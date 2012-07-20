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LG, 84" Cinema 3D Ultra HDTV 84LM9600'ı satışa sunuyor

6 yıl
16,1b
1
16
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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LG, 84
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Güney Koreli LG, televizyon pazarındaki yarışı hız kesmeden sürdürüyor.Bir süredir 4 mm kalınlığındaki OLED TV’si ile adından bahsettiren firma, son olarak CES2012’de görücüye çıkardığı 85 inçlik 3D destekli UHD (Ultra Yüksek Çözünürlük) televizyonu 84LM9600'ı Ağustos sonu itibariyle Güney Kore’de satışa sunarak; pazara yeni bir soluk getiriyor.
Dünyanın en büyük 3D UHD televizyonu olan 84LM9600; 3840x2160 çözünürlüğü ile Full HD panellere göre 4 kat daha fazla piksele sahip (Küçük bir hatırlatma; insan gözü belli bir mesafeden sonra UHD ile Full HD arasındaki farkı anlayamaz). LG’nin FPR Cinema 3D teknolojisi ile 1080p çözünürlüğündeki 3D içeriklere destek sunan televizyonda çerçeve LG’nin “ince ve dar çerçeve tasarımı”nın izlerini taşırken; 1200’den fazla uygulama ile çeşitli 3D içeriğinin bulunduğu Smart TV ekosistemiyle uyumlu.
Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ön satışa sunulacak olan televizyonu ilk olarak Ağustos sonunda yaklaşık 22000 dolarlık etiketiyle Güney Kore’deki teknoloji severlerin beğenisine sunacak olan LG; takip eden dönemlerde ise televizyonu Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunmayı planlıyor.
LG, 84
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Batuist 6 yıl en beğenilen
bunu kaç metreden izlemek lazım acaba? birde yazarımızın sanki içi gitmişte kendini avutur gibi bir hali varmış da (Küçük bir hatırlatma; insan gözü belli bir mesafeden sonra UHD ile Full HD arasındaki farkı anlayamaz) derken ulaşmadığı ciğere bakan kedi gibi olmuş maalesef... Sanırım bunu söyleyen kişi 10 sene önce 800x600 ile full HD arasındaki fark içinde aynı şeyi söylerdi... gözün algıladığı piksellerin toplam piksel sayısı ile değil piksel yoğunluğu (ppi) ile alakalı olduğunu biri buna anlatsın... Birde şöyle bir sitede yazı yazmıyorlar mı hayret ediyorum..
bunu kaç metreden izlemek lazım acaba? birde yazarımızın sanki içi gitmişte kendini avutur gibi bir hali varmış da (Küçük bir hatırlatma; insan gözü belli bir m...
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ordangeldimben 6 yıl
22000 den sonrasini okumadim.
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milyondabir 6 yıl
bende 55 inc kullanıyorum gercekten cok guzel tv lg bu isi iyi biliyor ülkemizdede peynir ekmek gibi satıyor zaten tvleri.
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utkanizmit 6 yıl
ne olacak bu tv üreticilerinin hali her evde tv var derken 37 ekran tüplü tv leri mutfak tv si diye her eve sattılar.
Şimdi ne yapacaklar yandılar derken gelinen noktaya bak. Sonuç adamlar satış için ürün buluyor bizde almak için bahaneler buluyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
şunu unutmayın 3D'ye geçince pasif teknolojide çözünürlük yarıya düşüyo... yani bu TV'nin 3D çözünürlüğü full-hd. zaten bu yüzden çözünürlüğe abanılıyo.
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Batuist 6 yıl en beğenilen
bunu kaç metreden izlemek lazım acaba? birde yazarımızın sanki içi gitmişte kendini avutur gibi bir hali varmış da (Küçük bir hatırlatma; insan gözü belli bir mesafeden sonra UHD ile Full HD arasındaki farkı anlayamaz) derken ulaşmadığı ciğere bakan kedi gibi olmuş maalesef... Sanırım bunu söyleyen kişi 10 sene önce 800x600 ile full HD arasındaki fark içinde aynı şeyi söylerdi... gözün algıladığı piksellerin toplam piksel sayısı ile değil piksel yoğunluğu (ppi) ile alakalı olduğunu biri buna anlatsın... Birde şöyle bir sitede yazı yazmıyorlar mı hayret ediyorum..
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armanatilgan 6 yıl
22000 dolara merdiven altı bir televizyon fabrikası kurarım.
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DH Misafiri 6 yıl
Buna uygun tv sehpası var mıdır :)
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dere.beyi 6 yıl
normal full hd blueray filmler 50 gb laooo bide bundaki filmleri düşünemiyorum :)
200 gb =(
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halog 6 yıl dere.beyi
dere.beyi

normal full hd blueray filmler 50 gb laooo bide bundaki filmleri düşünemiyorum :)
200 gb =(

Torrent olarak var 1,2 tane 100gb civarında.
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