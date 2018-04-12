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Küçük bir köpek tarafından kovalanan Google Street View arabasının zor anları

Japonya'da keşif yapan Google Street View arabasını kovalayan küçük bir köpek eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Aracın çektiği birçok görüntüde yer alan sevimli köpeğin macerası haberimizde
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Küçük bir köpek tarafından kovalanan Google Street View arabasının zor anları
İnsanların tüm dünyayı evlerinin rahatlığında gezmelerini sağlayan eğlenceli bir servis olan Google Street View bu kez farklı bir konuyla gündemde. Dünyanın dört bir yanındaki ilginç görüntülerin takıldığı Google Street View kameralarına bu kez de küçük bir köpeğin komik kovalamacasına konu oldu.
Japonya'nın Kagoshima Eyaletindeki Kumage kasabasında sevimli ve inanılmaz derecede cesur bir köpek, keşif için yolarda olan Google Street View arabasını görür görmez kovalamaya başlıyor. Küçük köpeklerdeki çılgınlıktan nasibini almış olan sevimli hayvan Google Street View'ın belli bir süre boyunca çektiği tüm görüntülerde yer almayı başarıyor. Lafı çok fazla uzatmayıp sizi, Google'ın herhangi bir buzlama yapmadan yayınladığı bu eğlenceli karelerle başbaşa bırakıyoruz.
Not: Eğer görüntüleri Google Street View üzerinden izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

https://www.boredpanda.com/tiny-dog-follows-street-view-car-kagoshima-japan/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Bu kücük köpekler harbi cok çılgın
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Mutant köpek peşimizi bırak
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lady123 9 ay
Ben bir köpek besliyorum cinsinin önemi varmı bilmiyorum ama annesi golden babası alman kurdu nası tuvalet eğitimi verebilirim?
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zolzauza 1 yıl
Bizim pekinezde anca dötünün üstüne oturuyor, yattığı yerden kalkmıyor :)
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Mutant köpek peşimizi bırak
Yanıtla +5
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Bu kücük köpekler harbi cok çılgın
Yanıtla +14
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