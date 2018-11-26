Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi

Bitcoin öncülüğünde kripto para birimlerinin son iki yılın en düşük seviyesine doğru yolculuğa başlaması madencilik furyasını bıçak gibi kesti. Madenciliği bırakanlar nedeniyle artık ekipman dağları oluştuğu haberleri gelirken umudunu buraya bağlayan üreticilerde de şok etkisi yarattı.

Hazırlıksız yakalandı

Nvidia’nın furya devam edecek beklentisiyle haddinden fazla grafik birimi üretmesi sonrasında stoklar elde kalınca hisseler adeta çakılmıştı. AMD de ilginin azalması nedeniyle üretimi düşürdü. Bu tasarımcılardan grafik birimi satın alan üretici ortaklar da zorlanmaya başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre şoka hazırlıksız yakalanan sektör devlerinden Gigabyte zarara girmeye başladı. Yılın ilk yarısında önemli faaliyet karı elde eden firma dördüncü çeyrek itibariyle kayıp yaşıyor.

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Yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerde önemli bir azalma yaşayan Gigabyte, faaliyet karı olarak ucu ucuna zararın eşiğinden dönmüştü. Firma satış gelirlerinin maliyetleri karşılamakta zorlandığını ifade etmişti.

Madencilik ekipmanlarının elde kalmasının yanı sıra GTX 2080 Ti ekran kartında yaşanan üretim problemi de firmanın belini büktü. Yılın dördüncü çeyreği itibariyle Gigabyte’ın uzun bir aradan sonra zarara gireceği dile getiriliyor.

Elbette konu sadece Gigabyte ile sınırlı kalmayacaktır. Madencilik trendinin devam edeceği beklentisiyle büyük stoklar yapan pek çok üretici var. Yılın dördüncü çeyreğinde birbiri ardında zarar açıklamaları şaşırtıcı olmaz.