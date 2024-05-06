ABD tarafından adeta ezilen Huawei yine ABD’ye yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör Ulusal güvenlik endişesi nedeniyle ABD tarafından ağır yaptırımlar uygulanan ve kolu kanadı kırılan Huawei, ABD ile ilişkilerine devam ediyor. Firmanın bir süredir akademik çevreleri fonladığı ortaya çıktı.

Huawei’den akademik adım

Gelen bilgilere göre Huawei bir süredir ABD’de akademik araştırmalara milyonlarca dolarlık ödüller dağıtıyor. Yarışma tarzında yapılan bu etkinliklere ülkenin çok önemli araştırmacıları ve bilim adamları katılıyor.

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2022 yılından bu yana yapılan etkinliklerde aracı kurum ise Optica Vakfı. Huawei’nin yıllık bir milyon dolar ile fonladığı iddia edilen Optica Vakfı, iş birliğinden son derece memnun ve global araştırmaların desteklendiğini belirtiyor.

Bazı güvenlik uzmanları Huawei’nin bu yarışmalar sayesinde ABD’nin güvenliğini riske atacak yenilikler elde edebileceğini düşünüyor. Üstelik yarışmaya katılan bazı araştırmacıların Çin ile işbirliği yapması ABD hükümeti tarafından yasaklanmış. Elbette Optica Vakfı fonlamanın Huawei tarafından yapıldığını uzun bir süre açıklamamış. ABD hükümetinin bu gelişmeler üzerine nasıl bir tedbir alacağı merak konusu.

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