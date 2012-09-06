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Samsung, Galaxy Y'nin ''Hello Kitty'' versiyonunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Y'nin ''Hello Kitty'' versiyonunu tanıttı
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Cep telefonlarında, ''Hello Kitty'' akımının etkisi kaldığı yerden devam ediyor. Modellerinde Hello Kitty temasına en çok yer veren üreticilerden birisi kuşkusuz Samsung ve yeni hamle yine Samsung cephesinden geldi. Android Gingerbread işletim sistemli Galaxy Y'nin Hello Kitty versiyonu Almanya pazarı için tanıtıldı.
Standart Galaxy Y'den farklı olarak Hello Kitty versiyonunun ana menü tuşunda ve arka yüzünde logolar konumlandırılmış. Akıllı telefonu saran çerçeve ile kameranın çevresi pembe renkte hazırlanmış. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefona Hello Kitty temalı duvar kağıtlarının ve zil tonlarının eşlik ettiğini belirtelim.
Galaxy Y'nin fiyatı 229 Euro olacak.
Samsung, Galaxy Y'nin ''Hello Kitty'' versiyonunu tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar lütfen dalga geçmeyelim... bu çok güzel bi telefon! acaba istanbulda satılıyomudur?
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emmrree1990 7 yıl
5 yıldır görüyorum şu hello kitty'yi ne ne sevebildim ne de ne olduğunu anlayabildim.
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khytr89 7 yıl
Kızım olsa alırdım..sevimliymiş kerata :)
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Public_Enemy 7 yıl
uzakdoğu'da bu hello kitty, kedili herşey gibi cok satar
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arr0wc0lt 7 yıl
Çocuk kandırıyolar.
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EXIST 7 yıl
çoluk çocuk işi,şimdiki nesil direk iphone istiyo
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cwr 7 yıl

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afavar 7 yıl
Buna 4 çekirdekli işlemci ile mali 400 gpu güzel gider. :D
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hidayet214 7 yıl
iyi iyi kardeşime alırım bi tane

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niLaysenveren 7 yıl
cok guzel durmus begendim ,diger modellerdede gormek isterim
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