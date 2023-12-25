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    Kuantum bilgisayarlara gerçekte ne kadar yakınız?

    Kuantum bilişim ve yıllarca konuşulan kuantum bilgisayarlar son yıllarda aslında hayatımıza girmeye başladı. Ancak gerçekte bu teknoloji devrimine ne kadar yakınız?
    Kuantum bilgisayarlara gerçekte ne kadar yakınız? Tam Boyutta Gör
    Kuantum bilişim genellikle teknolojide bir sonraki dönüm noktası olarak görülüyor. Kuantum bilişimi sayesinde bilim, mühendislik ve iş dünyasındaki en karmaşık ve zorlu sorunlardan bazılarının çözüleceği kabul ediliyor. Ancak bu kuantum rüyasını gerçekleştirmeye ne kadar yakınız veya yakın mıyız?

    IEEE Spectrum'un ayrıntılı raporunda paylaştığı gibi, kuantum bilişimin önde gelen isimlerinden bazıları son zamanlarda teknolojinin mevcut durumu ve beklentileri hakkında şüphe ve endişelerini dile getirdiler. Kuantum bilgisayarların pratik kullanıma hazır olmaktan uzak olduğunu ve uygulama alanlarının sanılandan daha kısıtlı olduğunu söylüyorlar.

    Bazı teknoloji devleri temkinli davranıyor

    Kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğini kullanarak bilgiyi klasik bilgisayarlar için imkansız şekillerde manipüle ederek aynı anda birden fazla hesaplama yapmak için süperpozisyon ve dolanıklık gibi olgulardan yararlanıyorlar.

    Bu durum, karmaşık sistemleri optimize etme, finansal piyasaları modelleme ve yapay zekayı geliştirme gibi cevaplanması ve bulunması zor soruların çözülebilme potansiyelini ortaya koyuyor. Öte yandan kuantum bilişim şirketleri yakında en iyi klasik süper bilgisayarlardan daha iyi performans gösteren makineler sunacaklarını iddia ediyorlar, bazıları ise temkinli davranıyor.

    Meta'da yapay zeka araştırmaları başkanı olan Yann LeCun, kullanışlı kuantum bilgisayarlar inşa etmenin fizibilitesine şüpheyle yaklaşıyor. Amazon Web Services'in kuantum donanımı başkanı Oskar Painter da sektörde çok fazla abartı olduğunu ve bunun da gerçekçilerle gerçek dışı olanları ayırmayı zorlaştırdığını düşünüyor.

    Kuantum hata sorunu

    Kuantum bilişimin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri hata sorunudur. Kuantum bilgisayarlar, kuantum bilgisinin temel birimleri olan kübitlerin, kuantum durumlarını kaybetmelerine ve yanlış sonuçlar üretmelerine neden olabilecek gürültü ve parazitlere karşı son derece hassastır. Bu durum kuantum bilgisayarları çok güvenilmez ve hataya açık hale getirmekte. Bunu yapay zekanın “halüsinasyon” görmesine benzetebilirsiniz.

    Kuantum bilgisayarlara gerçekte ne kadar yakınız? Tam Boyutta Gör

    Bazı araştırmacılar, NISQ (noisy intermediate-scale quantum) cihazları olarak da bilinen bu gürültülü kuantum bilgisayarların örnekleme, optimizasyon ve makine öğrenimi gibi görevler için hala yararlı olabileceğini öne sürüyor. Ancak Painter bunun olası olmadığını belirterek, güvenilir ve ölçeklenebilir kuantum hesaplama elde etmenin tek yolunun kuantum hata düzeltmenin uygulanması olduğunu söylüyor.

    Kuantum hata düzeltme, hatalara karşı daha dirençli tek bir mantıksal kübit oluşturmak için birden fazla fiziksel kübitte bilgi kodlamayı içeriyor, ancak bu çok sayıda fiziksel kübit gerektiriyor. Dolayısıyla ölçek-verim dengesinde sınırları bulmak iyice bulanıklaşıyor. Eleştirmenler bunun imkansız olabileceğini savunuyor. Painter, hataya dayanıklı bir kuantum bilgisayar oluşturmak için bunun çok önemli olduğuna inanıyor, ancak bu zor bir problem ve başarılması on yıllar sürebilir. Bunun için Google, geçtiğimiz aylarda önemli bir araştırma gerçekleştirmişti. Yayınladığımız bu makaleyi okumanızı öneririz: Google, kuantum bilgisayarlarda devrimsel bir adım attı.

    Kuantum uygulama sorunu

    Kuantum bilişimin karşı karşıya olduğu bir diğer zorluk da bununla ne yapılabileceği sorusudur. Kuantum bilişim, uygulamaların sınırlı kapsamı açısından zorluklarla karşı karşıya. Microsoft'ta teknik araştırmacı olarak görev yapan Matthias Troyer, Communications of the ACM'de yayınlanan bir makalede, son on yılda önerilen birçok kuantum algoritmasının kusurlu ya da pratik olmadığını belirtiyor.

    Troyer ayrıca kuantum hesaplamanın ana avantajının hız değil, klasik bilgisayarlar için imkansız problemleri çözme yeteneği olduğunu söylüyor. Kuantum hesaplama klasik bilgisayarların çözemediği sorunları çözebilir. Kuantum algoritmalarının hız artışı sağladığı iki alan büyük sayıların çarpanlarına ayrılması ve kuantum sistemlerinin simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu iki problem kuantum açısından zorlu olmakla birlikte klasik bilgisayarlar tarafından verimli bir şekilde çözülmeleri imkansızdır. Öte yandan doğrusal cebir ve makine öğrenimi gibi diğer problemler kuantum açısından kolaydır dolayısıyla klasik ve kuantum bilgisayarlar tarafından çözülebilir.

    Tüm bunlar ortadayken kuantum bilişiminin de genel amaçlı bir teknoloji olmadığı, yalnızca birkaç özel sorunu çözebilen niş bir teknoloji olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bunun kuantum hesaplamanın önemini azaltmadığı, aksine rolünü ve potansiyelini netleştirdiğini söyleyebiliriz.

    Kuantum gerçeklik kontrolü

    Kuantum bilgisayarlara gerçekte ne kadar yakınız? Tam Boyutta Gör
    Matthias Troyer, kuantum hesaplamanın optimizasyon, ilaç tasarımı ve akışkanlar dinamiği gibi sorunların çözümünde daha net bir avantaja ihtiyaç duyulabileceğini söylüyor. Ona göre kuantum bilgisayarlar, bir kübitin çalıştırılmasının karmaşıklığı nedeniyle klasik bilgisayarlardan çok daha yavaşlar.

    Troyer ve meslektaşları, tek bir Nvidia A100 GPU'yu 10.000 mantıksal kübite (yaklaşık bir milyon fiziksel kübit) sahip gelecekteki varsayımsal bir hataya dayanıklı kuantum bilgisayarla karşılaştırdı. Kuadratik hızlanmaya sahip bir kuantum algoritmasının, faydalı olacak kadar büyük problemlerde klasik bir algoritmadan daha iyi performans göstermesi için yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca çalışması gerektiğini buldular.

    İyimser olmak için nedenler var

    Sınırlamalara rağmen uzmanlar kuantum bilişim konusunda iyimser. Pratik uygulamalar hala çok uzak olsa da, QuEra ve Harvard'ın 280 kübitlik bir işlemci kullanarak 48 mantıksal kübit üreten deneyi gibi son gelişmeler umut veriyor.

    Deney, kuantum hata düzeltmenin mümkün ve ölçeklenebilir olduğunu göstererek gelecekte daha güçlü ve güvenilir kuantum bilgisayarların önünü açıyor. Bununla birlikte şirketler, kısmen GPT-3 gibi büyük dil modellerinden elde edilen doğal dil işleme ve diğer görevlerdeki etkileyici sonuçların büyük ilgi ve yatırım çekmesiyle yapay zekaya artan ilgi nedeniyle kaynaklarını sessizce kuantum hesaplamadan uzaklaştırıyor.

    Kuantum bilişim etrafındaki heyecan, bu alan için fon ve yetenek kazanılmasına yardımcı olsa da, gerçekçi olmayan beklentilere ve hayal kırıklığına da yol açıyor. Kuantum bilişim sabır ve azim gerektiren uzun vadeli bir vizyon olarak görülmeli.

    Kaynakça https://spectrum.ieee.org/quantum-computing-skeptics https://interestingengineering.com/science/quantum-computing-a-reality-check-from-the-experts
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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