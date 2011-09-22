Kingston'dan yeni bir USB bellek serisi daha: DataTraveler R400

Haber Editörü
USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri üreten Kingston firması, DataTraveler R400 serisi USB bellekleriyle ürün gamını genişletiyor.
Tüketici ihtiyaçlarına göre 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasitelerle gelen USB bellekler, 70 x 22.68 x 12.40 mm ebatlarında tasarlanmış. DataTraveler R400 serisinin 4 GB'lık versiyonu 15 MB / sn okuma, 8 MB / sn yazma hızı sunarken, diğer versiyonlarda okuma hızı 25 MB / sn, yazma hızı ise 10 MB / sn.
Kingston tarafından 5 yıllık garanti dahilinde satılan USB belleklerin fiyatları şu şekilde;
4 GB: 11$
8 GB. 17$
16 GB: 29$
32 GB: 64$
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oha yani konsolmu? adobe photoshopdur o :D
Flash 11 le ilgili bir haber yayınlayabilir misiniz çok iddalı geliyor. Konsol kalitesinde flash oyun vaadediyor.