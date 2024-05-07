iPhone 17 Pro modelleri 12GB RAM ile gelebilir

Kıyaslama açısından, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde 8GB RAM bulunuyor. iPhone 16 Pro’larda da yüksek ihtimal bellek miktarı değişmeyecek. Ancak, tasarım değişikliği beklenen iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te RAM 12GB’a çıkacak. Bu, elbette telefonda gelişmiş çoklu görevlere ve daha güçlü uygulamalara olanak tanıyacak.
- iPhone 17: 8 GB RAM
- iPhone 17 Slim: 8 GB RAM
- iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
- iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM
iPhone 15 kaç GB RAM ile geliyor?
- iPhone 15: 6 GB RAM
- iPhone 15 Plus: 6 GB RAM
- iPhone 15 Pro: 8 GB RAM
- iPhone 15 Pro Max: 8 GB RAM
Pu, RAM artışının yanında Face ID sistemi için daha küçük metalens sayesinde dinamik adanın daha küçük olmasını beklediğini söyledi. iPhone 14 Pro ile dinamik adanın tanıtılmasının bu yana ilk kez çentik alanı daraltılacak. Bu bağlamda çentiksiz iPhone tasarımı 2026’ya kadar gelmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.