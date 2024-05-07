iPhone 17 Pro modelleri 12GB RAM ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın Asya’daki tedarik zincirlerinde kaynakları bulunan analist Jeff Pu aracılığıyla iPhone 17 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Apple’ın iPhone 17 serisiyle birlikte Plus modeli rafa kaldıracağı, yerine Slim model getireceği söylentisinin ardından RAM miktarını artıracağı ortaya atıldı. Pu, iPhone 17 Pro modellerle birlikte Apple’ın bellek miktarını yükselteceğini iddia ediyor.

iPhone'ların tasarımı değişiyor: iPhone 17 Slim model geliyor 1 gün önce eklendi

Kıyaslama açısından, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde 8GB RAM bulunuyor. iPhone 16 Pro’larda da yüksek ihtimal bellek miktarı değişmeyecek. Ancak, tasarım değişikliği beklenen iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te RAM 12GB’a çıkacak. Bu, elbette telefonda gelişmiş çoklu görevlere ve daha güçlü uygulamalara olanak tanıyacak.

iPhone 17 : 8 GB RAM

: 8 GB RAM iPhone 17 Slim : 8 GB RAM

: 8 GB RAM iPhone 17 Pro : 12 GB RAM

: 12 GB RAM iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

iPhone 15 kaç GB RAM ile geliyor?

iPhone 15 : 6 GB RAM

: 6 GB RAM iPhone 15 Plus : 6 GB RAM

: 6 GB RAM iPhone 15 Pro : 8 GB RAM

: 8 GB RAM iPhone 15 Pro Max: 8 GB RAM

Pu, RAM artışının yanında Face ID sistemi için daha küçük metalens sayesinde dinamik adanın daha küçük olmasını beklediğini söyledi. iPhone 14 Pro ile dinamik adanın tanıtılmasının bu yana ilk kez çentik alanı daraltılacak. Bu bağlamda çentiksiz iPhone tasarımı 2026’ya kadar gelmeyecek.

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iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM ile gelebilir