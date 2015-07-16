Konfor ve kontrol için hazırlanan ilginç stylus kalem: Scriba

Günümüzde oldukça gelişen dokunmatik ekranlar, özellikle harici stylus kalem modelleriyle çizim ve tasarım noktasında inanılmaz faydalı bir kullanım yapısı ortaya koyuyorlar. Bu amaç için hazırlanan ve birçok benzerinden tasarımıyla ayrılan Scriba ise, popüler bağış platformu Kickstarter'da 65,000 Euro toplamayı amaçlıyor.





Konfor ve kontrol için hazırlandığı belirtilen ve tasarımsal olarak da daha önce benzerini görmediğimiz bir şekilde karşımıza çıkan Scriba, esnek gövdesiyle diğer modellerden ayrılıyor ve üzerinde yer alan bölüm sayesinde basınç hassasiyetini simule edebiliyor. Yani üst bölüme az basıldığı zaman ince, çok basıldığı zaman ise kalın çizgi çizililiyor ve buna "Dinamik Sıkma Hareketi" deniyor.

David Craig tarafından belirtildiği kadarıyla 6 ay batarya ömrü bulunan Scriba, hazırlanan SDK yani yazılım geliştirme kiti yardımıyla diğer uygulamalara entegre edilebiliyor ve kalın ucuna rağmen oldukça hassas çizimler gerçekleştirebiliyor. Bağlantı noktasında Bluetooth Smart teknolojisinden yararlanan stylus kalem, elin doğal yapısına en iyi uyum sağlayan alternatifler arasında yer alıyor.

Kickstarter'da şimdiye kadar 11,000 Euro toplamayı başaran Scriba, yapılacak en az 65 Euro bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün gerçek performansını gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/davidhcraig/scriba-a-new-stylus-designed-for-comfort-and-contr?ref=category_newest