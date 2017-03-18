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Kuzey Kore bankaları SWIFT ağından atıldı

Kuzey Kore bankaları, finansın dijital omurgası olarak adlandırılan bankalar arası mesajlaşma ağı SWIFT’ten, gerekli kriterleri taşımadıkları gerekçesiyle atıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kuzey Kore bankaları SWIFT ağından atıldı
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Finans dünyasını birbirine bağlayan ağ olan SWIFT(Uluslararası Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kurumu) dün ilginç bir karar açıkladı. Finans kurumlarının birbirleri arasında standartlaştırılmış ve güvenilir bir ortamda bilgi gönderip almasını sağlayan SWIFT artık Kuzey Kore bankalarının ağda barınamayacağını ve diğer finans kurumlarıyla ağ üzerinden iletişime geçemeyeceğini açıkladı. Belçika merkezli kurumun kararının arkasında siyasi nedenler olduğu iddia edilse de kurum bu iddialara kesin bir dille reddetti.

SWIFT yaptığı açıklamayla Kuzey Kore bankalarının sistemin gerekli gördüğü kriterlerini barındıramadığını ve artık bu bankaların sistemden çıkarıldığını açıkladı. İlk olarak 7 bankayı sistemden çıkaran SWIFT, bu bankalardan dördünün geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler tarafından uyarılan bankalar olması nedeniyle kararın siyasi bir boyutunun olabileceği düşüncesini akıllara getirdi ancak kurum yaptığı açıklamayla daha önce Suriye ve Rusya bankalarının sistemde atılması yönünde yoğun bir siyasi baskı geldiğini ancak bunu yapmadıklarını hatırlatarak kararın sadece Kuzey Kore bankalarından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler de birkaç yıldır Kuzey Kore bankalarını mercek altına almış ve bazı bankaları ‘’kara para aklama merkezi’’ haline geldiği gerekçesiyle kara listeye almıştı. Her gün milyarlarca dolar değerindeki işlemlerin ağ üzerinden yapılmasına izin veren kurumun, bu kararı almasında geçtiğimiz ay Kuzey Koreli hacker topluluğu Lazarus’un Avrupa ve Amerika’daki bazı finans kurumlarını hedef almasının da etkili olduğu düşünülüyor.


http://www.ibtimes.co.uk/all-north-korean-banks-are-now-cut-off-swift-digital-backbone-international-finance-1612110 Yorum Yaz
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frostburn 2 yıl en beğenilen
ey SWIFT sen kim yaaa?
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Umutcan 2 yıl
Kara para yüzündense İsviçre'yi de çıkarsınlar başta.
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Spider_hip 2 yıl
Ula İsrail(Abd) senin kadar büyük mafya var mı acaba?
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silversmith 2 yıl
Her fırsatta kendi ülkesini yeren başka millet yoktur herhalde. Tamam eleştiri güzel bir şeydir ancak yapıcı bir eleştiri olmadıktan sonra geçerliliği yoktur. Neyi eleştiriyorsan; "Bence-bizce şu şu şu şöyle yapılırsa daha iyi olur. Sen-siz düşünüyorsun-nuz?" deyin eyvallah.
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acbold 2 yıl
Çok önceden yapılması gereken yaptırımlar yeni yapılıyor. Bu tarz ülkeler zaten siyasi gündemde rol oynayan ülkeler değil. Politik ve ekonomik olarak yaptırımlar yapılması demokratik adımlar atılmasına öncü olabilir...
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9unkarekoku 2 yıl
Aslında kuzey kore çok gelişmiş ve son derece refah düzeyi yüksek ve de demokratik özgür bir ülkedir. Bunun çekemeyen düşmnanları tarafından önü kesilmeye çalışılmaktadır ama bunu başaramazlar!
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simbolmina 2 yıl
Büyük güce dönüşen Kuzey Kore'nin yaptığı son havalimanının önüne geçemedikleri için SWIFT sisteminden atıldı. Kimse bize masal anlatmasın.
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axaxa 2 yıl
Bunlar yakında mıçıp kendi şeyini yiycek .
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TheNewAtilla 2 yıl
He siyasi hee. Bunlar hep amariganin oyunlari
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kımyasal 2 yıl
Güya temiz çocuk rolü oynuyorlar.Rusya ve Çin konusundaki duruşlarını örnek gösteriyorlar fakat ''kara para'' aklamaya gelince kuzey Kore şamar oğlanı muamelesi görüyor.Çok sevilen Bitcoin (geleceğin global para birimi olmaya aday)uyuşturucu,kadın ticareti,insan kaçırma,silah tüccarlığı,cinayet aklınıza gelebilecek her türlü pislikden elde edilen (büyük miktarı budur)zamanı gelince A.B.D. dolarına alternatif olarak piyasalara resmi olarak kabul ettirecekler.
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Umutcan 2 yıl
Kara para yüzündense İsviçre'yi de çıkarsınlar başta.
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pUnduli 2 yıl
Kuzey Kore'ye para gönderip alan mı vardı?
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lterlemez 2 yıl pUnduli
pUnduli

Kuzey Kore'ye para gönderip alan mı vardı?

Adamlar kısıtlı da olsa ticaret yapıyor. Neden kullanmasınlar?
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12 Angry Men 2 yıl
Gayet normal kuzey kore orası, sanırım bazıları güney kore ile karıştırmış.
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