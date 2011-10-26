LG, 2011 3. çeyreği düşüşle kapattı

30 Eylül itibariyle sona eren 2011 yılı üçüncü çeyreği için teknoloji devlerinden de mali raporlar gelmeye devam ediyor. Güney Koreli elektronik devi LG son çeyreğe ait mali raporlarını basınla paylaştı.





Gözlüksüz 3D ekranı ile ülkemize giriş yapan Optimus 3D modelinin üreticisi LG farklı modellerle Android ve Windows Phone pazarında olsa da düşüş yaşamaktan kurtulamadı.





Firma üçüncü çeyrekte 11.92 milyar dolar gelir elde ederken geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 4 düşüş yaşadı. İşletim karı ise bu çeyreğe de zararla devam etti ve 29.57 milyon dolar zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 156 milyon dolar zarar edilmişti. Yatırımlarda meydana gelen azalma nedeniyle son çeyrekteki net zarar 382.62 milyon dolar oldu.





Firmanın yan kuruluşu LG Home Entertainment Company son çeyrekte 6.8 milyon düz panel TV satışı gerçekleştirse de geçen yıl aynı döneme göre geliri yüzde 7'lik düşüşle 4.96 milyar dolara geriledi. İşletim kazancı LED ve 3D modellerin satışı ile yüzde 17 arttı ve 93.35 milyon dolar kar elde etti.





Firmanın mobil bölümü Mobile Communications Company yıl bazında yüzde 8.5 düşüş kaydederek 2.55 milyar dolar gelir elde etti. İşletim kaybı ise 128.47 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Firmanın hammadde üretim bölümü Home Appliance Company üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artarak 2.5 milyar dolar gelir elde etti. İşletim karı ise yine yüzde 11 artarak 64.7 milyon dolar oldu.





Havalandırma sistemleri bölümü Air Conditioning and Energy Solution Company ise yıl bazında yüzde 11 artış göstererek 920 bin dolar işletim karı elde etti.