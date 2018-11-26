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Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi

Madencilik ekipmanlarına olan yoğun ilgi nedeniyle üretimi artıran firmalardan birisi olan Gigabyte, diğerleri gibi aynı problemi yaşıyor. Stoklar elde kaldı ve gelirler düştü.
5 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin öncülüğünde kripto para birimlerinin son iki yılın en düşük seviyesine doğru yolculuğa başlaması madencilik furyasını bıçak gibi kesti. Madenciliği bırakanlar nedeniyle artık ekipman dağları oluştuğu haberleri gelirken umudunu buraya bağlayan üreticilerde de şok etkisi yarattı.

Hazırlıksız yakalandı

Nvidia’nın furya devam edecek beklentisiyle haddinden fazla grafik birimi üretmesi sonrasında stoklar elde kalınca hisseler adeta çakılmıştı. AMD de ilginin azalması nedeniyle üretimi düşürdü. Bu tasarımcılardan grafik birimi satın alan üretici ortaklar da zorlanmaya başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre şoka hazırlıksız yakalanan sektör devlerinden Gigabyte zarara girmeye başladı. Yılın ilk yarısında önemli faaliyet karı elde eden firma dördüncü çeyrek itibariyle kayıp yaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti"

Yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerde önemli bir azalma yaşayan Gigabyte, faaliyet karı olarak ucu ucuna zararın eşiğinden dönmüştü. Firma satış gelirlerinin maliyetleri karşılamakta zorlandığını ifade etmişti.

Madencilik ekipmanlarının elde kalmasının yanı sıra GTX 2080 Ti ekran kartında yaşanan üretim problemi de firmanın belini büktü. Yılın dördüncü çeyreği itibariyle Gigabyte’ın uzun bir aradan sonra zarara gireceği dile getiriliyor.

Elbette konu sadece Gigabyte ile sınırlı kalmayacaktır. Madencilik trendinin devam edeceği beklentisiyle büyük stoklar yapan pek çok üretici var. Yılın dördüncü çeyreğinde birbiri ardında zarar açıklamaları şaşırtıcı olmaz.

 

https://www.techpowerup.com/249881/following-crypto-bust-gigabyte-may-hit-the-red-line-in-earnings Yorum Yaz
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Boldrex 5 ay en beğenilen
Gariban gamerların bedduası tutuyor çok şükür.
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ylcn123 5 ay
çok üzüldüm :D
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frostburn 5 ay
açgözlülüğün faturasını ödesinler , iyi olmuş.
ekran kartı oyun sektörünü yönlendiren bir teknoloji iken şimdi oyuncular bu çemberin dışında tutuluyor.
Sadece fps , sadece hız değil beklentimiz .Rekabetçi ve birbiriyle yarışan ve fiyat olarak da oyuncuyu düşünen ve oyun yapımcılarının bütçesini destekleyen bir sektör temennimiz , çoook eskiden olduğu gibi ..
açgözlülüğün faturasını ödesinler , iyi olmuş.ekran kartı oyun sektörünü yönlendiren bir teknoloji iken şimdi oyuncular bu çemberin dışında tutuluyor....
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Fashionality 5 ay
beter olsunlar
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xkrc 5 ay
Şükür piyasa da bolca ucuz ekran kartı olacak
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oguz20200 5 ay
hocam cryptotap diye bi uygulama var bitcoin mining yapıyo get.cryptobrowser.site/... inceleyip video hazırlarmısınız﻿
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black modern 5 ay
Siz madenciler için kart üretirsiniz ama cenazenize oyuncular gelir.
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-dehşet- 5 ay
Beter ol Gigabyte. Darısı iflasını açıklayacağın günlere. Müşterisini insan yerine koymayan firmaların başını çekiyor Gigabyte. Forumda Gigabyte ile yaşadığım tecrübeleri hakaret etmeden yazmama rağmen mesajlarımı silen de sildiren de beter olsun.
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Gt95 5 ay
bedduamız tutmuş gibi gözüküyor :)
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-Lanaya- 5 ay
Ne zarari yahu, 2018 de adamlar en büyük vurgunlarini yaptilar bile zaten.
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csh 5 ay
Zarar etmek az bile, musterisini insan yerine koymayan, yolunacak kaz gibi goren firmalarin sonu yok olmaktir. Gigabyte da bu firmalardan birisi.
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csh 5 ay
3 yil once aldigim Gigabyte'in amiral gemisi anakart aldiktan 1 hafta sonra bozulunca 7-8 ay ugrastirip perisan etmislerdi beni, her seferinde de 3 tamirden sonra degisim hakkim dogmasin diye servis raporuna "sorun bulunamadi, genel bakimi yapildi" yaziyorlardi. En son kavga dogus karti degistirdiler ama ikinci el cikma bir anakart verdiler, halbuki benim satin aldigim anakart sifir ve garantiliydi. Icime sinmedi, sattim yerine Mac Pro aldim ve cok memnunum, cunku Apple musterisini insan yerine koyuyor. Gigabyte'in karni toktu cunku, onun icin biz bilgisayar kullanicilarina ihtiyaci yoktu, cevremize onersek de onermesek de umrunda degildi. Gigabyte Taiwan'a sikayet edince de komik bir sekilde beni distribitore yonlendirmisti ve yapabilecegi hicbirsey olmadigini yazmisti Gigabyte Taiwan.
Simdi cok guzel oldu, simdi de biz bilgisayar kullanicilarinin yapabilecegimiz hicbirsey yok. Gun gelir sartlar degisir. Gigabyte artik eskisi gibi biz bilgisayar kullanicilarina urun satmak zorunda. Ama artik cok tiksindim, ustune para verseler Gigabyte urunlerini kullanmak istemiyorum.
Yaziklar olsun Gigabyte, 20 yillik musterin oldugum icin, cevreme saglamligindan bahsedip onerdigim icin yaziklar olsun. Musterisini insan yerine koymayan firmalarin sonu budur, sonra niye tercih etmiyorlar demeyeceksin.
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sdbz 5 ay
Üst düzey kartlar 300 dolar, orta seviye 200-250 dolar olduğu zamanlar geri geldi desenize
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