'LAD' ile karanlık bir dünyaya yolculuğa hazır olun





Black Chair Games tarafından geliştirilmekte olan bulmaca-platform oyunu LAD’ın yakın bir gelecekte oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor.

'LAD' sunduğu genel oyun yapısıyla, birçok platformda oyuncuların beğenisini kazanan Limbo’ya benzerliği yüzünden büyük tepki alan oyunun sadece bir taklit mi, yoksa bir adım daha ileri giden bir yapım mı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.







http://blackchairgames.com/?page_id=35

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Çeşitli bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacağımız oyun siyah-beyaz görselleri ve ürpertici sesleriyle oyuncuyu karanlık bir dünyaya sürüklüyor. Birbirinden farklı bulmacaları bünyesinde barındıran oyun uzun bir oynanış süresi sunacak gibi görünüyor. Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmeyen oyunun PC, Mac, Android ve iOS platformları için çıkış yapacağı belirtiliyor. Facebook ve Twitter entegrasyonları da sunan oyun, Apple tarafında ‘Game Center’ desteğini de bünyesinde barındıracak.