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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 2011 3. çeyreği düşüşle kapattı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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30 Eylül itibariyle sona eren 2011 yılı üçüncü çeyreği için teknoloji devlerinden de mali raporlar gelmeye devam ediyor. Güney Koreli elektronik devi LG son çeyreğe ait mali raporlarını basınla paylaştı.

Gözlüksüz 3D ekranı ile ülkemize giriş yapan Optimus 3D modelinin üreticisi LG farklı modellerle Android ve Windows Phone pazarında olsa da düşüş yaşamaktan kurtulamadı. 

Firma üçüncü çeyrekte 11.92 milyar dolar gelir elde ederken geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 4 düşüş yaşadı. İşletim karı ise bu çeyreğe de zararla devam etti ve 29.57 milyon dolar zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 156 milyon dolar zarar edilmişti. Yatırımlarda meydana gelen azalma nedeniyle son çeyrekteki net zarar 382.62 milyon dolar oldu.

Firmanın yan kuruluşu LG Home Entertainment Company son çeyrekte 6.8 milyon düz panel TV satışı gerçekleştirse de geçen yıl aynı döneme göre geliri yüzde 7'lik düşüşle 4.96 milyar dolara geriledi. İşletim kazancı LED ve 3D modellerin satışı ile yüzde 17 arttı ve 93.35 milyon dolar kar elde etti.

Firmanın mobil bölümü Mobile Communications Company yıl bazında yüzde 8.5 düşüş kaydederek 2.55 milyar dolar gelir elde etti. İşletim kaybı ise 128.47 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Firmanın hammadde üretim bölümü Home Appliance Company üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artarak 2.5 milyar dolar gelir elde etti. İşletim karı ise yine yüzde 11 artarak 64.7 milyon dolar oldu.

Havalandırma sistemleri bölümü Air Conditioning and Energy Solution Company ise yıl bazında yüzde 11 artış göstererek 920 bin dolar işletim karı elde etti. 

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invisible 7 yıl en beğenilen
firmware desteği ile çok büyük güven kaybediyor
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DH Misafiri 7 yıl
Lg Optimus Black İçin Hala(4-5 Ay) 2.3 Sürümünü Çıkartmayan Bir Firmanın Zarar Etmesi Gayet Normal Geliyor Bana...
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ayanozer 7 yıl
Daha çok düşüş yaşayacak. Yazılım desteği 0.
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DH Misafiri 7 yıl
neden mi düşüşte?
-çünkü optimus padin tanıtımını yapmadı üstüne üstlük doğru düzgün getirtmedi bile evkurda 1900 lira civarına satılıyor eder mi?etmez.
-çünkü hiçbir android telefonuna resmi gingerbreak getirmedi koskoca 2x'e dahil daha ne olsun? kim telefonuna güncelleme gelmeyeceğini bildiği halde o telefonu koşa koşa alır ki?
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonları samsung çakması ve çirkin.
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TearsForFears 7 yıl
LG çoğu modelini ülkemize getirmiyor.Diğer ülkelerde de aynı durum söz konusuysa tabi kar yapamaz.LG Optimus 2x ülkemize gelse idi fiyatı 1300 TL civarı olabilir denmekteydi.Bu civarlarda giriş yapsaydı ortada sony , samsung kalmazdı(ülkemiz için konuşuyorum)
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Sproing 7 yıl
Lg nin optimuslar disinda kac cesit telefonu var ki var mi yani oha varmi hani nerde yuh ...... tamam sakinim
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ErTuFx 7 yıl
LG akilli telefonlar cikmadan öncede hep ayniydi simdide ayni eskiden Nokia birinciyken pesin sira Sony-Ericsson samsung motorola vs gelirsi bu firma hep gerideydi Akilli elefonlar cikti simdi samsung ile Sony-Ericsson ile ayni sistemleri kulaniyorlar gene gerideler yani kendileri kasiniyor bu sonuc icin
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Sproing 7 yıl
Aslında telefonları saglam ama guncelleme gelmedigi icin tabi insan .........
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neuro 7 yıl
Koskoca LG'nin zararını optimus telefonun firmware, teknik desteğine bağlayan insanlar var bu ülkede...
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mstfckmk 7 yıl
Güncelleme yok bi şey yok kim neden alsında firma da kar yapsın.
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Stanislas Xavier 7 yıl
artcraft35
sis xvierrakiplerine karşı yavaş kaldı hep ve bu durum gayet normal aslında panel üreticisi ve 2012 de kendi işlemcisini üretmeyi planlıyor çok güzel şeyler yapabilir mesela optimus pad 8.9 inçlik boyutuyla bir çok kişinin istediği forma sahipti ancak her yerde satışa çıkmadı ve reklam yapılmadı 3d lg için bir koz umarım wp7 de işleri düzeltir
neden duruma sadece telefon tablet yönünden bakıyorsunuz ki lg televizyon da üretiyo klima da buzdolabı da fırın da aklınıza ne gelirse düşüş sadece optimus pad ve optimus 3d istenilen şekilde satılmadı diye mi yani

dikkat ederseniz en büyük düşüş 8.5 ile mobil kısımda ve mobil kısımdaki bu düşüş herhalde tv ler yada fırınlardan çok cep telefonu ve tabletleri kapsıyor
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ColDasHeLL 7 yıl
ozaman 2x yi satsaymış ülkemizde.[>:] ve daha iyi uygun telefonlar geliştirse helen.
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artcraft35 7 yıl
sis xvier
rakiplerine karşı yavaş kaldı hep ve bu durum gayet normal aslında panel üreticisi ve 2012 de kendi işlemcisini üretmeyi planlıyor çok güzel şeyler yapabilir mesela optimus pad 8.9 inçlik boyutuyla bir çok kişinin istediği forma sahipti ancak her yerde satışa çıkmadı ve reklam yapılmadı 3d lg için bir koz umarım wp7 de işleri düzeltir

neden duruma sadece telefon tablet yönünden bakıyorsunuz ki lg televizyon da üretiyo klima da buzdolabı da fırın da aklınıza ne gelirse düşüş sadece optimus pad ve optimus 3d istenilen şekilde satılmadı diye mi yani
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