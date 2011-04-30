Kokpit elektroniği: Ferrari 458 Italia'nın sürüş sistemlerine yakından bakıyoruz

Gelişen teknoloji araç içi elektronik sistemlere de yansıyor. Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla firmasının yeni otomobili Model S'te, Nvidia'nın Tegra platformundan güç alan, dikine yerleştirilmiş 17-inç boyutunda bilgi-eğlence ekranına yer veriliyor. Ayrıca başta Audi olmak üzere bazı otomobil üreticilerinin gelecekteki modellerinde Nvidia'nın Tegra platformunu kullanacağı biliniyor. Tabi gelişen teknoloji sadece bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılmıyor, sürüşe yardımcı sistemler de teknolojik gelişmelerden nasibini alan kısımlar arasında yer alıyor.

İtalya merkezli efsanevi otomobil üreticisi Ferrari, dünyanın en iyi yol otomobillerinden birisi olarak (kimilerine göre en iyisi) gösterilen 458 Italia modeli için yeni bir video hazırladı. Bu videoda otomobilin kokpitine vurgu yapılıyor ve araç dinamiğini yakından ilgilendiren elektronik sistemlerin sürüş esnasında nasıl kullanıldığı gösteriliyor. İşte otomobil tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz özel video;



