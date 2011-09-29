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Kuzey Amerika'daki mobil kullanıcıların %41'i iPhone 5'e geçmeyi düşünüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20b
1
34
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık 16 aylık suskunluğunu 4 Ekim tarihinde bozacak olan Apple'ın, çıkaracağı yeni model ya da modeller ile akıllı telefon pazarında neler yapacağı merak konusu. Elbette yaşayarak bu sorunun cevabını göreceğiz ancak; araştırma şirketlerinden InMobi'nin yaptığı son çalışma, en azından şimdiden Apple'ı ne gibi sonuçlar beklediğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Amerika, Meksika ve Kanada'daki hali hazırda akıllı telefon kullanmakta olan kullanıcıların %51'i iPhone 5 satın almayı planlarken; Bu kullanıcıların %50'sinden fazlası, bu planlarını iPhone 5'in satışa sunulacağı tarihten sonraki 6 ay içerisinden almayı düşünüyor. Bu oran da Apple'ın geçtiğimiz haziran ayındaki mobil pazardaki %27'lik (comScore Inc, Ağustos 2011) payının %41'e yükselmesi ve iPhone 5'in şimdiye kadar piyasaya en iyi giriş yapan cihaz olması anlamına geliyor.

Diğer taraftan Apple'ın iPhone 3G'den iPhone 3Gs'e geçişi gibi sadece iPhone 4s gibi güncellenmiş bir modeli duyurması halinde ise yeni iPhone'u tercih edecek olanların oranı %15'e kadar geriliyor.

Araştırmanın en ilginç sonucu ise iPhone 5'in tercih oranlarına platformlar göz önüne alındığında ortaya çıkıyor. Buna göre, özellikle son dönemde büyük bir kan kaybı yaşayan Blackberry platformunun kullanıcılarının %52'si iPhone 5'e geçmeyi planlarken; iPhone kullanıcılarında ise bu oran %51'e, Android kullanıcılarında ise %27'ye kadar geriliyor. Sadece iPhone 4s'in tanıtılması durumunda ise bu tercih oranları sırasıyla %28, %11 ve %11'e düşüyor.

Platform\Cihaz
iPhone 5
iPhone 4s
Android
%27
%11
Blackberry
%52
%28
iPhone
%51
%11

Apple, iPhone 4 ile 3 günde 1.7 milyonluk satış sayısını geride bırakmış; geçtiğimiz Temmuz ayından bu yılın Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 70 milyon adet iPhone (iPhone 4 ve iPhone 3Gs) satışı gerçekleştirmişti.


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Starrk35 8 yıl en beğenilen
Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.
Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. ...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar iphone ve diğer akıllı cihazlar hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırıyor her geçen gün. Bugün keşfettiğim TAV uygulaması uçuşlarını mobil cihazlarından ayarlamak isteyen kullanıcılar için çok ideal bir uygulama, kesinlikle tavsiye ederim.
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SystemApps 8 yıl
Önemli olan donanım değil stabilite derler sonra ayfon5 çıkınca ayfon4deki o stabilite birden bozulur ve herkes ayfon5 e geçer...
Sizde bu yazdığımda mantık bulamamadıysanız ayn fikirdeyiz demektir.Marka fanatikliği...
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panelci 8 yıl SystemApps
SystemApps
Önemli olan donanım değil stabilite derler sonra ayfon5 çıkınca ayfon4deki o stabilite birden bozulur ve herkes ayfon5 e geçer...
Sizde bu yazdığımda mantık bulamamadıysanız ayn fikirdeyiz demektir.Marka fanatikliği...

Senin mantiginla gidersek hayatimizin geri kalaninda ayni telefon,ayni bilgisayar yada ayni arabayi kullanmaliyiz.ps2 yok satti,ps3 çikinca alanalar marka fanatigimi?
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
Letherin
Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Appledan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.

Hiç bir zaman anlıyamayacaksın zaten kasma boşuna insanlar alıştı apple her yeni cihazda yine harika şeyler yapıyor ve bunun sonucunda müthiş bir güven duygusu var ama siz o androidli zımbırtıları gözü kapalı alacak kadar güvenebiliyor musunuz samsung a ? tabiki hayır ...
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ColDasHeLL 8 yıl
duman64
Ekimde çıkacağı kesin olmamakla beraber görünürde 5 serisi değil 4s modeli çıkacak ve IOS güncellemesi yapacaklar. Tabi bunlar dedikodu. Resmi bir durum yok. Çıkarsa ekime kadar çıkmazsa .. :) 2012 de çıkar.

çıkarsa ekime çıkmazsa kasıma kadr kardeş
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duman64 8 yıl
Ekimde çıkacağı kesin olmamakla beraber görünürde 5 serisi değil 4s modeli çıkacak ve IOS güncellemesi yapacaklar. Tabi bunlar dedikodu. Resmi bir durum yok. Çıkarsa ekime kadar çıkmazsa .. :) 2012 de çıkar.
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arel.gr 8 yıl
android'den habersiz reklam tukecileridirler,korse dar gelince anlarlar hanya'yı konya'yı göreceklerdir!
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berkcombil 8 yıl
Ya bunlar zaten daldan dala atlayan kullanıcıların istatistikleri.iPhone 5 çıkınca yeni ürün diye bunu alırlar,3 Ay sonra Blackberry,Android ortaya karışık devam ederler.Amaç en yeni ve popüler ürünü ilk başlarda kullanabilmektir.Yoksa kimse İphone 5'imi alır 3 yıl kullanırım düşüncesinde değildir.iPhone alan müşteri kitlesi zaten belli.
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BarGoS 8 yıl
aziz nesin gibi tahmin olmuş bu
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Eminens 8 yıl
Ama Türkiye'De %41 gibi bi rakamla karşılaşacağımızı sanmıyorum :)))
Ama iphone beklentileri karşılarsa bile iphone çok pahalı oluo.Ama tabi sırf iyi duruo,şık duruo gibisinden şeyler söyleyip elma logosu alan çok.:S
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alprkrkmz 8 yıl
orada çıkan fiyatla burada da çıksa, burada da herkes daha çıkmadan geçmeyi düşünür... misal 900$ orada.. burada da 900TL olsa kim düşünmez ki. yani iphone severler için konuşuyorum :)
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Starrk35 8 yıl en beğenilen
Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.
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s.volkan 8 yıl

Letherin
Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.

Markanin bundan onceki urunlerinde verdigi imaj neden olmasin :)))
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Guest-F8946C419 8 yıl
Letherin

Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.

Apple'ın çıkartacağı ürünler iyi kötü tahmin ediliyor ve uzun ömürlü oluyor.

Yazılım desteğini 2 yıl veren, uygulama konusunda rakipsiz olan, kaliteden ödün vermeyen başka bir marka var mı ?

Müşteri memnuniyeti en üst seviyedeki bir marka bir sürü araştırma var ve burada haberleri yapıldı eğer inanmazsan.
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TheMidnight 8 yıl
Letherin

Yani daha telefon neye benzer, özellikleri nedir bilmeden nasıl körü körü alabiliyor insanlar anlayamıyorum. Apple'dan babam çıksa yerim mantığı bu olsa gerek. Ne diyelim allah telefonlarıyla mesut etsin.


Ne olursa olsun apple mantığı bu...
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