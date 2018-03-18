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Koç ve Sabancı Holding kripto para yatırımı için bir araya geliyor

TCC Blokchain Technologies şirketinin yönetim kurulu başkanı Alphan Manas'ın açıklamalarına göre Türkiye'nin en büyük iki holdingi, TCcoin projesine destek verebilir.
1 yıl
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18
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Koç ve Sabancı Holding kripto para yatırımı için bir araya geliyor
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TCC Blockchain Technologies şirketinde yönetim kurulu başkanı olan iş adamı Alphan Manas'ın açıklamalarına göre Türkiye'nin önde gelen holdingleri, Manas'ın başında olacağı kripto para projesi için bir araya gelebilir. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Alphan Manas, TCcoin olarak adlandırılan projeye destek sağlamaları için Türkiye'nin önde gelen holdinglerine teklif götürdüklerini ve olumlu dönüş aldıklarını belirtti. Holdingler yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından çalışmalarını hızlandıracak.


Holdingler sıcak bakıyor 

Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı da olan Alphan Manas, tek başına da ICO yapabileceğini ancak büyük kurumlarla piyasaya girerek regülasyon çalışmalarını hızlandırmak istediğini belirtiyor. Manas, dijital paraların güvenilir olduğunu göstermek için büyük holdinglere teklif götürdüğünü açıklarken Koç, Sabancı, Doğan ve Ata Holding’in teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Holdinglerin teklife sıcak baktıpını ve kanuni düzenleme yapılırsa böyle bir yapının içinde yer almak istediklerini ifade eden Manas ayrıca holdinglerle ortak bir şirket kurmak için de çalışmaları başlattıklarını vurguladı.


Kurulacak şirketin belirli bir oranda kripto para arzı yapacağını açıklayan Manas, TCcoin'in talebe bağlı olarak değişebilen bir fiyatı olacağını ve insanların sadakat puanlarını değiştirmek için TCcoin'i kullanabileceklerini dile getirdi. Ayrıca hem Koç Holding'in hem de Sabancı Holding'in ürün satışında ödemelerin TCcoin'le yapılmasına izin vermesi bekleniyor. Yani Projenin gerçekleşmesi halinde akaryakıt, ev aletleri ve hatta otomobil satın alımlarında tüketiciler TCcoin'i bir ödeme aracı olarak kullanabilecek.


Yatırımcının güveni sağlanacak 

Alphan Manas şu an için Türkiye'de ICO yapmaya engel yasal bir kısıtlama olmadığını belirtirken güveni sağlamanın oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Halihazırda Çiftlik Bank olayı sonrasında piyasada bir tedirginlik olduğunu işaret eden Manas, TCcoin projesi için dışarıdan para topladıklarında bunun saadet zinciri gibi algılanmasından endişe duyuyor. ''Holdinglerle projeyi yaptığımızda, yatırımcının güveni sağlanacak.'' diyen Manas, arkasında üretim gücü olmayan dijital para yapısını da kıracaklarını ekledi.


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neronidas 1 yıl en beğenilen
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brshr 1 yıl
Dünyada dolaşan her paranın altın karşılığının da olması gerekir. Bu nedenle kripto para olarak adlandırılan ve merkez bankalarından bağımsız olarak üretilen paraların karşılığının ne ve nerede olduğu soru işaretidir.
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-Lanaya- 1 yıl brshr
Kripto paralarin yikmaya calistigi sey bu zaten. Merkez bankasina baglilik.
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zolzauza 1 yıl
Cekete kurban olayım adamın heryeri falso :)
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rabitelli 1 yıl
Bu arada zabancı raypılla sevişmiyor muydu?...
Edüt ül büdüt: imla
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dede17 1 yıl
Bu ne anlama geliyor bi şekilde bu para dayatılacak anlaşıldı
Eski sistemin zorlukları Bu coin gelmesinin gerektirecek sebepler nedir?
Digital para daha mı adil olacak yok sonumuz bu film gibi mi olacak
youtube.com/...
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Ac1DBuRN 1 yıl
Beyefendinin oturuşu ve üstündeki ceketi (kimler anlayacak bakalım) görünce, "gelin milleti bir de bu şekilde söğüşleyelim" imajı oluştu. Günümüzün trend kelimeleri "%100 ve yerli" kelimeleri ile reklamını yapıp Çiftlikbank episode 2 izlettirebilirler.
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rabitelli 1 yıl Ac1DBuRN
tey teey teeyyyyy
halay çekiyom lan, çeketle mekele ilgisi yoohhhh....
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ekdellal 1 yıl
Boş işler
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neronidas 1 yıl en beğenilen
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Venezuella dahil bir çok ülke kendi diğital para birimini yapmaya başladı.
Bitcon bu safhada gereksiz kalacak çünkü her ödeme bir başka kripto para ile ödenecek ise BTC'yi kim kullanacak? Görece ucuz ve sabit bir fyata inecektir sonunda BTC ve türevleri. Fiyatlarının çok çok düşeceğinin garantisi bu Belki de 10 dolar filan olacak 1 BTC.
Asıl soru kağıt paranın akıbeti ve değeri ne olacak kafa kurcalayacak soru bu?
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atilasat 1 yıl
dijital para geleceğin ödeme sistemi olacak lakin en büyük sıkıntı değerinin neye göre nasıl belirleneceği.
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KuvvetMira27 1 yıl atilasat
para çıktı çıkalı paranın değeri bir şeye göre belirlenmediki paranın kendi değeri olmalı mesela Fatihin bastığı altın para gibi hem paranın kendi değeri var hemde piyasadaki değeri , paranın üretimine limit konursa değeri sürekli artacak bitcoin gibi engel olmazsa düşer asl olay dengeyi sağlamak talebe göre bence.
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hsyn2802 1 yıl
HAH tamam...! Bizimkilerde sanala el atmaya başladı ya tam oldu. Anlaşılan ekran kartları uygun fiyata almak uzak idi şimdi hepten hayal oldu.
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