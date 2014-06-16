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Konuşma yetisini kaybetmiş ALS, MD ve SCI hastaları için hazırlanan faydalı cihaz: EyeSpeak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Konuşma yetisini kaybetmiş ALS, MD ve SCI hastaları için hazırlanan faydalı cihaz: EyeSpeak
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Müsküler Distrofi (MD), Omurilik Yaralanmaları (SCI) ve diğer travmatik beyin yaralanmalarında ortaya çıkan konuşma yetisini kaybetme sorunu için hazırlanan EyeSpeak, bu kişilerin gözleri ile konuşmasına imkan tanıyor ve hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.
Portekiz merkezli LusoVU-USA tarafından hazırlanan EyeSpeak projesi, detaylarına burada değindiğimiz Epson Moverio BT-200 artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerine kurulmuş durumda. Şimdiye kadar işlem birimini ve görüntü işlemcisini hazırladıklarını belirten ekip, önlerinde Moverio BT-200 ile batarya, kontrolcü, mikrofon, işlem birimi ve göz takibi için kullanılan ufak kameraların entegrasyonunun kaldığını söylüyor. Temel olarak normal olarak konuşamayan kişilerin, Android 4.0 işletim sistemi temelinde hazırlanan sanal klavye ile göz hareketlerini kullanarak metin tabanlı iletişim kurmasının önünü açan EyeSpeak, takip için göz bebeğine odaklanıyor ve gösterilen örnek videolarda da görüldüğü üzere oldukça kararlı şekilde çalışabiliyor. Türkçe dil desteğiyle de dikkat çeken cihaz, belirtildiği kadarıyla da zorlu kalibrasyon işlemlerine ihtiyaç duymuyor, kompakt gövdesiyle her noktada kullanılabiliyor ve takip kameralarının göze yakın olması nedeniyle benzer sistemlerden çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Kickstarter üzerinde 115,00$ hedef ile yola çıkan EyeSpeak, bitimine 29 gün kala yapılacak en az 980$ bağış ile 2015 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Konuşma yetisini kaybetmiş ALS, MD ve SCI hastaları için hazırlanan faydalı cihaz: EyeSpeak

https://www.kickstarter.com/projects/886924859/eyespeak-beyond-communication?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
babamı ALS den kaybettik. elimizde bu cihazdan var ikinci el olarak satmak istiyoruz. ilgilenenler benimle iletişime geçebilir. cansu-unlu97@hotmail.com
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bionic1 3 yıl
Kardeş cihaz bu sitede satılıyormuş. myeyespeak.com/...
Sen iletişim bilgini bırakıyormuşsun. Onlar seni geri arayıp bilgilendirme yapıyorlarmış. Fiyat falan bilgisi yok sitede. Geçmiş olsun.
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DH Misafiri 3 yıl
Babam ALS hastası konuşamıyor bu cihazı nasıl temin ederiz ve fiyatı nedir
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DH Misafiri 3 yıl
Babam ALS hastası konuşamıyor bu cihazı nasıl temin ederiz ve fiyatı nedir
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tevfikkavil 5 yıl
Çok faydalı bir cihaz
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DH Misafiri 5 yıl
Böyle güzel şeyler olduğu sürece bağış yapmaya devam edicem
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