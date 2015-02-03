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Kraftwerk projesi çakmak gazından elektrik enerjisi üretme peşinde

4 yıl
2,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kraftwerk projesi çakmak gazından elektrik enerjisi üretme peşinde

Günümüzde mobil cihazlar için taşınabilir harici istasyonlar olmazsa olmazlar arasına girmeye başladı ve cihazımızı bu sayede bir iki gün de olsa prizden uzak tutabiliyoruz. Ancak bu kez şarj istasyonları için priz aramaya başlıyoruz. Kraftwerk projesi bunu ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmuş. 

Kickstarter üzerinde bağış rekoruna koşan Kraftwerk, standart bir şarj istasyonundan farklı değil. USB çıkışıyla 5 Volt üzerinden 10Watt'a kadar enerji aktarımı sağlayabilen ürünün asıl hüneri kendisi için enerji sağlamak istediğinde ortaya çıkıyor. 

Ürünün içerisinde eZelleron firmasının geliştirdiği ve patenti kendisine ait olan bir yakıt hücresi bulunuyor. Bu yakıt hücresini ise kamp amaçlı kullandığımız bütan gazı ile veya çakmak gazı ile doldurabiliyorsunuz. Ürünün alt kısmında gaz dolum deliğinden tüpü bastırdığınızda yeteri kadar gaz içeriye doluyor ve ürün şarj etmeye hazır hale geliyor. Tek dolum ile bir iPhone modelini 11 kez şarj edebileceğiniz söyleniyor.

Cihaz ABD Havacılık dairesi onayından da geçtiği için uçak bagajlarına da alınabiliyor. Bu bakımdan gideceğiniz her yere yanında bir de gaz tüpü koyarak götürebiliyorsunuz. Ürünün en önemli özelliği elbette heryerde bulunabilecek gaz tüpleri ile doldurulabiliyor olması. 

Şimdilik herşey yolunda gibi görünürken en az 79$ bağış karşılığında en erken Aralık 2015 tarihinde ilk ürünler dağıtıma başlayacak. Tanıtım videolarından da çalışır halde prototiplerin olduğunu anladığımız Kraftwerk projesi umarız boş çıkarak hayal kırıklığı yaratmaz.  

https://www.kickstarter.com/projects/265641170/kraftwerk-highly-innovative-portable-power-plant/description Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Çok iyi be, helal olsun
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DHBSC55 4 yıl
ürün ne kadar diyatla çıkacak ve ne zaman çıkacak. çok güzel bir icat uzun süre elektirik kesintilerinde. kampçlık vs. yapanlara birebir. ama 1 usb çıkıkşı kötü olmuş.kaç amper veriyor acaba

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Bluepower 4 yıl
1 gaz dolumu 3 saniye sürüyormuş ve 11 kere iphone şarj edecek kadar enerji üretiyormuş eğer doğruysa yüzyılın icadı olur.
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shadowtr 4 yıl
Valla ürün güzel de şimdiden ödeyip 2016 şubatı beklemek saçma. Zaten o zamana kadar benzerleri de gelişmiş olur.
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halitozbasli 4 yıl
Vestel 2 senedir bunun ev versiyonu üzerinde çalışıyor doğal gazdan kendi evinin elektiriğini ürete bileceğin jenaratör kombi sanırım bürokratik sıkıntılar var ki hala duyuramadılar. Bu alet teknede kampta çok işe yarar. Çıksın seneye black fridayden alırım muhtemelen. Şuan 75 dolarlık bağışa vermiyor kick strater.
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ekrem71 4 yıl
Sadece ürün
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Booker DeWitt 4 yıl
O da bir şey mi bu ülkede zemzemden elektrik üreten bilim teyzelerimiz var.
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