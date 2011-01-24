Kızgın Kuşlar, Sevgililer Günü'nde yeniden kanatlanacak

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en çok indirilen oyunlarından biri olan Angry Birds'ün yeni sürümü hazırlanıyor. Daha önce Cadılar Bayramı ve Yılbaşı versiyonlarıyla gündemdeki yerini sağlama alan Angry Birds, Sevgililer Günü için yeniden uyarlanacak.
14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce iOS ve Android için yayınlanması beklenen Angry Birds Sevgililer Günü versiyonuna ait bazı görüntüler şimdiden ortaya çıktı.
Şubat ayının ortasında bizlere son derece eğlenceli bölümler sunacak olan Angry Birds'ü merakla bekliyoruz.
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butun oyunlarda amac aynidir CS de rehineyi kurtarmak karsi takimdakileri oldurmek, COD da gorev yapmak ,NFS de 1. olmak
ne bekliyodunuz ki oyundan
ortalama 80 senelik ömürde bile amaç aynı, oyundan ne gibi bir fark bekliyorsun?
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