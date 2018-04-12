Küçük bir köpek tarafından kovalanan Google Street View arabasının zor anları

İnsanların tüm dünyayı evlerinin rahatlığında gezmelerini sağlayan eğlenceli bir servis olan Google Street View bu kez farklı bir konuyla gündemde. Dünyanın dört bir yanındaki ilginç görüntülerin takıldığı Google Street View kameralarına bu kez de küçük bir köpeğin komik kovalamacasına konu oldu.

Japonya'nın Kagoshima Eyaletindeki Kumage kasabasında sevimli ve inanılmaz derecede cesur bir köpek, keşif için yolarda olan Google Street View arabasını görür görmez kovalamaya başlıyor. Küçük köpeklerdeki çılgınlıktan nasibini almış olan sevimli hayvan Google Street View'ın belli bir süre boyunca çektiği tüm görüntülerde yer almayı başarıyor. Lafı çok fazla uzatmayıp sizi, Google'ın herhangi bir buzlama yapmadan yayınladığı bu eğlenceli karelerle başbaşa bırakıyoruz.

Not: Eğer görüntüleri Google Street View üzerinden izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Eğer görüntüleriüzerinden izlemek istiyorsanızilgili sayfaya gidebilirsiniz.

https://www.boredpanda.com/tiny-dog-follows-street-view-car-kagoshima-japan/