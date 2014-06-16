Kişileri takip edebilen insansız hava araçları Hexo+ ve AirDog, Kickstarter temelinde destek aramaya başladı

Son dönemin en popüler bağış platformlarından Kickstarter'da destek aramaya başlayan güncel projelerden Hexo+ ve AirDog insansız hava araçları, takip yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyorlar.





Site üzerinde koyulan 50,000$ hedefi bitimine 29 gün kala 215,655$ seviyesine getiren Hexo+ ile koyulan 200,000$ hedefi bitimine 39 gün kala 62,138$ seviyesine getiren AirDog, ortak olarak basit yapılarıyla dikkat çeken birer insansız hava aracı. Birçok benzerlerinden otonom şekilde hareket edebilme ve takip yeteneği ile ayrılan araçlar, daha çok aksiyon sporlarında faaliyet gösteren kişişere hitap ediyorlar. Çok pervaneli yapıları ile kolayca uçabilen Hexo+ ve AirDog, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenen özel uygulamanın yardımıyla GPS temelinde takip yapıyorlar ve uçuş sırasında oluşan titreşimleri önlemek adına "Gimbal" adı verilen sistemleri de barındırıyorlar. Yapıları gereği aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro'ya destek veren ürünlerden Hexo+ 70 km hıza çıkarken, AirDog ise 60km (Yazılımsal limit) hıza çıkabiliyor. Dahili bataryalarıyla ortalama 20 dakika uçuş yapabilen insansız hava araçlarından AirDog otonom takip işlemini "AIRLEASH" adı verilen kontrol cihazıyla yaparken, Hexo+ ise ETH Zürich tarafından geliştirilen MAVLINK (Kişinin yanında yer alan akıllı telefon temelinde çalışıyor) teknolojisini kullanıyor.

Aksiyon sporlarına ekstra bir kameramana ihtiyaç duymadan farklı bir bakış açısı getiren ürünlerden Hexo+ yapılacak 599$ (ABD dışı 50$ kargo) bağış ile 2015 Mayıs ayında, AirDog ise yapılacak 995$ (ABD dışı 50$ kargo) ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyorlar. Ürünlerin yapabildiklerini gösteren tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.