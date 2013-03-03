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LG, 10 milyon adet LTE'li akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG, 10 milyon adet LTE'li akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden LG, LTE destekli akıllı telefonlarıyla önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı. Yapılan resmi açıklamaya göre Güney Koreli teknoloji devi, Ağustos ayında 5 milyon LTE destekli akıllı telefonların satış sayısını ikiye katladı.

Ayda ortalama 830,000 adet telefonuyla, 6 ay içerisinde 5 milyon satış yaparak dünya genelinde satılan LTE destekli akıllı telefon sayısını 10 milyona yükseltmeyi başaran LG'nin mobil iletişimden sorumlu biriminin başkanı ve icra kurulu başkanı görevini yürüten Dr. Jong-seok Park, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, LTE pazarındaki varlıklarını daha da ileriye taşımak için yüksek kaliteli ve çeşitli LTE destekli akıllı telefonlarını geliştirmeye hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

LG, 2013 yılında ulaştığı bu sayıyı ikiye katlamayı hedeflediğini açıklarken; firma bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde uygun fiyata LTE destekli telefon sahibi olmak isteyenlere yönelik olarak Optimus F7 ve F5'i duyurmuştu. Firmanın bu modellerin yanı sıra Optimus LTE III üzerinde çalıştığı, yakın zamanda internete sızan fotoğrafla, ortaya çıkmıştı.


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DH Misafiri 5 yıl
Bende 4xhd var 1 hafta once aldim ve cok iyi batarya super daha oncede iphone vardi ve plastikti sarj yerinin oradan cabuk catliyordu ama bu lg super birsey
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onuralkan55 6 yıl
Samsung kadar kalitesiz ürün üreten firma yoktur bir milyoncu da çöp kovası satsa yine samsung olduğu için almam lg nin ürünleri samsungtan kat kat iyidir kalite bakımından yazılım ayağı milleti olumsuz yaklaşıma itiyor. lg babamın oğlu samsung da düşmanım değil eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor samsung kalite bakımından sektördeki en dayanıksız ürünleri piyasaya sürüyor onlarda haklı bu zamanda bu çağda teknoloji almış başını gidiyor bir cep telefonun ömrü bir yıla düştü düşürülüyor markalar para kazanıyor biz ise onlara reklam malzemesi oluyoruz
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AERN 6 yıl
İyi bakalım.
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mehmet 0534 6 yıl
biraz gec veriyor eski telim p970 ics gec geldi ama geldi ben sattiktan sonra bunu bilerek p880 aldim benim icin yazilim sorun degil
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Be All My Sins Remembered 6 yıl mehmet 0534
mehmet 0534
biraz gec veriyor eski telim p970 ics gec geldi ama geldi ben sattiktan sonra bunu bilerek p880 aldim benim icin yazilim sorun degil


Bende de 4x hd var ve bu ay güncellemeyi bekliyorum. Hatta bekliyoruz
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celalsungur 6 yıl
Benim mukayese yapabilmek için esas merak ettiğim, diğer telefonların satış rakamları nedir.
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dockhanger 6 yıl
doğrudur mesela 808 bizim ülkede hiç tutulmadı amas dünyada baya bi satmış deniliyor bu böle olunca lg nın 10 milyon satış grafihine inanırım .bi gün türkcel e gittiğimde cihaz sordum yok dediler neden dedim bizim millet almaz onu dediler ön yargılı daha kullanmadan görmeden markasından dolayı seklınden ıslemcısınden dolayı bok atan atıp tutan ınsanlarla dolu bir ülkede nokıa808 gibi bi telefon satmaz sattırmazlarda
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koyunsavar 6 yıl
cok tuhaf dusunceleriniz var lg hicte kotu bir marka degil bence telefonlari malzeme kalite olarak iyi guncelleme konusunuda duzeltmeye basladilar ben begeniyorum optimus 2x kullandim memun kaldim lg yi vestel beko yada zte mi zannediyorsunuz suanda oled tv satabilen tek marka aylardir s3 un en hizli internet tarayicisi var diye yirtindiniz optimus g nin test te aldigi skorun yarisindan az aldigi ortaya cikti.
gsmarena.com/...
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talerk 6 yıl
bu lg ye bi türlü ısınamadım
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lazloo 6 yıl talerk
talerk

bu lg ye bi türlü ısınamadım

Yazılım desteğinden dolayı bende.
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bayraak 6 yıl
Ben almıyorum sen almıyorsun kimler alıyorda 10 Milyon sattı bu cihazlar. Boru değil 10 Milyon
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thinkwithbrain 6 yıl
telefonlar hayvan gibi duruyo ya
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