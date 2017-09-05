Kripto para piyasasında yüzde 20 düşüş

Ağustos ayının başından beri, bitcoinin hızlı bir şekilde değer kazanmasına paralel olarak, kripto para piyasasında ciddi bir hareketlenme yaşanmış ve cumartesi günü işlem gören toplam kripto para değeri 180 milyar dolara ulaşmıştı. Bu esnada bitcoinin değeri ise 4700$'ı aşmış ve piyasa değeri 80 milyar doları(78.4 milyar dolar değerle) zorlar hale gelmişti. Yatırımcılar ve kripto paralarla ilgilenen diğer kişiler için her şey yolunda giderken son 48 saat içinde piyasadaki olumlu hava tamamen tersine döndü ve yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı.





Neredeyse bütün kripto para birimlerinde çift haneli değer düşüşleri gözlemlenirken piyasa değeri itibariyle en önemli iki birim olan bitcoin'de yüzde 16.5, ethereum'da ise yüzde 23.5'lik bir düşüş yaşandı. Bu yaşananlara birlikte kripto para piyasanın da toplam hacmi 142 milyar dolara kadar geriledi. Şu an bu şiddetli düşüş ilk anlardakine kıyasla yavaşlamış olsa da yaşananlar kripto para piyasasının tüm zaman çizelgesine bakıldığında kolayca görünecek kadar ciddi bir problem oluşturuyor. Peki bu ciddi düşüşün arkasındaki sebepler neler?





Çin'deki Yasaklama Düşüşe Neden Olabilir

Uzmanlar henüz bu düşüş ile ilgili kesin bir neden belirlemiş ya da fikir birliğine varabilmiş değil ancak uzmanlar iki görüş etrafında toplanmış durumda. Bu görüşlerden ilki, yaşanan değer düşüşünü Çin Merkez Bankası'nın ICO faaliyetini yasaklanmasına bağlıyor. Kripto para birimlerini kullanarak fon toplamayı sağlayan ICO, özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Çin Merkez Bankası'nın "yasa dışı bağış toplama" olarak değerlendirdiği ICO faaliyetinden bulunanlar için çok ciddi cezalar gündemde ve bu durumun kripto paranın kullanım alanını daralttığı düşünülüyor.





Bir diğer görüş ise aslında yaşanan bu düşüşün geçici olduğunu ve bitcoin üzerinden incelendiğinde daha önce de benzer düşüşlerin yaşandığını dile getiriyor. Bitcoinin 5000$ sınıra dayandığı esnada başlayan düşüş, doğal bir soğuma olarak değerlendiriliyor. Geçmişte de bitcoinin tarihi değerlere ulaşmadan önce bir miktar değer kaybettiğini söyleyen uzmanlar, bitcoinin oldukça yaklaştığı tarihi zirve(5000$ değeri) düşünüldüğünde bu düşüşün normal olduğunu belirtiyor.





Tabi şu an için hangi görüşün haklı olduğunu belirlemek zor ancak önümüzdeki günlerde hem bitcoinin hem de kripto para hacminin değerindeki değişime göre düşüşün uzun vadeli olup olmadığına bağlı olarak daha kesin nedenler ortaya konabilir.