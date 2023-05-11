Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen etkinlikte Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1V ve bütçe odaklı Xperia 10 V modelini duyurdu. Peki bu cihazlar arasından Xperia 10V neler sunuyor? Gelin yeni telefonun özelliklerine ve fiyatına hep beraber bakalım.

Sony Xperia 10 V tanıtıldı

Orta sınıf akıllı telefona pazarına adım atan Xperia 10 V, 5.000mAh pil kapasitesi ve 159 gr ağırlığıyla ''dünyanın en hafif 5.000 mAh telefonu'' olarak lanse ediliyor. Cihaz, ön tarafında 1080 x 2520 pixel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.1 inç OLED ekrana sahip. Günümüzde 90Hz ve 120Hz yenileme hızının orta ve bütçe telefonlarına ulaştığını düşünürsek, bunun biraz hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Ancak Sony, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekranın eskisinden 1,5 kat daha parlak olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Xperia 10 V modelindeki en büyük yükseltme kamera bölümünde gizli. Cihaz, 0,8µm piksel, OIS ve f/1,8 diyafram açıklığı sunan 48MP 1/2,0" birincil, her ikisi de f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı (120 derece) sensörlerden destek alıyor. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası konumlandırılmış.

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Xperia 10 V'nin kalbinde 6GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti yer alıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen işlemcide 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek ve Adreno 619 grafik birimi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Xperia 10 V'nin diğer dikkate değer özellikler arasında IP65/68 su ve toz direnci, Hi-Res ses destekli 3,5 mm ses jakı ve stereo hoparlör yer alıyor.

Sony Xperia 1V fiyatı:

Sony Xperia 10 V, Haziran ayı ortasında siyah, beyaz, haki yeşili ve lavanta renk seçeneği ile satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise 449 euro. Ancak bu tarihin farklı pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım.

Sony Xperia 1V özellikleri

Boyut ve ağırlık : 155 x 68 x 8.3 mm; 159 gr

: 155 x 68 x 8.3 mm; 159 gr Ekran : 6.1 inç, 1080 x 2520 pixel OLED, Corning Gorilla Glass Victus

: 6.1 inç, 1080 x 2520 pixel OLED, Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695 (6nm)

: Qualcomm Snapdragon 695 (6nm) Bellek ve depolama : 6GB RAM ve 128GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

: 6GB RAM ve 128GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) Arka kamera : 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS (birincil)

8 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 2x optik zoom

8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (geniş açı), 1/4.0", 1.12µm

: 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 2x optik zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (geniş açı), 1/4.0", 1.12µm Ön kamera : 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm

: 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm Batarya : 5000mAh, 21W şarj

: 5000mAh, 21W şarj İşletim sistemi: Android 12

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Sony Xperia 10 V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri