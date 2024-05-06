ABD tarafından adeta ezilen Huawei yine ABD’ye yatırım yapıyor

Huawei’den akademik adım
Gelen bilgilere göre Huawei bir süredir ABD’de akademik araştırmalara milyonlarca dolarlık ödüller dağıtıyor. Yarışma tarzında yapılan bu etkinliklere ülkenin çok önemli araştırmacıları ve bilim adamları katılıyor.
2022 yılından bu yana yapılan etkinliklerde aracı kurum ise Optica Vakfı. Huawei’nin yıllık bir milyon dolar ile fonladığı iddia edilen Optica Vakfı, iş birliğinden son derece memnun ve global araştırmaların desteklendiğini belirtiyor.
Bazı güvenlik uzmanları Huawei’nin bu yarışmalar sayesinde ABD’nin güvenliğini riske atacak yenilikler elde edebileceğini düşünüyor. Üstelik yarışmaya katılan bazı araştırmacıların Çin ile işbirliği yapması ABD hükümeti tarafından yasaklanmış. Elbette Optica Vakfı fonlamanın Huawei tarafından yapıldığını uzun bir süre açıklamamış. ABD hükümetinin bu gelişmeler üzerine nasıl bir tedbir alacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.