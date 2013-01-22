Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kişisel eşyalarınızı "JustMount" ile kaybetmeyin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kişisel eşyalarınızı

Kickstarter ve ilginç projeler başarıya ulaşmaya devam ediyor. Bu sefer başarıya ulaşan proje ise mıknatıslı yapısıyla "JustMount" isimli ürün oldu.
JustMount, Zahra Tashakorina ve Derek Tarnow tarafından Kicstarter üzerinde başlatılan ikinci proje olma özelliğini taşıyor. İkilinin diğer projeleri "TidyTilt+" isimli mıknatıslı bir iPhone 5 kılıfıydı. Bu kılıf ile iPhone 5 bütün metal yüzeylere rahatça tutturulabiliyordu. İkili bu üründen aldıkları başarılı geri dönüşler sonucu gene benzer bir mantığa sahip "JustMount " isimli yeni projelerine başladılar. 
JustMount mıknatıslı yapısı ile ürünleri taşıma özelliği olan bir aparat. JustMount, arkasındaki özel bir yapışkan yada cıvatayla herhangi bir yere takılabiliyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Bundan sonra üzerindeki mıknatıs sayesinde anahtar, kalem vb ürünleri direk üzerinde taşıyarak kaybolma sorununu büyük oranda ortadan kaldırıyor.
 
Kişisel eşyalarınızı
Proje bitimine 6 gün kala hedeflediği $10,000 oranını 715 bağış ile $31,000 düzeyine başarı ile taşımış durumda. JustMount mıknatıs aparatı $25, TidyTilt+ isimli iPhone 5 kılıfı ise $35 fiyat etiketlerinden başlayan fiyatlarla mart ayında satın alınabilecekler. Ayrıca ürünler için hazırlanmış video ile nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1498649420/justmount-the-ideal-wall-organizer-for-iphone-and 

http://www.kickstarter.com/projects/1498649420/justmount-the-ideal-wall-organizer-for-iphone-and Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ufuks36 6 yıl en beğenilen
vay arkadaş bu kikcstarter da tam bir yılan hikayesi, mıknatısa kutu yapmışlar al sana justmount projesi, bunlar projeyse demek ki bizim her günümüz proje :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kralkarga 6 yıl
halitozbasli
Atarlı Cat
expert22 bozuk harddisk varsa aç içini al mıknatısı japonla yapıştır duvara. iphone koymak sakıncalı bence. Manyetik alan yarattığı için ekranda sorunlar oluşabilir iç aksamdaki metalleri de çekicek sonuçta.
Arkadaşımın iphonesi öyle telef oldu zaten iç aksamdaki metal şeyleri çekiyor. helede mıknatıs güçlüyse.
Aynen tam bir telefon katili bu bence

sizce bu projeyi yapanlar ve bağışta bulunanlar manyetik alanın telefona olan etkilerini bilmiyorlar mıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 6 yıl
Buna proje denmez ama kimsenin aklına gelmemişken böyle basit bir şey yapmak, asıl başarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 6 yıl
Pek öyle akla gelmeyecek birşey değil. Bence gereksiz ve zararlı birşey. Basit bir sepet de aynı işi yapar. Düşünülmeyen birşey de değildir, ben açıkcası telefonumu mıknatısa yapıştırmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 6 yıl
Atarlı Cat
expert22 bozuk harddisk varsa aç içini al mıknatısı japonla yapıştır duvara. iphone koymak sakıncalı bence. Manyetik alan yarattığı için ekranda sorunlar oluşabilir iç aksamdaki metalleri de çekicek sonuçta.
Arkadaşımın iphonesi öyle telef oldu zaten iç aksamdaki metal şeyleri çekiyor. helede mıknatıs güçlüyse.

Aynen tam bir telefon katili bu bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
ufuks36
vay arkadaş bu kikcstarter da tam bir yılan hikayesi, mıknatısa kutu yapmışlar al sana justmount projesi, bunlar projeyse demek ki bizim her günümüz proje :)

Valla ben beğendim. Basit bir şey evet kabul ediyorum ama o zaman daha önce siz yapsaydınız. Demek ki adamlar düşünmüşler sizden önce yapmışlar.
Ve bence de işe yarar ve de hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir şey olmuş.

Erken kalkan yol alır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 6 yıl
Adamlar basit fikirleri,basit işleri öyle bir süslüyorlar ki.. İnsan çağın buluşunu bulmuşlar zannediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
bunun aynısını sanayide 5 liraya yaptırırsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expert22 6 yıl
bozuk harddisk varsa aç içini al mıknatısı japonla yapıştır duvara. iphone koymak sakıncalı bence. Manyetik alan yarattığı için ekranda sorunlar oluşabilir iç aksamdaki metalleri de çekicek sonuçta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuks36 6 yıl en beğenilen
vay arkadaş bu kikcstarter da tam bir yılan hikayesi, mıknatısa kutu yapmışlar al sana justmount projesi, bunlar projeyse demek ki bizim her günümüz proje :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1096 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, kickstarter ve proje
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim