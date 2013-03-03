LG, 10 milyon adet LTE'li akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden LG, LTE destekli akıllı telefonlarıyla önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı. Yapılan resmi açıklamaya göre Güney Koreli teknoloji devi, Ağustos ayında 5 milyon LTE destekli akıllı telefonların satış sayısını ikiye katladı.

Ayda ortalama 830,000 adet telefonuyla, 6 ay içerisinde 5 milyon satış yaparak dünya genelinde satılan LTE destekli akıllı telefon sayısını 10 milyona yükseltmeyi başaran LG'nin mobil iletişimden sorumlu biriminin başkanı ve icra kurulu başkanı görevini yürüten Dr. Jong-seok Park, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, LTE pazarındaki varlıklarını daha da ileriye taşımak için yüksek kaliteli ve çeşitli LTE destekli akıllı telefonlarını geliştirmeye hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

LG, 2013 yılında ulaştığı bu sayıyı ikiye katlamayı hedeflediğini açıklarken; firma bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde uygun fiyata LTE destekli telefon sahibi olmak isteyenlere yönelik olarak Optimus F7 ve F5'i duyurmuştu. Firmanın bu modellerin yanı sıra Optimus LTE III üzerinde çalıştığı, yakın zamanda internete sızan fotoğrafla, ortaya çıkmıştı.