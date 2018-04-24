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Kripto para piyasasında satın alma işlemi %90'a vurdu

Kripto para piyasasında satın alma işlemleri, 28 Aralık'tan sonra ilk kez, %90'a kadar yükseldi. Sanal para birimlerinin fiyatları, ılımlı sıçramalar gösteriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasında satın alma işlemi %90'a vurdu
 
TurtleBC’den alınan verilere göre, kripto para piyasasında satın alma emri, diğer piyasa aktivitelerini geride bırakarak %90’a kadar yükseldi. Yatırımcılar ve piyasa oyuncuları analistlerin “kripto paraların değerleneceği” üzerine yaptığı yorumlarını dikkate almış gözüküyor. 
Satın alma işlemlerinin sonucu olarak sanal paralar ani artışlar gösterdi. Şu an kripto para piyasasının toplam değeri 400 milyar doları aşmış durumda.  
Özellikle Bitcoin’in 9 bin doların üzerine çıkması; aralık ayındaki piyasa durumunun tekrarlanacağı yönünde bir sinyal olabilir. 
Kripto para piyasasında satın alma işlemi %90'a vurdu
Bitcoin’in yanı sıra Litecoin ve Ethereum gibi diğer sanal paraların da pozitif sıçramalar yapması, satın alma işleminin yoğunluğuna bağlanabilir. 
Tim Draper’in “Bitcoin, 2022 yılında 250 bin doların üstüne çıkacak.” yorumu ve ABD’nin vergileri gevşetmesi üzerine yatırımcılar, son zamanlarda düşüşte olan sanal para piyasasına tekrar yatırım yapmaya başlamış gözüküyor. 
Satın alma işleminin bu yüzdelerde seyretmesi piyasanın değerini sürekli olarak arttıracağından dolayı, önümüzdeki aylarda, tekrardan bir “kripto mevsimi” yaşanması öngörülebilir.

https://www.turtlebc.com Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
2 hafta önce 0,52 cent den xrp aldım 12 bin tl lik
şuan 18 bin tl oldu :D
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ÇatlakMerlin 11 ay
Yahu bu kripto paralardan zarar eden bir ben miyim acaba? Litecoin aldım alır almaz düşüşe geçti. Onu sattım Ethereum aldım, o da alır almaz düşüşe geçti. O gün bu gündür, sadece takip ediyorum ama alım satım yapmıyorum.
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OverClocK1ng 1 yıl
"Sanal para birimlerinin fiyatları, ılımlı sıçramalar gösteriyor."
@Ali Bertay Solak:
Sanal: TDK: sıfat Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî
Sanal para ne birader? Merak ettim de...
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rabitelli 1 yıl OverClocK1ng
üstadım bu konudaki sert çıkışlarınızı anlayamıyorum, ne bileyim; sanal seks varsa sanal para da olmalı gibi gibi...
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
2 hafta önce 0,52 cent den xrp aldım 12 bin tl lik
şuan 18 bin tl oldu :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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kreat 1 yıl dere.beyi
ss isteruk
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