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LED tabanlı beyin aktivitesi tarama cihazı DOT, mevcut sistemlere göre daha güvenli bir seçenek oluşturuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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LED tabanlı beyin aktivitesi tarama cihazı DOT, mevcut sistemlere göre daha güvenli bir seçenek oluşturuyor
Bilim insanları ya da doktorlar, bir kişinin beyin aktivitesini ölçmek için günümüzde genellikle fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) veya pozitron emisyon tomografi (PET) isimli teknolojilerden yararlanıyorlar. Bu teknolojiler görevlerini başarılı şekilde yerine getirse de, oluşturdukları güçlü manyetik alan ve radyasyon nedeniyle tehlikeli sonuçlara da neden olabiliyorlar. Bu noktada geliştirilen dağınık optik tomografi ya da kısa adıyla DOT teknolojisi, LED tabanlı yapısıyla fMRI ile PET'e göre çok daha güvenli bir süreç ortaya koyabiliyor.
Uzun zamandır geliştirilen ancak şimdiye kadar beynin sadece çok ufak bölümlerinde taramaya yapabilen DOT teknolojisi, Washington Üniversitesi bilim adamları tarafından beynin üçte ikisini kapsayacak seviyeye getirilmiş durumda. Bu sayede aynı anda beynin birden fazla bölüm ve bağlantısını görüntüleyebilen sistem, benzerlerinden taşıdığı LED ve ışık sensörleri ile ayrılıyor. Şimdilik sadece beynin 1cm altına kadar taramaya yapabilen ancak araştırmacılara göre birçok önemli fonksiyon (Hafıza, dil, öz farkındalık vb.) için yeterli bir mesafe sunan DOT, daha güvenli LED ışık kaynaklarından yayılan ışık ile beyne ulaşıyor ve nöronal etkinlikle doğru orantılı olarak yükselen oksijenli kan akışını tespit ederek, doktorlar için gerekli analiz işlemini yerine getiriyor. Şimdilik çok iyi görünmüyor olsa da fMRI ile PET'e sistemlerine göre çok daha portatif olan sistem, tek olumsuz nokta olarak derin beyin taramalarında kullanılamıyor.
DOT sisteminin çok daha portatif hale getirilmesi için üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.
 

http://news.wustl.edu/news/Pages/26960.aspx Yorum Yaz
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Özellikle hamileler için ve çocuklar için çok yararlı bir gelişme.
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Özellikle hamileler için ve çocuklar için çok yararlı bir gelişme.
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BARIŞ55 5 yıl
Harika bir haber ama kim bilir ne veriler toplayacaklar arka planda.


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arel.gr 5 yıl
medusa gorunumunde olsada asama cok buyuk.
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