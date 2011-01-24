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Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak

Mobil işletim sistemleri için hazırlanan en başarılı oyunlardan biri olan Angry Birds'ün Sevgililer Günü versiyonu hazırlanıyor.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak
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Dünyanın en çok indirilen oyunlarından biri olan Angry Birds'ün yeni sürümü hazırlanıyor. Daha önce Cadılar Bayramı ve Yılbaşı versiyonlarıyla gündemdeki yerini sağlama alan Angry Birds, Sevgililer Günü için yeniden uyarlanacak.

14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce iOS ve Android için yayınlanması beklenen Angry Birds Sevgililer Günü versiyonuna ait bazı görüntüler şimdiden ortaya çıktı.

Şubat ayının ortasında bizlere son derece eğlenceli bölümler sunacak olan Angry Birds'ü merakla bekliyoruz.

Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak
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Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak
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ogkasa 8 yıl
güzel oyunda bi zaman sonra hep aynı kuslarla oynamak zorunda kalınca sıkıyo biraz. Çeşitlilik fazla olsa cok güsel oyun bence
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Batuist 8 yıl
oyunun özellikle seslendirmesine bayılıyorum.. hele domuzların horuldaması süper.. horr :))
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok şirin oyun ya. Vıy vıy vıy vıy vıyyyy.
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6464756hythht 8 yıl
çok süper oyun ' ya basit ama eğlenceli
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blckhm 8 yıl
güzelmiş
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northernlights 8 yıl
Bence de güzelmiş.
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Gannicus 8 yıl

blckhm

güzelmiş

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Rayquaza 8 yıl
Sıkıcı bir oyun bence sonuçta amaç hep aynı
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flayzeraynx 8 yıl
seasons surumunde sadece 3 yildizim kaldi hepsini 3 yildiz yapmaya... amma zormus yahu!
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RaiTaR0 8 yıl

Rayquaza

Sıkıcı bir oyun bence sonuçta amaç hep aynı

butun oyunlarda amac aynidir CS de rehineyi kurtarmak karsi takimdakileri oldurmek, COD da gorev yapmak ,NFS de 1. olmak
ne bekliyodunuz ki oyundan
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funkmaster 8 yıl

Rayquaza

Sıkıcı bir oyun bence sonuçta amaç hep aynı



ortalama 80 senelik ömürde bile amaç aynı, oyundan ne gibi bir fark bekliyorsun?
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harmonyoa 8 yıl
aşağıdaki videoda aralarda yapım aşamasından bazı görüntüler görebiliyoruz...

youtube.com/...
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