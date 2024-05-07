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    iPhone 17 Pro modelleri 12GB RAM ile gelebilir

    iPhone 16 tanıtım etkinliğine uzun bir süre var ancak iPhone 17 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Apple'ın 2025 iPhone Pro modellerine kadar bellek miktarını artırmayacağı öne sürüldü.
    iphone 17 pro max 12gb ram Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Asya’daki tedarik zincirlerinde kaynakları bulunan analist Jeff Pu aracılığıyla iPhone 17 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Apple’ın iPhone 17 serisiyle birlikte Plus modeli rafa kaldıracağı, yerine Slim model getireceği söylentisinin ardından RAM miktarını artıracağı ortaya atıldı. Pu, iPhone 17 Pro modellerle birlikte Apple’ın bellek miktarını yükselteceğini iddia ediyor.

    Kıyaslama açısından, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde 8GB RAM bulunuyor. iPhone 16 Pro’larda da yüksek ihtimal bellek miktarı değişmeyecek. Ancak, tasarım değişikliği beklenen iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te RAM 12GB’a çıkacak. Bu, elbette telefonda gelişmiş çoklu görevlere ve daha güçlü uygulamalara olanak tanıyacak.

    • iPhone 17: 8 GB RAM
    • iPhone 17 Slim: 8 GB RAM
    • iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

    iPhone 15 kaç GB RAM ile geliyor?

    • iPhone 15: 6 GB RAM
    • iPhone 15 Plus: 6 GB RAM
    • iPhone 15 Pro: 8 GB RAM
    • iPhone 15 Pro Max: 8 GB RAM

    Pu, RAM artışının yanında Face ID sistemi için daha küçük metalens sayesinde dinamik adanın daha küçük olmasını beklediğini söyledi. iPhone 14 Pro ile dinamik adanın tanıtılmasının bu yana ilk kez çentik alanı daraltılacak. Bu bağlamda çentiksiz iPhone tasarımı 2026’ya kadar gelmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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