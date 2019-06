Samsung, Galaxy Y'nin ''Hello Kitty'' versiyonunu tanıttı

Cep telefonlarında, ''Hello Kitty'' akımının etkisi kaldığı yerden devam ediyor. Modellerinde Hello Kitty temasına en çok yer veren üreticilerden birisi kuşkusuz Samsung ve yeni hamle yine Samsung cephesinden geldi. Android Gingerbread işletim sistemli Galaxy Y'nin Hello Kitty versiyonu Almanya pazarı için tanıtıldı.



Standart Galaxy Y'den farklı olarak Hello Kitty versiyonunun ana menü tuşunda ve arka yüzünde logolar konumlandırılmış. Akıllı telefonu saran çerçeve ile kameranın çevresi pembe renkte hazırlanmış. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefona Hello Kitty temalı duvar kağıtlarının ve zil tonlarının eşlik ettiğini belirtelim.



Galaxy Y'nin fiyatı 229 Euro olacak.