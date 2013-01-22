Kişisel eşyalarınızı "JustMount" ile kaybetmeyin





Kickstarter ve ilginç projeler başarıya ulaşmaya devam ediyor. Bu sefer başarıya ulaşan proje ise mıknatıslı yapısıyla "JustMount" isimli ürün oldu.

JustMount, Zahra Tashakorina ve Derek Tarnow tarafından Kicstarter üzerinde başlatılan ikinci proje olma özelliğini taşıyor. İkilinin diğer projeleri "TidyTilt+" isimli mıknatıslı bir iPhone 5 kılıfıydı. Bu kılıf ile iPhone 5 bütün metal yüzeylere rahatça tutturulabiliyordu. İkili bu üründen aldıkları başarılı geri dönüşler sonucu gene benzer bir mantığa sahip "JustMount " isimli yeni projelerine başladılar.

JustMount mıknatıslı yapısı ile ürünleri taşıma özelliği olan bir aparat. JustMount, arkasındaki özel bir yapışkan yada cıvatayla herhangi bir yere takılabiliyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Bundan sonra üzerindeki mıknatıs sayesinde anahtar, kalem vb ürünleri direk üzerinde taşıyarak kaybolma sorununu büyük oranda ortadan kaldırıyor.

Proje bitimine 6 gün kala hedeflediği $10,000 oranını 715 bağış ile $31,000 düzeyine başarı ile taşımış durumda. JustMount mıknatıs aparatı $25, TidyTilt+ isimli iPhone 5 kılıfı ise $35 fiyat etiketlerinden başlayan fiyatlarla mart ayında satın alınabilecekler. Ayrıca ürünler için hazırlanmış video ile nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1498649420/justmount-the-ideal-wall-organizer-for-iphone-and

http://www.kickstarter.com/projects/1498649420/justmount-the-ideal-wall-organizer-for-iphone-and