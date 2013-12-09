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Kış geliyor: Telltale Games, Game of Thrones oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kış geliyor: Telltale Games, Game of Thrones oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı
The Walking Dead: The Game ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran Telltale Games, VGX 2013'te Game of Thrones'un oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Aslına bakılacak olursa Telltale Games'in bir Game of Thrones oyunu üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Ancak, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. HBO'nun TV dizisiyle bağlantılı olacağı belirtilen yapımda oyuncuların büyük savaşlara katılarak kılıç sallayabileceği de belirtiliyor.
Önümüzdeki yıl yayınlanacağı söylenen yapımın PC ve konsolların yanı sıra, mobil cihazlarda da boy göstermesini bekliyoruz.

https://twitter.com/telltalegames Yorum Yaz
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phantom_coal 5 yıl en beğenilen
Çok hızlısınız tebrikler.haber eskidi bile
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tzlc76 5 yıl
Birisi şu kış geliyor ne alaka diyenleri dışarı alsın lütfen
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DH Misafiri 5 yıl
Kuzeylilerin sloganı : Winter is coming. Ona ithafen yazılmış.
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matraxzalim 5 yıl
Dizide kuzeylilerin sloganı 'Winter is coming' o yüzden bu tabir kullanılmış.
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phantom_coal 5 yıl en beğenilen
Çok hızlısınız tebrikler.haber eskidi bile
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seven44 5 yıl
Kış geliyor ne alaka
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