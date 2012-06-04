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'LAD' ile karanlık bir dünyaya yolculuğa hazır olun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Black Chair Games tarafından geliştirilmekte olan bulmaca-platform oyunu LAD’ın yakın bir gelecekte oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor.

Çeşitli bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacağımız oyun siyah-beyaz görselleri ve ürpertici sesleriyle oyuncuyu karanlık bir dünyaya sürüklüyor. Birbirinden farklı bulmacaları bünyesinde barındıran oyun uzun bir oynanış süresi sunacak gibi görünüyor. Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmeyen oyunun PC, Mac, Android ve iOS platformları için çıkış yapacağı belirtiliyor. Facebook ve Twitter entegrasyonları da sunan oyun, Apple tarafında ‘Game Center’ desteğini de bünyesinde barındıracak. 

'LAD' sunduğu genel oyun yapısıyla, birçok platformda oyuncuların beğenisini kazanan Limbo’ya benzerliği yüzünden büyük tepki alan oyunun sadece bir taklit mi, yoksa bir adım daha ileri giden bir yapım mı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


 

http://blackchairgames.com/?page_id=35 Yorum Yaz
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Hyponsoinage 6 yıl
Limbo S olmus
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B_O_S_S 6 yıl
Arasıra Google play de Limbo'yu arardım. Limbo ortaya çıkmadı onun yerine bununla idare edeceğiz artık. Çıkalıda epeyi olmuş, ben yeni görüyorum.

EDİT: BEĞENMEDİM
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kemalboran 6 yıl
Grafikler ve tasarım Limbo'ya benziyor, ancak oyun tarzlı farklı galiba.
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MrHxor 7 yıl
Güzel bir oyun.
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