih şimdilik bilinmiyor.




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cgdincer 7 yıl
video bu kadar aptal olabilirdi çok gülünç herkes ayrı takılıyor :D Git cloud depolama satın al istediğin yerden hiç birşey taşımadan hallet madem çok meraklıysan o kadar.
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DH Misafiri 7 yıl
Bazı arkadaşlar çok pahalı, şudur budur demişler. Ne olacaktı? Piyasada emsali olmayan bir cihazın çıkış fiyatı 16 GB USB bellek fiyatında mı olacaktı? Emsalleri çıktıkça fiyat da düşecekek kapasite artacaktır. Çıkan herşeyi anında almamız gerekmiyor. Piyasanın kuralı bekle ve aldır.
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zengier 7 yıl
Aksinin cok daha mantikli ve sempatik geldigini apple dan gorduk. adamlar fiyat politikalarini gercekten duzgun belirliyorlar, bakmayin ulkemizde asiri pahali satildigina urunlerinin. ipad ilk ciktiginda emsali var miydi ? 499 dolardan baslayan fiyatlar ile cikti ve halen daha ayni fiyatta. peki apple - dur emsali yok 1000 dolardan verelim makineyi - diye dusunseydi ipad su anki konumunda olabilir miydi? tabii 16 wi-fi nin 499 dolar edip etmeyecegi konusu ayrica tartisilabilir.

emsali olmadigi da yanlis, emsalleri var bu urunun.
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hakanr 7 yıl
bence bunlarla uğraşana kadar apple sdkart girişi yapsa telefonlara daha mantıklı olurdu :D
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ender 7 yıl hakanr
hakanr

bence bunlarla uğraşana kadar apple sdkart girişi yapsa telefonlara daha mantıklı olurdu :D


o zaman bu arkadaşlar nerden ekmek yiyecekler. :)
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umutarslan.com 7 yıl
murat2O98

apple dava acmasın apple ürünlerine kablosuz veri gönderiyor bunun patenti bizde diyekingstonda kasınıyor wi-drive iyiki basında w var yoksa kesin mahkemelik alet


reyiz appleden izin almadan yapılmış birşeye benziyormu sence.kutu üzerinde apple store yazıyor ve uygulaması appstoreden indiriliyor.Sende patent paranoyaklığı olmuş :D:D Ayrıca 32gb şaka gibi.2.5"disk takılan bir şey olması lazım ve 320 500gb!

ki seagate yapmış 500gb :D diski söküp 1tb takıcan bütün arşivin yanında gezdir. 200dolar olmasa düşünürdüm kesin.
youtube.com/...
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ebedidevlet 7 yıl
Güzel bir ürün ancak yüksek fiyat/düşük kapasite.
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murat2O98 7 yıl
apple dava acmasın apple ürünlerine kablosuz veri gönderiyor bunun patenti bizde diye
kingstonda kasınıyor wi-drive iyiki basında w var yoksa kesin mahkemelik alet
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ender 7 yıl
cidden cok ıyı bır cozum..daha kucultulup hafızası 100gb lara cıkartılırsa koy cebıne ipad2 in de kullan :)
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