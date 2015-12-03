Kullanılmış kağıtları ofisinizde geri dönüştürün!

Çalışanların, kullanıp artık işinin kalmadığı kağıtları atabileceği geri dönüşüm kutularına hemen her ofiste rastlamak mümkün. Bu kutularda kağıtlar biriktirildikten sonra geri dönüşüm merkezlerine doğru yola çıkıyor ve geri dönüştürülen kağıtlar yeniden kullanıma sunuluyor. Peki bizzat ofislerde kağıtları geri dönüştürmek mümkün mü? Epson bu soruya evet cevabını veriyor.





Firma uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda devasa geri dönüşüm tesislerini küçük bir makineye sığdırmayı başarmış. 2.5 metre genişliğindeki bu alet suya ihtiyaç duymadan atık kağıtlarınızı tekrar kullanılabilir kağıtlara dönüştürüyor. Makine, soktuğunuz atık kağıtları liflerine ayırdıktan sonra renkleri temizliyor ve beyaz görünümü kalibre ediyor. Daha sonra lifleri tekrar birleştiriyor ve ortaya bembeyaz bir sayfa çıkıyor.





PaperLab adındaki devrimsel cihaz A3'ten başlayarak kartvizite kadar pek çok boyutta ve istediğiniz renkte kağıtlar elde etmenizi sağlıyor. Cihaz dakikada 14 kağıt veya 8 saatte ortalama 6700 yeni kağıt üretebiliyor. Japonya'da gelecek yıl piyasaya sürülecek cihazın fiyatı bilinmiyor.





Bu tür bir geri dönüşüm cihazının maliyeti onbinlerce doları bulacaktır. Bununla birlikte geri dönüşüm kutusuna attığınız kağıtların tesislere ulaştırılması, tesislerdeki işlemler ve tekrar piyasaya sürmek üzere dağıtılmasının maliyeti düşünüldüğünde çok düşük kalabilir. Ayrıca ofisinizdeki atık kağıtlar yine doğrudan ofisinizin kullanımına sunulacağı için getirisi götürüsünden fazla görünüyor. Cihaz sonraki yıllarda global pazara da sunulacak.

http://global.epson.com/newsroom/2015/news_20151201.html