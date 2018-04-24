Kripto para piyasasında satın alma işlemi %90'a vurdu

TurtleBC’den alınan verilere göre, kripto para piyasasında satın alma emri, diğer piyasa aktivitelerini geride bırakarak %90’a kadar yükseldi. Yatırımcılar ve piyasa oyuncuları analistlerin “kripto paraların değerleneceği” üzerine yaptığı yorumlarını dikkate almış gözüküyor.

Satın alma işlemlerinin sonucu olarak sanal paralar ani artışlar gösterdi. Şu an kripto para piyasasının toplam değeri 400 milyar doları aşmış durumda.

Özellikle Bitcoin’in 9 bin doların üzerine çıkması; aralık ayındaki piyasa durumunun tekrarlanacağı yönünde bir sinyal olabilir.

Bitcoin’in yanı sıra Litecoin ve Ethereum gibi diğer sanal paraların da pozitif sıçramalar yapması, satın alma işleminin yoğunluğuna bağlanabilir.

Tim Draper’in “Bitcoin, 2022 yılında 250 bin doların üstüne çıkacak.” yorumu ve ABD’nin vergileri gevşetmesi üzerine yatırımcılar, son zamanlarda düşüşte olan sanal para piyasasına tekrar yatırım yapmaya başlamış gözüküyor.

Satın alma işleminin bu yüzdelerde seyretmesi piyasanın değerini sürekli olarak arttıracağından dolayı, önümüzdeki aylarda, tekrardan bir “kripto mevsimi” yaşanması öngörülebilir.

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