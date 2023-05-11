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    Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Teknoloji devi Sony, yeni telefonu Sony Xperia 10 V modelini tanıttı. Peki orta sınıf rekabetine dahil olan cihaz neler sunuyor? İşte Xperia 10 V özellikleri ve fiyatı.
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    Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen etkinlikte Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1V ve bütçe odaklı Xperia 10 V modelini duyurdu. Peki bu cihazlar arasından Xperia 10V neler sunuyor? Gelin yeni telefonun özelliklerine ve fiyatına hep beraber bakalım.

    Sony Xperia 10 V tanıtıldı

    Orta sınıf akıllı telefona pazarına adım atan Xperia 10 V, 5.000mAh pil kapasitesi ve 159 gr ağırlığıyla ''dünyanın en hafif 5.000 mAh telefonu'' olarak lanse ediliyor. Cihaz, ön tarafında 1080 x 2520 pixel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.1 inç OLED ekrana sahip. Günümüzde 90Hz ve 120Hz yenileme hızının orta ve bütçe telefonlarına ulaştığını düşünürsek, bunun biraz hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Ancak Sony, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekranın eskisinden 1,5 kat daha parlak olduğunu söylüyor.

    Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xperia 10 V modelindeki en büyük yükseltme kamera bölümünde gizli. Cihaz, 0,8µm piksel, OIS ve f/1,8 diyafram açıklığı sunan 48MP 1/2,0" birincil, her ikisi de f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı (120 derece) sensörlerden destek alıyor. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası konumlandırılmış.

    Xperia 10 V'nin kalbinde 6GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti yer alıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen işlemcide 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek ve Adreno 619 grafik birimi bulunuyor.

    Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xperia 10 V'nin diğer dikkate değer özellikler arasında IP65/68 su ve toz direnci, Hi-Res ses destekli 3,5 mm ses jakı ve stereo hoparlör yer alıyor.

    Sony Xperia 1V fiyatı:

    Sony Xperia 10 V, Haziran ayı ortasında siyah, beyaz, haki yeşili ve lavanta renk seçeneği ile satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise 449 euro. Ancak bu tarihin farklı pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım. 

    Sony Xperia 1V özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 155 x 68 x 8.3 mm; 159 gr
    • Ekran: 6.1 inç, 1080 x 2520 pixel OLED, Corning Gorilla Glass Victus
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (6nm)
    • Bellek ve depolama: 6GB RAM ve 128GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
    • Arka kamera: 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS (birincil)
      8 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 2x optik zoom
      8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (geniş açı), 1/4.0", 1.12µm
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm
    • Batarya: 5000mAh, 21W şarj
    • İşletim sistemi: Android 12
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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