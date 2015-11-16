Kuantum sistemler bilgisayarınıza geliyor





Son yıllarda kuantum bilgisayar sistemleri giderek önem kazanmaya başladı. Yüksek yoğunluklu işlemlerde ihtiyaç duyulan kuantum sistemler tüketiciye yönelik değil yani bir kişisel bilgisayar - PC olarak nitelendiremiyoruz. Microsoft, son kullanıcının da bu tecrübeyi deneyimleyebilmesi için sanal bir proje başlatıyor.





Kuantum bilgisayarı, kuantum fiziği ilkelerini kullanan ve standart bilgisayarların en yüksek hesaplama kabiliyetinin çok üzerinde hesaplama yapabilen sistemlere deniyor. Standart bilgisayar donanımlardan transistör sayısı arttıkça işlem kapasitesi de artıyor ancak elektriksel yapıların bir noktadan sonra tekrar yenilenmesi gerektiği için işlem süreci uzamaya başlıyor. Kuantum bilgisayarların ışık hızına yakın bir sürede tüm işlemleri tamamlayabiliyor. Bu bakımdan yüksek yoğunluklu işlemlerde kuantum bilgisayarlara ihtiyaç doğuyor.





Microsoft'un başlattığı LIQUi|> (Language-Integrated Quantum Operations) şeklinde tanımlanan simülasyon projesi, kişisel bilgisayarı üzerinde son kullanıcının kuantum bilgisayar sistemlerinin yeteneklerini görmesini sağlayacak.





Projenin diğer bir amacı akademisyen ve araştırmacıların sanal ortamda algoritmaları görebilmesi ve bu algoritmaların geliştirilmesine katkı yapabilmesi. Böylece kendi kuantum sistemlerini kurarken bu algoritmalardan faydalanabilecekler. LIQUi|> yazılımı aşağıdaki linkten edinilebiliyor.







