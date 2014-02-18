Kişisel bilgisayar güvenliği için hazırlanan Gatekeeper Chain, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

Kişisel bilgisayarların başında bulunulmadığı durumlarda oluşabilecek bilgi hırsızlığı konusunu önlemek için hazırlanan ve kısa zaman önce ilk tanıtımı yapılan Gatekeeper Chain, geçtiğimiz gün yaşadığı bir saldırı ile tatsız zamanlar yaşayan Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Şimdilik Windows 7 ve 8 işletim sistemli bilgisayarlarla çalışan ancak ilerleyen dönemde Apple Mac OSX desteğine de kavuşacağı belirtilen Gatekeeper Chain, sistemlere USB üzerinden takılan kilit ile Bluetooth 4.0 üzerinden iletişim kuruyor ve dahili yakınlık sensörüyle belirlenen bilgisayardan uzaklaşıldığında otomatik olarak AES temelli şifreleme yapıyor, bilgisayara tekrar yaklaşıldığı zaman ise bu şifreyi otomatik olarak kaldırarak hızlı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Temel olarak bir bilgisayar anahtarı olarak görev yapan Gatekeeper Chain, dahili bataryasıyla 3 ile 6 ay arası kullanım ömrü sunabiliyor ve akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla (Şimdilik Android daha sonra iOS ve WP) unutma / geride bırakma durumlarında anlık bilgilendirme yapabiliyor. Gatekeeper Chain ile ayrıca, Bluetooth'un 30 metrelik menzili sayesinde "odaya girildiğinde ya da bilgisayarın yanına gelindiği zaman kilidi aç" gibi kişiselleştirme seçenekleri de uygulanabiliyor.

Kickstarter üzerinde koyduğu 12,000$ hedefin, bitimine daha 29 gün kala 43 bağış ile 1,317$'lık kısmını toplamayı başaran Gatekeeper Chain, yapılacak 25$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/502842298/gatekeeper-protect-your-computer-and-your-privacy