Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alabiliyor

Fransa'daki Rennes Üniversitesi araştırmacıları, elde ettikleri bulguların, insanların ne zaman nöbet geçirebileceğinin tahminine yardımcı olacağını umuyor. Bunu, eğitilmiş köpek burunlarıyla veya geliştirilebilecek "elektronik burunlar" ile yapabilirler. Daha önceki çalışmalar, köpeklerin kanser, Parkinson, sıtma ve diyabet gibi hastalıkları da fark edebileceklerini göstermişti.

Epilepsi nöbetleri, beyindeki elektrik sinyallerinin bozulmasından kaynaklanır. Hastalık, ırsi (kalıtsal) yollarla aktarılabileceği gibi doğum sırasında beynin oksijensiz kalması gibi yollarla da oluşabilir. Hastalığa sahip bazı insanlar zaten hayvanlara güveniyor. Mesela çocuğun yatak odasındaki bir köpek, gece geçirilen nöbetleri, havlayarak diğer aile bireylerine duyurabiliyor.

Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, ABD'deki beş köpeğin, epilepsi nöbeti geçiren hastalardan alınan ter kokusunu tanıması için eğitilmesini içeriyor. Farklı hastalardan yedi ayrı örnek alınıyor. Bunlar arasında nöbet geçirme, rahatlama süreci ve egzersiz sırasında oluşan terler gibi örnekler bulunuyor. Eğitilen beş köpekten üçü, %100'lük bir başarı yakalarken; iki köpek ise 3'te 2 oranında başarılı oluyor.

Makalede şu ifadeler yer alıyor: "Sonuçlar, epilepsi nöbeti öncesi ve sonrasında salgılanan kokuları tanımak için önemli bir adım niteliğinde. Bu sonuçlar kullanılarak elektronik burunlar geliştirebilir veya hastaların eğitimli köpeklerle yaşaması sağlanabilir."

Rennes Üniversitesi'nden Dr. Amelie Catala, BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak beynin elektrik etkinliğindeki değişimler, beyindeki bazı hormonların salgılanmasını tetikliyor olabilir. Bu da yayılan kokuyu etkileyebilir... Tüm hipotezler dikkate alınmalı."

https://www.bbc.com/news/health-47734293