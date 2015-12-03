Kullanılmış kağıtları ofisinizde geri dönüştürün!

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Çalışanların, kullanıp artık işinin kalmadığı kağıtları atabileceği geri dönüşüm kutularına hemen her ofiste rastlamak mümkün. Bu kutularda kağıtlar biriktirildikten sonra geri dönüşüm merkezlerine doğru yola çıkıyor ve geri dönüştürülen kağıtlar yeniden kullanıma sunuluyor. Peki bizzat ofislerde kağıtları geri dönüştürmek mümkün mü? Epson bu soruya evet cevabını veriyor.
Firma uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda devasa geri dönüşüm tesislerini küçük bir makineye sığdırmayı başarmış. 2.5 metre genişliğindeki bu alet suya ihtiyaç duymadan atık kağıtlarınızı tekrar kullanılabilir kağıtlara dönüştürüyor. Makine, soktuğunuz atık kağıtları liflerine ayırdıktan sonra renkleri temizliyor ve beyaz görünümü kalibre ediyor. Daha sonra lifleri tekrar birleştiriyor ve ortaya bembeyaz bir sayfa çıkıyor.
PaperLab adındaki devrimsel cihaz A3'ten başlayarak kartvizite kadar pek çok boyutta ve istediğiniz renkte kağıtlar elde etmenizi sağlıyor. Cihaz dakikada 14 kağıt veya 8 saatte ortalama 6700 yeni kağıt üretebiliyor. Japonya'da gelecek yıl piyasaya sürülecek cihazın fiyatı bilinmiyor.
Bu tür bir geri dönüşüm cihazının maliyeti onbinlerce doları bulacaktır. Bununla birlikte geri dönüşüm kutusuna attığınız kağıtların tesislere ulaştırılması, tesislerdeki işlemler ve tekrar piyasaya sürmek üzere dağıtılmasının maliyeti düşünüldüğünde çok düşük kalabilir. Ayrıca ofisinizdeki atık kağıtlar yine doğrudan ofisinizin kullanımına sunulacağı için getirisi götürüsünden fazla görünüyor. Cihaz sonraki yıllarda global pazara da sunulacak.
http://global.epson.com/newsroom/2015/news_20151201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geri dönüşüm kağıtları dönüştürenler dışında hiçkimseye kazanç sağlamaz.
Ağaç kurtarıyorum söylemi tamamen yalandır. Çevreci bir toplum oluşturma çabasından başka bir şey değildir.
Türkiyede kağıt hamuru üretimi yoktur. Tamamı Yurt dışından ithal edilmektedir.
Türkiye de ağaç hammaddesi üretimi sadece endüstriyel olarak yetiştirilen ormanlardan sağlanmaktadıt. Bunlar yonga levha, mobilya vs yapımında kullanılmaktadır.Endüstriyel ormanlarda talep olmazsada yani ağaça ihtiyacım yok ağaçlar kesilmesin desende kesilmek zorunda aksi takdirde orman florası zarar görür. ETA azaltımı olmayacağı gibi arttırımı yapılmaktadır.
Kağıt plastik, cam gibi değildir. Erken çürüyerek toprağa karışır. Zararlı kimyasal yoksa içinde hiçbir zararı olmaz. Geldiği yere geri döner.
Çöpe attığınız kağıt, kartonlar geçimini çöpten karton, kağıt toplayarak sağlayanlara birde onlardan alıp işleyip tekrar size satan fabrikalara kazanç sağlar.
Vs vs uzar gider.
Kağıt hamuru üretimi Türkiye'de yoksa çöpten alıp bize satamazlar zaten.