Kış geliyor: Telltale Games, Game of Thrones oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı

The Walking Dead: The Game ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran Telltale Games, VGX 2013'te Game of Thrones'un oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı.





Aslına bakılacak olursa Telltale Games'in bir Game of Thrones oyunu üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Ancak, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. HBO'nun TV dizisiyle bağlantılı olacağı belirtilen yapımda oyuncuların büyük savaşlara katılarak kılıç sallayabileceği de belirtiliyor.

Önümüzdeki yıl yayınlanacağı söylenen yapımın PC ve konsolların yanı sıra, mobil cihazlarda da boy göstermesini bekliyoruz.

