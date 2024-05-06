Samsung Battery AI geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI yapay zekâ özellik paketini kullanıma sunan Samsung, gelecek yıl yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galaxy S25 ile birlikte Battery AI adı verilen yeni bir yapay zekâ paketi tanıtılacak.

Battery AI nedir?

Galaxy AI paketinin yeni versiyonunda yer verilmesi beklenen Battery AI paketi, iddialara göre akıllı telefonun performansını etkilemeden bataryanın kullanım süresini yüzde 5-10 civarında arttırabiliyor.

Samsung yara sarıyor 6 gün önce eklendi

Burada en önemli nokta batarya verimliliğinin nasıl sağlanacağı. Hali hazırda hem üreticilerin hem de üçüncü taraf geliştiricilerin batarya optimizasyon yazılımları var. Bunlar da arka plan uygulamalarını kısarak ya da işlemciyi kısarak bunu sağlıyor.

Battery AI tahminlere göre işlemciyi kısıtlama anında sistemi de optimize edecek ya da gerekmediği anlarda 5G bağlantısının bant genişliğini kısacak. Elbette bunlar şimdilik tahmin ve Samsung’un neler sunacağı merakla bekleniyor.

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