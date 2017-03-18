Kuzey Kore bankaları SWIFT ağından atıldı

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Finans dünyasını birbirine bağlayan ağ olan SWIFT(Uluslararası Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kurumu) dün ilginç bir karar açıkladı. Finans kurumlarının birbirleri arasında standartlaştırılmış ve güvenilir bir ortamda bilgi gönderip almasını sağlayan SWIFT artık Kuzey Kore bankalarının ağda barınamayacağını ve diğer finans kurumlarıyla ağ üzerinden iletişime geçemeyeceğini açıkladı. Belçika merkezli kurumun kararının arkasında siyasi nedenler olduğu iddia edilse de kurum bu iddialara kesin bir dille reddetti.

SWIFT yaptığı açıklamayla Kuzey Kore bankalarının sistemin gerekli gördüğü kriterlerini barındıramadığını ve artık bu bankaların sistemden çıkarıldığını açıkladı. İlk olarak 7 bankayı sistemden çıkaran SWIFT, bu bankalardan dördünün geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler tarafından uyarılan bankalar olması nedeniyle kararın siyasi bir boyutunun olabileceği düşüncesini akıllara getirdi ancak kurum yaptığı açıklamayla daha önce Suriye ve Rusya bankalarının sistemde atılması yönünde yoğun bir siyasi baskı geldiğini ancak bunu yapmadıklarını hatırlatarak kararın sadece Kuzey Kore bankalarından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler de birkaç yıldır Kuzey Kore bankalarını mercek altına almış ve bazı bankaları ‘’kara para aklama merkezi’’ haline geldiği gerekçesiyle kara listeye almıştı. Her gün milyarlarca dolar değerindeki işlemlerin ağ üzerinden yapılmasına izin veren kurumun, bu kararı almasında geçtiğimiz ay Kuzey Koreli hacker topluluğu Lazarus’un Avrupa ve Amerika’daki bazı finans kurumlarını hedef almasının da etkili olduğu düşünülüyor.

http://www.ibtimes.co.uk/all-north-korean-banks-are-now-cut-off-swift-digital-backbone-international-finance-1612110