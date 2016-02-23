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Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor

Dan Kaminsky, kötü niyetli yazılım yaymak için kullanılabilecek DNS açığının birçok sunucuyu etkileyebileceğini söylüyor. Yama ve DNS yapılandırması ile düzeltilebilecek hata ciddi risk oluşturuyor.
3 yıl
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor
Güvenlik araştırmacısı Dan Kaminsky, internetin bel kemiğini oluşturan hemen hemen tüm DNS sunucularını etkileyen sekiz yıllık kritik hatanın kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılabileceğini bildirdi. Yani Linux'la çalışan ve GNU C kütüphanesini kullanan sunucular tüm sunucular bu kapsama giriyor.

GNU C standart kütüphanesi yani diğer bir adıyla "glibc" üzerinde yer alan bir hata, saldırganların PC üzerinde tam kontrol elde etmelerine izin verecek bir arabellek taşması zafiyeti (buffer overflow) oluşturuyor. Bu sayede bilgisayar korsanlarının uzaktan kod yürütebilmesi mümkün hale gelirken, makinenin tüm kontrolünü devralarak ortadaki adam ( man-in-the-middle) saldırısı bile gerçekleştirilebiliyor. Daha da vahim olan şey kötü niyetli DNS sunucuları tarafından her an tetiklenebilir olması.

Neyse ki bu hata çoğu Linux dağıtımı için hazır olan hızlı bir güncellemeyle düzeltilebiliyor. Sunucunuz bu dağıtımlardan birini çalıştırmıyorsa, güvenlik duvarınızı tamamen uzun DNS yanıtlarını düşürecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Böylece arabellek taşması zafiyeti ortadan kalkmış olacaktır. İnternetin büyük bir kısmı güvende olsa da yamalanmış Glibc görmeyen yönlendiriciler, DVR cihazları, bazı televizyonlar ve hatta NAS aygıtları hala risk altında olmaya devam edebilir.


http://www.tweaktown.com/news/50597/critical-dns-flaw-found-allows-attackers-full-control/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
toplamaları yanlış yapabilir
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cem650 3 yıl
geyik...
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kadirirdem 3 yıl
pek tekin değil ama yine de çok kullanılan sistem....
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Klonoa 3 yıl
Windows server tabanlı dns sunucuları var. Onları kullanırız.
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Bilgisayar ve benzeri aygıtlar senin aldığın önlem kadar tekindir. Windows sunucularının da açıkları var. Yamalar bu yüzden çıkarılıyor. Yüklemedikten sonra pek bir manası yok.
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montevo 3 yıl
Benim hesap makinasına bisey olur mu?
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