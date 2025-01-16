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    Kuzey Kore, 2024'te 659 milyon dolarlık kripto varlık çaldı

    ABD, Japonya ve Güney Kore, kripto para sektörü özelinde Kuzey Kore’ye yönelik uyarı yayınladı. ABD aynı zamanda Kuzey Kore’nin 2024'te 659 milyon dolar kripto varlık çaldığını söyledi.
    Kuzey Kore, 2024'te 659 milyon dolarlık kripto varlık çaldı Tam Boyutta Gör
    ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Koreli siber tehdit aktörlerine karşı ortak bir uyarı yayımladı. Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK, Kuzey Kore) bağlı grupların, kripto para sektörünü hedef alan yoğun siber suç kampanyaları düzenlediği açıklandı. Özellikle Lazarus adlı hacker grubunun, 2009'dan bu yana dünya genelinde siber saldırılar düzenlediği ve geçen yıl tek başına 659 milyon dolar değerinde kripto varlık çaldığı belirtildi.

    Sosyal mühendislik saldırıları ile varlıklar çalındı

    Üç ülkenin ortak bildirisinde, Kuzey Koreli tehdit aktörlerinin, sistemlere sızmak için "iyi gizlenmiş sosyal mühendislik saldırıları" kullandıkları vurgulandı. Bu saldırganların, özel sektör çalışanları gibi davranarak serbest çalışan IT uzmanı görünümüne bürünebileceği uyarısı yapıldı. 2022 yılında ABD, Kuzey Koreli siber tehdit unsurlarını tanımlamaya yönelik rehberler yayımlamıştı. Bu rehberde, Kuzey Koreli çalışanların genellikle birden fazla IP adresi üzerinden oturum açtığı, Çin'deki hesaplara para transfer ettiği, bitcoin gibi kripto ödemeler talep ettiği ve özgeçmiş bilgilerinde tutarsızlıklar yer aldığı gibi belirtilere dikkat çekiliyordu.

    Saldırganlar, sistemlere sızmayı başardıktan sonra genellikle kötü amaçlı yazılımlar (keylogger ve uzaktan erişim araçları gibi) yerleştirerek giriş bilgilerini çalıyor. Çalınan bu verilerle kontrol ettikleri sanal varlıkları ele geçirip satıyorlar.

    Birleşmiş Milletler’in 2022 yılında yayımladığı bir raporda, Kuzey Kore'nin siber suçlarla elde ettiği gelirlerin balistik füze programlarını finanse etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. ABD, Japonya ve Güney Kore, yaptıkları açıklamada, "Üç hükumet olarak, Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için yasadışı gelir elde etmesini engellemek amacıyla, özel sektör de dahil olmak üzere, Kuzey Kore tarafından yapılan hırsızlıkları önlemek ve çalınan fonları geri almak için birlikte çalışıyoruz" denildi.

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    DaRK_KniGHT_ 1 saat önce

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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