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Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor

Şizofreni hastalığı kişinin içine kapanmasına, kişiler arası ilişkilerinin ve işlevselliğinin bozulmasına neden oluyor. Bu sorunları araştırmak amacıyla çeşitli hastaların MRI görüntüleri incelendi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Çeşitli psikiyatrik hastalıklarda ve psikotik bozukluklarda bilgileri geçici olarak saklama yeteneği, çalışma hafızası ve mantıklı karar verme yeteneği geçici olarak sekteye uğrayıp bozulabiliyor.

Genel kabullere göre hafıza zayıflaması olarak nitelendirilen durum insan beynindeki prefrontal korteksin disfonksiyonu sonucu oluşuyor lakin hafıza işletiminin altında yatan mekanizmalar ile hafızanın kodlanması, bakımı gibi alanlar hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı olmayı sürdürüyor. Psikoz durumunda bu yapıları destekleyen ve besleyen nöronal sistemlerin etkilendiği düşünülüyor.

Şizofreni hastalığı

Şizofreni insanın düşünce, duygu ve davranışlarında önemli değişikliklere sebep olan, beyin yapı ve işleyişinde değişikliklerin saptandığı, kronik seyirli biyolojik bir beyin hastalığı olarak nitelendiriliyor. Şizofreni kişinin dış dünyadan uzaklaşarak içine kapanmasına, kişiler arası ilişkilerinin ve işlevselliğinin bozulmasına neden oluyor.

Paranoid şizofrenide ise bu hastalığı yaşayanlar dengeli gibi görünseler de duygusal sorunları, konuşmayla ilgili problemleri ve katatonik belirtileri neredeyse hiç göstermiyorlar. Ancak klinik olarak incelendiklerinde çoğunlukla paranoya sahibi, yanılgılara sahip, genellikle halüsinasyonlar gören bireyler oldukları açığa çıkıyor. Halüsinasyonlar sesli veya görüntülü olabiliyor.

 

Çeşitli hastaların MRI görüntüleri üzerinde çalışıldı


Yukarıdaki durumlara cevap bulmak amacıyla Anna Huang ve meslektaşları MRI görüntüleme yöntemi ile şizofreniye ve bipolar bozukluğa sahip olan hastaların beyin yapılarını inceledi ve bu kişilerdeki beyin foksiyon anomalilerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak amacıyla kişiler düşünürken, belirli işleri yaparken ve çeşitli hafıza sorularına cevap verirken MRI görüntüleme ile beyinlerini görüntüledi.

Sonuçlara göre hem şizofreni hem de psikotik bipolar bozukluğa sahip kişilerin posterior parietal kortekslerinde ( PPC ) ve frontal göz alanlarında kodlama ve onarımla ilgili benzer bozukluklar gözükmekte. Bu bozukluklar da doğrudan çalışma belleğinin performansını ve kişilerin nöropsikolojik olarak işlevselliğini etkilemekte. Araştırmanın raporları Neuropsychopharmacology dergisinde de yayımlandı.

Ayrıca Bkz. "Kaşıntı için alternatif tedavi yöntemleri geliştiriliyor"

Bulgular neticesinde eğer kişilerin PPC alanları onarılabilir ve geliştirilebilirse; hasta bireylerin çalışma hafızası ile bilişsel yetenekleri; muzdarip oldukları psikotik rahatsızlıklara rağmen düzelebilir lakin bu alan üzerinde uygulamaya geçilmeden önce daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-07-memory-psychotic-disorders.html Yorum Yaz
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