Kuzey Amerika'daki mobil kullanıcıların %41'i iPhone 5'e geçmeyi düşünüyor

Yaklaşık 16 aylık suskunluğunu 4 Ekim tarihinde bozacak olan Apple'ın, çıkaracağı yeni model ya da modeller ile akıllı telefon pazarında neler yapacağı merak konusu. Elbette yaşayarak bu sorunun cevabını göreceğiz ancak; araştırma şirketlerinden InMobi'nin yaptığı son çalışma, en azından şimdiden Apple'ı ne gibi sonuçlar beklediğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Amerika, Meksika ve Kanada'daki hali hazırda akıllı telefon kullanmakta olan kullanıcıların %51'i iPhone 5 satın almayı planlarken; Bu kullanıcıların %50'sinden fazlası, bu planlarını iPhone 5'in satışa sunulacağı tarihten sonraki 6 ay içerisinden almayı düşünüyor. Bu oran da Apple'ın geçtiğimiz haziran ayındaki mobil pazardaki %27'lik (comScore Inc, Ağustos 2011) payının %41'e yükselmesi ve iPhone 5'in şimdiye kadar piyasaya en iyi giriş yapan cihaz olması anlamına geliyor.

Diğer taraftan Apple'ın iPhone 3G'den iPhone 3Gs'e geçişi gibi sadece iPhone 4s gibi güncellenmiş bir modeli duyurması halinde ise yeni iPhone'u tercih edecek olanların oranı %15'e kadar geriliyor.

Araştırmanın en ilginç sonucu ise iPhone 5'in tercih oranlarına platformlar göz önüne alındığında ortaya çıkıyor. Buna göre, özellikle son dönemde büyük bir kan kaybı yaşayan Blackberry platformunun kullanıcılarının %52'si iPhone 5'e geçmeyi planlarken; iPhone kullanıcılarında ise bu oran %51'e, Android kullanıcılarında ise %27'ye kadar geriliyor. Sadece iPhone 4s'in tanıtılması durumunda ise bu tercih oranları sırasıyla %28, %11 ve %11'e düşüyor.

Platform\Cihaz iPhone 5 iPhone 4s Android %27 %11 Blackberry %52 %28 iPhone %51 %11

Apple, iPhone 4 ile 3 günde 1.7 milyonluk satış sayısını geride bırakmış; geçtiğimiz Temmuz ayından bu yılın Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 70 milyon adet iPhone (iPhone 4 ve iPhone 3Gs) satışı gerçekleştirmişti.