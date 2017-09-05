Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Kripto para piyasasında yüzde 20 düşüş

Son zamanlarda ciddi bir çıkış yakalayarak 180 milyar dolarlık hacme ulaşan kripto para piyasasında son 48 saatte önemli bir düşüş yaşandı. Detaylar haberimizde.
1 yıl
3,9b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ağustos ayının başından beri, bitcoinin hızlı bir şekilde değer kazanmasına paralel olarak, kripto para piyasasında ciddi bir hareketlenme yaşanmış ve cumartesi günü işlem gören toplam kripto para değeri 180 milyar dolara ulaşmıştı. Bu esnada bitcoinin değeri ise 4700$'ı aşmış ve piyasa değeri 80 milyar doları(78.4 milyar dolar değerle) zorlar hale gelmişti. Yatırımcılar ve kripto paralarla ilgilenen diğer kişiler için her şey yolunda giderken son 48 saat içinde piyasadaki olumlu hava tamamen tersine döndü ve yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı. 


 

Neredeyse bütün kripto para birimlerinde çift haneli değer düşüşleri gözlemlenirken piyasa değeri itibariyle en önemli iki birim olan bitcoin'de yüzde 16.5, ethereum'da ise yüzde 23.5'lik bir düşüş yaşandı. Bu yaşananlara birlikte kripto para piyasanın da toplam hacmi 142 milyar dolara kadar geriledi. Şu an bu şiddetli düşüş ilk anlardakine kıyasla yavaşlamış olsa da yaşananlar kripto para piyasasının tüm zaman çizelgesine bakıldığında kolayca görünecek kadar ciddi bir problem oluşturuyor. Peki bu ciddi düşüşün arkasındaki sebepler neler? 


Çin'deki Yasaklama Düşüşe Neden Olabilir 

Uzmanlar henüz bu düşüş ile ilgili kesin bir neden belirlemiş ya da fikir birliğine varabilmiş değil ancak uzmanlar iki görüş etrafında toplanmış durumda. Bu görüşlerden ilki, yaşanan değer düşüşünü Çin Merkez Bankası'nın ICO faaliyetini yasaklanmasına bağlıyor. Kripto para birimlerini kullanarak fon toplamayı sağlayan ICO, özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Çin Merkez Bankası'nın "yasa dışı bağış toplama" olarak değerlendirdiği ICO faaliyetinden bulunanlar için çok ciddi cezalar gündemde ve bu durumun kripto paranın kullanım alanını daralttığı düşünülüyor. 


Bir diğer görüş ise aslında yaşanan bu düşüşün geçici olduğunu ve bitcoin üzerinden incelendiğinde daha önce de benzer düşüşlerin yaşandığını dile getiriyor. Bitcoinin 5000$ sınıra dayandığı esnada başlayan düşüş, doğal bir soğuma olarak değerlendiriliyor. Geçmişte de bitcoinin tarihi değerlere ulaşmadan önce bir miktar değer kaybettiğini söyleyen uzmanlar, bitcoinin oldukça yaklaştığı tarihi zirve(5000$ değeri) düşünüldüğünde bu düşüşün normal olduğunu belirtiyor. 


Tabi şu an için hangi görüşün haklı olduğunu belirlemek zor ancak önümüzdeki günlerde hem bitcoinin hem de kripto para hacminin değerindeki değişime göre düşüşün uzun vadeli olup olmadığına bağlı olarak daha kesin nedenler ortaya konabilir.
Kripto para piyasasında yüzde 20 düşüş

https://techcrunch.com/2017/09/04/cryptocurrencies-have-crashed-20-in-two-days/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 1 yıl en beğenilen
He yavrum he patlayacak.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Balonun B'si bam diye patlayacak yakında
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mentalform 1 yıl
Kağıt para da neticede fiziksel bir kağıt parçasıdır ve değersizdir ancak onu değerli kılan bu kağıt parçasının arkasında bir gece seni boğazlanmaktan , evini arabanın gasp edilmesinden ya da gasp edilse bile peşine düşen bir hukuk sistemi, hastalandığında seni tedavi eden bir sağlık sistemi, eğitim sistemi vs vs olan bir devletin bankasının olmasıdır kaldı ki bunun bile bir kısmı altın karşılığı barındırır merkez bankasında. Şimdi bitcoinin sunduğu değer nedir ? hangi tüzel kişilik ya da ekonomik güç/karşılık vardır ? değerinin karşılığı nedir ? ekran kartları mı ? :) yapmayın... Açıkcası migros para kupon bassa ve alışveriş geçerliliği olsa gözümde bitcoin ve türevlerinden çok daha değerlidir nihayetinde onunla ekmek yağ şeker alabilirim peki bitcoinle ? bana bu soruların cevabını biri açıklarsa yinede yatırımı düşünebilirim her yeniliğede açığız sorun yok...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 1 yıl
Bence uzun vadeli riskli yatırım düşük olan diğer elektronik paralardan almaktır. Şuan 1 bitcoin'e 4.500$ vermek yerine, market işlem sayısı yüksek olan Ripple gibi elektronik para alınabilir. 400$ yatırsanız $0.222126 fiyattan 1.800 adet almış olursunuz. Bitcoin fiyatlarına yaklaşırsa 8.100.000$ gibi fiyatları görür yada tam tersi olup 400$ kaybedersiniz.
coinmarketcap.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 1 yıl snomask
ripple bir asset ve asla bitcoin seviyesine ulaşamaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_vezir_ 1 yıl
gelecek dijital parada bitcoin bunu önceden görmüş yani batmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
bir dönem gelecek etraf 2el ekrankartı kaynıcak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 1 yıl
Tipik Türk aklı. Adamlar ev alıyor, araba alıyor. Bizimkiler elinde çekirdeği, patlar ya bu, balon aga, balooooon seni duymuyorum. Yaşamaya devam beyler :) Sonra niye geriyiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl
Yoktan para üretme işine bitcoini bilmemde diger at coin lerde güzel sömürcekler . blgisayarımı açık tutuyomuşum kazanıymuşum felan fian bilmiyorum sonu hayırolur inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Düşüş olduğu için alımlarda bir yandan olmaya başladı o nedenle düşüş yavaşlayıp yükselişe geçebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
kÂr satışları başlamış ! arada bir bu tarz hareketlenmeler gayet doğal !
zaten vakti zamanı gelince devletler sanal para sistemini tüm vatandaşlara kendi yerel sistemdeki cüzdan hesabı formatında verecek ! yani bitcoin'in bu işlerden uzaklaştırılıp elini eteğini çekmesi sağlanacaktır !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 1 yıl
dijital paranın geleceginin iyi olacagını söyleyenler bu paralara yatırım yapanlar, madenciler. şunu unutmayın bu para biriminin arkasında bir merkez bankası yok, bir ülke yok. bitcoini yaratan insan bile bilinmiyor. genelde yasa dışı işlerde ve para aklamalarda takip edilemediği için kullanılıyor. kısa, orta vade de kazandırır. uzun vade de batırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl
Hani parklarda insanlar çimenlerin üzerinde yürüyerek kendi yollarını oluşturur ya. Aynı ona benzetiyorum kripto paraları. Önünü alamayacaklar ve eninde sonunda da ona uygun yol yapacaklar bence..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl sadrag
sadrag
Hani parklarda insanlar çimenlerin üzerinde yürüyerek kendi yollarını oluşturur ya. Aynı ona benzetiyorum kripto paraları. Önünü alamayacaklar ve eninde sonunda da ona uygun yol yapacaklar bence..

Rusya bu işte Çin'i geçmek için çalışmaları başladı. Merkez bankasının teşvik olayı vardı, bir de yasa tasarısı durumu vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3925 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, kripto para birimi ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google, Street View'i daha iyi kameralar ve AI ile geliştiriyor 1 yıl Facebook, videolardaki telif ihlallerine son vermek istiyor 1 yıl YouTube MP3 platformu için kapatılma kararı 1 yıl Asus’tan oyuncular için yeni amiral gemisi router 1 yıl ZTE çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Star Wars: Episode IX'un yönetmeni projeden ayrıldı 1 yıl Instagram'da hesap onaylatma karaborsaya düştü: Onay tiki 15.000 dolara alıcı buluyor 1 yıl BBM platformu üçe bölünüyor 1 yıl Tesla, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisine batarya tedariği yapacak 1 yıl Huawei, Kirin 970 ile iPhone 8'i gölgede bırakacağına inanıyor 1 yıl Xbox One X satışları, PS4 Pro satışlarını geçecek 1 yıl Sahte çantaları tespit eden cihaz geliştirildi 1 yıl Liderlik yarışındaki Çinli: Huawei'in genel merkezindeyiz 1 yıl Yeni nesil Mac'ler bilgisayardan uzaklaştığınızda sesi yükseltebilecek 1 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şirket içi gizlilik kararı 1 yıl Uber karşıtı yürüyüşler bir can aldı 1 yıl Dünyanın en küçük GTX 1080 grafik kartı Gigabyte'dan 1 yıl Runtastic Mountain Bike Pro ücretsiz! 1 yıl 2018 model Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio 1 yıl Xiaomi’nin ilk Android One telefonu duyuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kripto para piyasasında yüzde 20 düşüş Sonraki Apple iOS platformundaki en popüler YouTube uygulamasını yasakladı 1 yıl Harman CEO'su: "Bixby, rakipleri Google Assistant ve Amazon Alexa'dan daha iyi" 1 yıl Yerli yapım Unbalance sınırlarınızı zorlayacak 1 yıl PES 2018'in PC Demosu Eylül Ortasında Çıkacak 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar 1 yıl Logitech’den yenilikçi tekerleğe sahip klavye 1 yıl Hollanda'yı sel felaketinden koruyan dev kapılar: Maeslantkering 1 yıl iPhone 8, beklenenden daha pahalı olacak 1 yıl Ryzen Threadripper 1900X işlemcisinin ülkemizdeki fiyatı belli oldu 1 yıl Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu 1 yıl Xbox One'a çok yakında klavye ve fare desteği geliyor 1 yıl ASUS'un Windows Mixed Reality sanal gerçeklik gözlüğü 1 yıl Ryzen Threadripper 1950X 4.0 GHz’de Blender testine girdi:İşte sonuçlar 1 yıl Harvey Kasırgası, ABD tarihinin en büyük zararına yol açtı 1 yıl Bazı fotoğraf makineleri güneş tutulması sırasında hasar aldı 1 yıl Apple'ın AirPods'ları piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin %85'ine sahip 1 yıl Microsoft'un Windows telefonlara olan inancı sürüyor: Wileyfox Pro duyuruldu 1 yıl Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak 1 yıl Honda hatalı hava yastıkları için 605 milyon dolar ödeme yapacak 1 yıl Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim