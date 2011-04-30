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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kokpit elektroniği: Ferrari 458 Italia'nın sürüş sistemlerine yakından bakıyoruz

8 yıl
37,8b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelişen teknoloji araç içi elektronik sistemlere de yansıyor. Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla firmasının yeni otomobili Model S'te, Nvidia'nın Tegra platformundan güç alan, dikine yerleştirilmiş 17-inç boyutunda bilgi-eğlence ekranına yer veriliyor. Ayrıca başta Audi olmak üzere bazı otomobil üreticilerinin gelecekteki modellerinde Nvidia'nın Tegra platformunu kullanacağı biliniyor. Tabi gelişen teknoloji sadece bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılmıyor, sürüşe yardımcı sistemler de teknolojik gelişmelerden nasibini alan kısımlar arasında yer alıyor.

İtalya merkezli efsanevi otomobil üreticisi Ferrari, dünyanın en iyi yol otomobillerinden birisi olarak (kimilerine göre en iyisi) gösterilen 458 Italia modeli için yeni bir video hazırladı. Bu videoda otomobilin kokpitine vurgu yapılıyor ve araç dinamiğini yakından ilgilendiren elektronik sistemlerin sürüş esnasında nasıl kullanıldığı gösteriliyor. İşte otomobil tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz özel video;




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azawarai 8 yıl en beğenilen
rüya gibi araba
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muzi_ko 8 yıl
kaç sayfa kullanım sayfası var acaba :D
birde simülasyonunu da veriyorlarmıdır önce burda dene sonra bin felan....
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Maximum_Carnage 8 yıl
Her yönüyle çok güzel, fazla sıradışı ve çekici bir tasarıma sahip. Bence gittikçe sıradanlaşıp birbirine benzeyen Ferrari tasarımlarının arasında güneş gibi parlayan bir modeldir 458 Italia.
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Nevfel 8 yıl
Çok beğendim 2 tane sipariş ettim world karta altı taksit.
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inanmayan denesin 8 yıl

Nevfel

Çok beğendim 2 tane sipariş ettim world karta altı taksit.


Kumandalı mı ?
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yasen 8 yıl
bu araba istanbul da zor sürülür yaa azcık gaza bassan uçarsın
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Ex-Diesel 8 yıl
Bence bu sene tanitimi olucak spyder daha güzel görünümlü


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mgedik06 8 yıl
bu arabayı almadan önce 1 ay sürüş eğitimi almak lazım :)
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Deníz 8 yıl
Sana kirmizi çok yakisiyo
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D-KaoSee 8 yıl
Abi şu tarz (pahalı spor) arabalara binenleri AcCayip Kıskanıyorum ya. (=
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fuckulteli 8 yıl
Kaç paradır ki? Kredi ile alınır mı, kredi taksitleri ne kadar tutar?
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Grand_Alexander 8 yıl
evet arkadaşlar bu arabaları alan insanların bizden tek farkı üreten insanlar bizim gibi ithal yada intihal eden insanlar değiller bizde üretebildiğimiz gün ferrari yada diğerleri bizim üçün rüya olmaktan çıkar
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A.E.C 8 yıl
Güzel olmus
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orjSin 8 yıl
kokpite harcadıkları vakti dış tasarımınada harcasalarmış keşke .
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xxxrunoxxx 8 yıl
Başlığı görünce alıp arabayı denediniz sandım
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No-One 8 yıl
Geçen sabah durakta otobüs bekliyordum. Önümden geldi geçti bu velet. Uyanamamışım daha rüya gördüm sanıyorum. Araç resmen yere yapışmış gibi süzülüyordu. Uzaklaşana kadar izledim o uzay teknolojisinin difüzörünü. Gelir gelmez de GT5'i açtım ama...
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FaLkenAuGe 8 yıl

xxxrunoxxx

Başlığı görünce alıp arabayı denediniz sandım

Aynen öyle yazmışlar ki :D
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