Samsung ilk 3nm akıllı telefon işlemcisini üretti: Gelecek Exynos'lar çok iddialı

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics ve Synopsys, önemli bir işbirliğine imza atarak Samsung Foundry'nin 3nm gate-all-around (GAA) işlem teknolojisine sahip ilk mobil işlemcisini üretim bandından çıkardığını duyurdu. Ancak en etkileyici kısım bu değil. Elektronik tasarım otomasyonu Synopsys'ten yapılan duyuruda, üretilen silikonun firmanın yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketiyle tasarlandığı bildiriliyor.

Gizemli yongayı yapay zeka tasarladı

Samsung'un adı açıklanmayan yüksek performanslı mobil işlemcisi, "amiral gemisi" genel amaçlı CPU ve GPU mimarilerinin yanı sıra Synopsys'in çeşitli IP bloklarına dayanıyor. SoC tasarımcıları, daha yüksek performans, daha düşük güç ve optimize alan (PPA) elde etmek için Synopsys Fusion Compiler RTL-to-GDSII çözümünün yanı sıra tasarımda ince ayar yapmak ve verimi en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketini kullandı.

Synopsys.ai, çip tasarımı için DSO.ai, işlevsel doğrulama için VSO.ai ve silikon testi için TSO.ai olmak üzere üç temel yapay zeka asistanından oluşuyor. Synopsys, Fusion Compiler yazılımının tek başına Samsung'un ekibini haftalarca süren zorlu el işçiliğinden kurtardığını iddia ediyor. Bunlar sonuca da yansıyor. Samsung'un gizemli 3nm yongası, dinamik güç tüketiminde yüzde 10'luk bir azalmanın yanı sıra en yüksek CPU frekanslarında 300MHz'lik bir artışa sahip.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Synopsys.ai paketini kullanarak yüksek performanslı bir SoC geliştirdiği haberi önemli olsa da, bu duyurunun çok önemli bir boyutu daha var: Samsung'un nihayet son teknoloji 3nm GAAFET sürecinde gelişmiş bir akıllı telefon işlemcisi üretmesi. Yapay zeka tasarım akışı, amiral gemisi Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde gelecekteki Exynos işlemciler için GAAFET temelli yongalarda Samsung’un oyun alanını büyütecek gibi görünüyor.

Çin yine bir ilki başardı 1 gün önce eklendi

Samsung Foundry yaklaşık iki yıldır GAA temelli SF3E (3nm sınıfı “erken” süreç teknolojisi) sürecinde çip üretiyor olsa da, Samsung bu teknolojiyi akıllı telefonlar veya diğer karmaşık cihazlar için henüz kullanmadı. Bugüne kadar SF3E, muhtemelen sektörün ilk ticari GAAFET süreci olmasının getirdiği verim sorunları nedeniyle sadece kripto para madenciliği çipleri için kullanıldı.

Öte yandan her iki firma da üretilen yonganın hangi işlem sürecini kullandığını açıklamıyor; firmalar yalnızca bunun bir GAA işlem nodu olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte son raporlar gösteriyor ki Samsung, SF3E'ye göre çok sayıda iyileştirme sunan ve önümüzdeki çeyreklerde seri üretim için kullanılacak çok daha sofistike bir SF3 üretim teknolojisine sahip. Bu duyurunun zamanlaması o yüzden manidar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung ilk 3nm akıllı akıllı telefon işlemcisini üretti