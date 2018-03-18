Koç ve Sabancı Holding kripto para yatırımı için bir araya geliyor

Holdingler sıcak bakıyor
Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı da olan Alphan Manas, tek başına da ICO yapabileceğini ancak büyük kurumlarla piyasaya girerek regülasyon çalışmalarını hızlandırmak istediğini belirtiyor. Manas, dijital paraların güvenilir olduğunu göstermek için büyük holdinglere teklif götürdüğünü açıklarken Koç, Sabancı, Doğan ve Ata Holding’in teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Holdinglerin teklife sıcak baktıpını ve kanuni düzenleme yapılırsa böyle bir yapının içinde yer almak istediklerini ifade eden Manas ayrıca holdinglerle ortak bir şirket kurmak için de çalışmaları başlattıklarını vurguladı.
Kurulacak şirketin belirli bir oranda kripto para arzı yapacağını açıklayan Manas, TCcoin'in talebe bağlı olarak değişebilen bir fiyatı olacağını ve insanların sadakat puanlarını değiştirmek için TCcoin'i kullanabileceklerini dile getirdi. Ayrıca hem Koç Holding'in hem de Sabancı Holding'in ürün satışında ödemelerin TCcoin'le yapılmasına izin vermesi bekleniyor. Yani Projenin gerçekleşmesi halinde akaryakıt, ev aletleri ve hatta otomobil satın alımlarında tüketiciler TCcoin'i bir ödeme aracı olarak kullanabilecek.
Yatırımcının güveni sağlanacak
Alphan Manas şu an için Türkiye'de ICO yapmaya engel yasal bir kısıtlama olmadığını belirtirken güveni sağlamanın oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Halihazırda Çiftlik Bank olayı sonrasında piyasada bir tedirginlik olduğunu işaret eden Manas, TCcoin projesi için dışarıdan para topladıklarında bunun saadet zinciri gibi algılanmasından endişe duyuyor. ''Holdinglerle projeyi yaptığımızda, yatırımcının güveni sağlanacak.'' diyen Manas, arkasında üretim gücü olmayan dijital para yapısını da kıracaklarını ekledi.
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Edüt ül büdüt: imla
Eski sistemin zorlukları Bu coin gelmesinin gerektirecek sebepler nedir?
Digital para daha mı adil olacak yok sonumuz bu film gibi mi olacak
youtube.com/...
halay çekiyom lan, çeketle mekele ilgisi yoohhhh....
Bitcon bu safhada gereksiz kalacak çünkü her ödeme bir başka kripto para ile ödenecek ise BTC'yi kim kullanacak? Görece ucuz ve sabit bir fyata inecektir sonunda BTC ve türevleri. Fiyatlarının çok çok düşeceğinin garantisi bu Belki de 10 dolar filan olacak 1 BTC.
Asıl soru kağıt paranın akıbeti ve değeri ne olacak kafa kurcalayacak soru bu?
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koç, sabancı ve