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Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alabiliyor

Fransız bilim insanları, eğitilmeleri halinde, köpeklerin epilepsi (sara) nöbetinin kokusunu alabileceğini söylüyor. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz..
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Fransa'daki Rennes Üniversitesi araştırmacıları, elde ettikleri bulguların, insanların ne zaman nöbet geçirebileceğinin tahminine yardımcı olacağını umuyor. Bunu, eğitilmiş köpek burunlarıyla veya geliştirilebilecek "elektronik burunlar" ile yapabilirler. Daha önceki çalışmalar, köpeklerin kanser, Parkinson, sıtma ve diyabet gibi hastalıkları da fark edebileceklerini göstermişti.
Epilepsi nöbetleri, beyindeki elektrik sinyallerinin bozulmasından kaynaklanır. Hastalık, ırsi (kalıtsal) yollarla aktarılabileceği gibi doğum sırasında beynin oksijensiz kalması gibi yollarla da oluşabilir. Hastalığa sahip bazı insanlar zaten hayvanlara güveniyor. Mesela çocuğun yatak odasındaki bir köpek, gece geçirilen nöbetleri, havlayarak diğer aile bireylerine duyurabiliyor.
Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, ABD'deki beş köpeğin, epilepsi nöbeti geçiren hastalardan alınan ter kokusunu tanıması için eğitilmesini içeriyor. Farklı hastalardan yedi ayrı örnek alınıyor. Bunlar arasında nöbet geçirme, rahatlama süreci ve egzersiz sırasında oluşan terler gibi örnekler bulunuyor. Eğitilen beş köpekten üçü, %100'lük bir başarı yakalarken; iki köpek ise 3'te 2 oranında başarılı oluyor.
Makalede şu ifadeler yer alıyor: "Sonuçlar, epilepsi nöbeti öncesi ve sonrasında salgılanan kokuları tanımak için önemli bir adım niteliğinde. Bu sonuçlar kullanılarak elektronik burunlar geliştirebilir veya hastaların eğitimli köpeklerle yaşaması sağlanabilir." 
Rennes Üniversitesi'nden Dr. Amelie Catala, BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak beynin elektrik etkinliğindeki değişimler, beyindeki bazı hormonların salgılanmasını tetikliyor olabilir. Bu da yayılan kokuyu etkileyebilir... Tüm hipotezler dikkate alınmalı."

https://www.bbc.com/news/health-47734293 Yorum Yaz
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s_mail 1 ay
köpek şafii mezhebine göre haram. çok istesem bile dokunamıyorum bu yüzden
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The.Mafia 1 ay
Köpeklerin hisleri çok kuvvetli değerlerini bilmek gerekiyor
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Spider_hip 1 ay
Daha önceki çalışmalar, köpeklerin kanser, Parkinson, sıtma ve diyabet gibi hastalıkları da fark edebileceklerini göstermişti.

Baya iyiymiş ya. Valla tek tek o uzman köpeklerden alıp getirtip bir özel muayenehane açacan, para basarsın. Bu ülkede hala şarlatan alternatif tıpçılar muayene başı 250-500TL lerden günde 5-10 binlira para kazanıyor. Branşına göre her köpeği koyarım bir odaya :D Valla gelen olur. Etlerle beslerim, köpek gibi de çalışırlar :)
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bluedevil866 1 ay
ureitim asamasinda o ozellikleri planlanmis oncelikli olarak.
kendilerine verilen DNA lara gore sekilleniyor canli organizmalari.
ama iste sorsan "meymundan geldih yoldaesh".
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Tugrul_512bit 1 ay
Depremi önceden hissedebiliyorlar, sahiplerini ayı saldırılarına karşı koruyorlar, iyi insanı kötüden de ayırabiliyorlar, uyuşturucuları bulmada polise çok yardımcı oluyorlar, psikolojik tedavi olarak insana yardımcı olabiliyorlar, koyun keçi sürülerinin güdülmesinde kurtlara karşı savunulmasında onlardan iyisi yok, karda kızak çekebiliyorlar, acil durumlarda veya yangınlarda sahiplerine yardımcı olacak insanları yönlendirebiliyorlar, yine de magandaları insan magandalardan farksız.
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