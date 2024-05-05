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    Samsung ilk 3nm akıllı telefon işlemcisini üretti: Gelecek Exynos'lar çok iddialı

    Samsung ve Synopsys’in son derece önemli ortaklığıyla 3nm GAA işlem teknolojisine sahip ilk mobil işlemcisini üretim bandından çıkartıldı. Bu yonganın tasarımında yapay zekanın da parmağı var.
    Samsung ilk 3nm akıllı akıllı telefon işlemcisini üretti Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics ve Synopsys, önemli bir işbirliğine imza atarak Samsung Foundry'nin 3nm gate-all-around (GAA) işlem teknolojisine sahip ilk mobil işlemcisini üretim bandından çıkardığını duyurdu. Ancak en etkileyici kısım bu değil. Elektronik tasarım otomasyonu Synopsys'ten yapılan duyuruda, üretilen silikonun firmanın yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketiyle tasarlandığı bildiriliyor.

    Gizemli yongayı yapay zeka tasarladı

    Samsung'un adı açıklanmayan yüksek performanslı mobil işlemcisi, "amiral gemisi" genel amaçlı CPU ve GPU mimarilerinin yanı sıra Synopsys'in çeşitli IP bloklarına dayanıyor. SoC tasarımcıları, daha yüksek performans, daha düşük güç ve optimize alan (PPA) elde etmek için Synopsys Fusion Compiler RTL-to-GDSII çözümünün yanı sıra tasarımda ince ayar yapmak ve verimi en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketini kullandı.

    Synopsys.ai, çip tasarımı için DSO.ai, işlevsel doğrulama için VSO.ai ve silikon testi için TSO.ai olmak üzere üç temel yapay zeka asistanından oluşuyor. Synopsys, Fusion Compiler yazılımının tek başına Samsung'un ekibini haftalarca süren zorlu el işçiliğinden kurtardığını iddia ediyor. Bunlar sonuca da yansıyor. Samsung'un gizemli 3nm yongası, dinamik güç tüketiminde yüzde 10'luk bir azalmanın yanı sıra en yüksek CPU frekanslarında 300MHz'lik bir artışa sahip.

    Samsung ilk 3nm akıllı akıllı telefon işlemcisini üretti Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Synopsys.ai paketini kullanarak yüksek performanslı bir SoC geliştirdiği haberi önemli olsa da, bu duyurunun çok önemli bir boyutu daha var: Samsung'un nihayet son teknoloji 3nm GAAFET sürecinde gelişmiş bir akıllı telefon işlemcisi üretmesi. Yapay zeka tasarım akışı, amiral gemisi Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde gelecekteki Exynos işlemciler için GAAFET temelli yongalarda Samsung’un oyun alanını büyütecek gibi görünüyor.

    Samsung Foundry yaklaşık iki yıldır GAA temelli SF3E (3nm sınıfı “erken” süreç teknolojisi) sürecinde çip üretiyor olsa da, Samsung bu teknolojiyi akıllı telefonlar veya diğer karmaşık cihazlar için henüz kullanmadı. Bugüne kadar SF3E, muhtemelen sektörün ilk ticari GAAFET süreci olmasının getirdiği verim sorunları nedeniyle sadece kripto para madenciliği çipleri için kullanıldı.

    Öte yandan her iki firma da üretilen yonganın hangi işlem sürecini kullandığını açıklamıyor; firmalar yalnızca bunun bir GAA işlem nodu olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte son raporlar gösteriyor ki Samsung, SF3E'ye göre çok sayıda iyileştirme sunan ve önümüzdeki çeyreklerde seri üretim için kullanılacak çok daha sofistike bir SF3 üretim teknolojisine sahip. Bu duyurunun zamanlaması o yüzden manidar.

    Kaynakça https://news.synopsys.com/2024-05-02-Synopsys-and-Samsung-Electronics-Collaborate-to-Achieve-First-Production-Tapeout-of-Flagship-Mobile-CPU-with-Leading-Performance-on-Samsung-Foundrys-GAA-Process https://www.techspot.com/news/102867-samsung-taps-ai-design-first-3nm-mobile-processor.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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