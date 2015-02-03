Kraftwerk projesi çakmak gazından elektrik enerjisi üretme peşinde





Günümüzde mobil cihazlar için taşınabilir harici istasyonlar olmazsa olmazlar arasına girmeye başladı ve cihazımızı bu sayede bir iki gün de olsa prizden uzak tutabiliyoruz. Ancak bu kez şarj istasyonları için priz aramaya başlıyoruz. Kraftwerk projesi bunu ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmuş.





Kickstarter üzerinde bağış rekoruna koşan Kraftwerk, standart bir şarj istasyonundan farklı değil. USB çıkışıyla 5 Volt üzerinden 10Watt'a kadar enerji aktarımı sağlayabilen ürünün asıl hüneri kendisi için enerji sağlamak istediğinde ortaya çıkıyor.





Ürünün içerisinde eZelleron firmasının geliştirdiği ve patenti kendisine ait olan bir yakıt hücresi bulunuyor. Bu yakıt hücresini ise kamp amaçlı kullandığımız bütan gazı ile veya çakmak gazı ile doldurabiliyorsunuz. Ürünün alt kısmında gaz dolum deliğinden tüpü bastırdığınızda yeteri kadar gaz içeriye doluyor ve ürün şarj etmeye hazır hale geliyor. Tek dolum ile bir iPhone modelini 11 kez şarj edebileceğiniz söyleniyor.





Cihaz ABD Havacılık dairesi onayından da geçtiği için uçak bagajlarına da alınabiliyor. Bu bakımdan gideceğiniz her yere yanında bir de gaz tüpü koyarak götürebiliyorsunuz. Ürünün en önemli özelliği elbette heryerde bulunabilecek gaz tüpleri ile doldurulabiliyor olması.





Şimdilik herşey yolunda gibi görünürken en az 79$ bağış karşılığında en erken Aralık 2015 tarihinde ilk ürünler dağıtıma başlayacak. Tanıtım videolarından da çalışır halde prototiplerin olduğunu anladığımız Kraftwerk projesi umarız boş çıkarak hayal kırıklığı yaratmaz.

https://www.kickstarter.com/projects/265641170/kraftwerk-highly-innovative-portable-power-plant/description