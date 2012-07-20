LG, 84" Cinema 3D Ultra HDTV 84LM9600'ı satışa sunuyor

Güney Koreli LG, televizyon pazarındaki yarışı hız kesmeden sürdürüyor.Bir süredir 4 mm kalınlığındaki OLED TV’si ile adından bahsettiren firma, son olarak CES2012’de görücüye çıkardığı 85 inçlik 3D destekli UHD (Ultra Yüksek Çözünürlük) televizyonu 84LM9600'ı Ağustos sonu itibariyle Güney Kore’de satışa sunarak; pazara yeni bir soluk getiriyor.

Dünyanın en büyük 3D UHD televizyonu olan 84LM9600; 3840x2160 çözünürlüğü ile Full HD panellere göre 4 kat daha fazla piksele sahip (Küçük bir hatırlatma; insan gözü belli bir mesafeden sonra UHD ile Full HD arasındaki farkı anlayamaz). LG’nin FPR Cinema 3D teknolojisi ile 1080p çözünürlüğündeki 3D içeriklere destek sunan televizyonda çerçeve LG’nin “ince ve dar çerçeve tasarımı”nın izlerini taşırken; 1200’den fazla uygulama ile çeşitli 3D içeriğinin bulunduğu Smart TV ekosistemiyle uyumlu.

Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ön satışa sunulacak olan televizyonu ilk olarak Ağustos sonunda yaklaşık 22000 dolarlık etiketiyle Güney Kore’deki teknoloji severlerin beğenisine sunacak olan LG; takip eden dönemlerde ise televizyonu Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunmayı planlıyor.