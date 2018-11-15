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Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün sebebi ne?

Son iki gündür yatırımcısını üzen kripto para piyasasındaki büyük düşüşün sebebi ne? Uzmanlar Bitcoin Cash çatallanmasındaki güç mücadelesinin düşüşe sebep olduğunu belirtiyor.
6 ay
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13
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu hafta başına kadar kırılgan bir yapıda olsa da belirli bir seviyenin üzerinde tutunmayı başaran kripto para dünyası son 3 gündür adeta dibe çakıldı. Bitcoin dahil olmak üzere hemen tüm birimler çift haneli rakamlarda düşüş yaşadı.

Bitcoin Cash hakimiyeti

Gün içerisinde düşüşünü sürdürerek 5400$ seviyesinin de altına inen Bitcoin peşinden tüm alt birimleri de sürüklüyor. İlk saatlerde bu düşüşün sebebi net olarak bilinmese de sonradan ortaya çıkan bilgiler Bitcoin Cash çatallanması etrafında toplanıyor.

Uzmanlar Bitcoin Cash ile ilgili belirsizlik nedeniyle düşüş yaşandığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere kripto para piyasasının dördüncü büyük birimi Bitcoin Cash bugün çatallanma sürecini tamamlayacak. Bunun sonucunda da Bitcoin Cash ABC ve Bitcoin Cash SV olarak iki yeni para birimi ortaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasası tepetaklak"

Bitcoin Cash çatallanmasının ardında topluluğunun ikiye ayrılarak anlaşmazlığa düşmesi yatıyor. Geçen yıl da Bitcoin topluğunun anlaşmazlığa düşmesi sonucu Bitcoin Cash ağı doğmuştu.

Anlaşmazlık olduğu için Bitcoin Cash ağını kontrol etmek konusunda da büyük bir mücadele yaşanıyor. Bitmain’in çatallanma öncesi Çin’deki madencilik çiftliklerine 90 bin yeni cihaz ekleyerek büyük bir güç ortaya çıkardığı ifade ediliyor. Karşı gruptan Craig Wright ve Calvin Ayre de blok zinciri üzerindeki madencilik gücünü yüzde 70’e kadar çıkardı.

Elbette bu güç artışını sağlayabilmek için yapılan harcamalar Bitcoin üzerinden oluyor. Kaynaklar büyük miktarda Bitcoin satışı ile yeni donanımların finanse edildiğini düşünüyor. Bu nedenle de büyük düşüş yaşanıyor.

Diğer taraftan sosyal medya üzerinden de büyük bir savaş yürütülüyor. Örneğin Craig Wright, Twitter hesabından Bitcoin madencilerini uyararak BCH tarafına geçerlerse bunu Bitcoin ile finanse etmek zorunda kalacaklarını duyurdu. BCH’nin diğer büyük para birimlerine göre Twitter üzerinde 3 kat daha fazla duygusal kırılganlık yaşıyor ve son 24 saatte gönderi yoğunluğu ortalamanın yüzde 217 üzerine çıktı. Bu da haliyle yatırımcıları korkutacak bir hale geldi.

Önümüzdeki 48 saatte Bitcoin Cash ABC ve Bitcoin Cash SV birimlerinin madenciler tarafından nasıl benimseneceği belli olacak. Uzmanlar fiyat hareketlerinde bu durumun büyük etki yapacağını ifade ediyor.

 

https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2018/11/14/what-triggered-bitcoins-sharp-price-plunge/#643b02d71d66 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Rusher- 6 ay
Forumda görmedim şu kadar kazandım şunu yaptım diyeni diyen olduda görüntülerini mi görmedim diyeyim.
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SEO-Uzmanı 6 ay
gerçekte yükselmedi ki düşsün !? :)
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V4LKyR 6 ay
Keriz.avi
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Y-ZiyA 6 ay
Ya tutarsa demiş Hoca
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TheMannn 6 ay
Hard forka girelim dedim. Bitcoin Cash 550$'dan maliyetlendim. Şuan 400$ ediyor. Zarar büyük. Dibi yok bu işin.
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NeCroMaN 6 ay
Keriz.avi den ötürü
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gosHawk. 6 ay NeCroMaN
yükselir mi
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dencedenceo 6 ay
Acikca soylemek gerekirse ben karsiyim bu kripto para olayina dusmesi beni sevindirdi
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ymhaslaman 6 ay
Balon sesi geliyor biryerden...
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Guest-753AA071F 6 ay
"Bitcoin topluğunun anlaşmazlığa düşmesi sonucu" anlaşabildikleri yıllardır görülmemiştir zaten. hep çatallanma.
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Dersmail53 6 ay
İnsanlar kripto para da rasyonel bir materyal görmemesi bugün ki degersizligine sebebiyet vermiştir... Haklılar da zaten
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