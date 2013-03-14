Klasik fare özellikleri ve tarayıcı bir arada, "IRIScan"

Teknolojinin hızlı gelişmesine rağmen çok fazla değişiklik görmeyen fare modelleri, ekstra özellikler alarak yollarına devam ediyorlar. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir fare modeli olan IRIScan, kullanıcılara fare ile tarama yapma imkanı sağlayabiliyor.

Daha önce LG Smart Scan fare modelinde gördüğümüz yapının bir benzerine sahip olan IRIScan, tabanında yer alan tarayıcı sistem ve beraberinde gelen yazılım ile maksimum A3 boyutuna kadar olan dokümanları ya da fotoğrafları 300DPI çözünürlüğünde tarayarak, bilgisayar üzerine aktarabiliyor. Taranan dokümanlar üzerindeki fotoğrafları ve metinleri(130 dile kadar) algılayabilen sistem, taradığı yazılı metinlerin Microsoft Office uygulamaları üzerinde aktif olarak düzenlemesine de imkan sağlayabiliyor.

Bilgisayar sistemleri ile USB üzerinde bağlantı kuran ve klasik fare görevlerini de yerine getirebilen IRIScan, taradığı dokümanları tek tıklama ile Facebook, Twitter, Flickr ve Evernote gibi servislere aktarabilme yeteneğine de sahip.

Birçok kullanıcının işine yarayacak faydalı özelliklere sahip olan IRIScan, aşağıdaki bağlantı üzerinde 79$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürünün gerçekte nasıl çalıştığını aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

http://irislink.com/c2-2415-189/IRIScan-Mouse---You-swipe--it-scans-.aspx

http://irislink.com/c2-2415-189/IRIScan-Mouse---You-swipe--it-scans-.aspx