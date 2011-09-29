Kuzey Amerika'daki mobil kullanıcıların %41'i iPhone 5'e geçmeyi düşünüyor

Yaklaşık 16 aylık suskunluğunu 4 Ekim tarihinde bozacak olan Apple'ın, çıkaracağı yeni model ya da modeller ile akıllı telefon pazarında neler yapacağı merak konusu. Elbette yaşayarak bu sorunun cevabını göreceğiz ancak; araştırma şirketlerinden InMobi'nin yaptığı son çalışma, en azından şimdiden Apple'ı ne gibi sonuçlar beklediğini ortaya koyuyor.
Araştırmaya göre Amerika, Meksika ve Kanada'daki hali hazırda akıllı telefon kullanmakta olan kullanıcıların %51'i iPhone 5 satın almayı planlarken; Bu kullanıcıların %50'sinden fazlası, bu planlarını iPhone 5'in satışa sunulacağı tarihten sonraki 6 ay içerisinden almayı düşünüyor. Bu oran da Apple'ın geçtiğimiz haziran ayındaki mobil pazardaki %27'lik (comScore Inc, Ağustos 2011) payının %41'e yükselmesi ve iPhone 5'in şimdiye kadar piyasaya en iyi giriş yapan cihaz olması anlamına geliyor.
Diğer taraftan Apple'ın iPhone 3G'den iPhone 3Gs'e geçişi gibi sadece iPhone 4s gibi güncellenmiş bir modeli duyurması halinde ise yeni iPhone'u tercih edecek olanların oranı %15'e kadar geriliyor.
Araştırmanın en ilginç sonucu ise iPhone 5'in tercih oranlarına platformlar göz önüne alındığında ortaya çıkıyor. Buna göre, özellikle son dönemde büyük bir kan kaybı yaşayan Blackberry platformunun kullanıcılarının %52'si iPhone 5'e geçmeyi planlarken; iPhone kullanıcılarında ise bu oran %51'e, Android kullanıcılarında ise %27'ye kadar geriliyor. Sadece iPhone 4s'in tanıtılması durumunda ise bu tercih oranları sırasıyla %28, %11 ve %11'e düşüyor.
|
Platform\Cihaz
|
iPhone 5
|
iPhone 4s
|
Android
|
%27
|
%11
|
Blackberry
|
%52
|
%28
|
iPhone
|
%51
|
%11
Apple, iPhone 4 ile 3 günde 1.7 milyonluk satış sayısını geride bırakmış; geçtiğimiz Temmuz ayından bu yılın Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 70 milyon adet iPhone (iPhone 4 ve iPhone 3Gs) satışı gerçekleştirmişti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizde bu yazdığımda mantık bulamamadıysanız ayn fikirdeyiz demektir.Marka fanatikliği...
Senin mantiginla gidersek hayatimizin geri kalaninda ayni telefon,ayni bilgisayar yada ayni arabayi kullanmaliyiz.ps2 yok satti,ps3 çikinca alanalar marka fanatigimi?
Hiç bir zaman anlıyamayacaksın zaten kasma boşuna insanlar alıştı apple her yeni cihazda yine harika şeyler yapıyor ve bunun sonucunda müthiş bir güven duygusu var ama siz o androidli zımbırtıları gözü kapalı alacak kadar güvenebiliyor musunuz samsung a ? tabiki hayır ...
çıkarsa ekime çıkmazsa kasıma kadr kardeş
Ama iphone beklentileri karşılarsa bile iphone çok pahalı oluo.Ama tabi sırf iyi duruo,şık duruo gibisinden şeyler söyleyip elma logosu alan çok.:S
Markanin bundan onceki urunlerinde verdigi imaj neden olmasin :)))
Apple'ın çıkartacağı ürünler iyi kötü tahmin ediliyor ve uzun ömürlü oluyor.
Yazılım desteğini 2 yıl veren, uygulama konusunda rakipsiz olan, kaliteden ödün vermeyen başka bir marka var mı ?
Müşteri memnuniyeti en üst seviyedeki bir marka bir sürü araştırma var ve burada haberleri yapıldı eğer inanmazsan.
Ne olursa olsun apple mantığı bu...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
20041 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve