Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak

Dünyanın en çok indirilen oyunlarından biri olan Angry Birds'ün yeni sürümü hazırlanıyor. Daha önce Cadılar Bayramı ve Yılbaşı versiyonlarıyla gündemdeki yerini sağlama alan Angry Birds, Sevgililer Günü için yeniden uyarlanacak.

14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce iOS ve Android için yayınlanması beklenen Angry Birds Sevgililer Günü versiyonuna ait bazı görüntüler şimdiden ortaya çıktı.

Şubat ayının ortasında bizlere son derece eğlenceli bölümler sunacak olan Angry Birds'ü merakla bekliyoruz.